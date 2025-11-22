Arteta tin vào chiều sâu hàng phòng ngự Arsenal dù mất Gabriel

Trước trận derby London với Tottenham vào Chủ nhật, Mikel Arteta kêu gọi các hậu vệ Arsenal "đứng lên và làm tốt nhiệm vụ" sau khi xác nhận Gabriel Magalhaes sẽ phải dưỡng thương vài tuần.

Gabriel Magalhaes và HLV Mikel Arteta.

Trung vệ người Brazil, Gabriel Magalhaes dính chấn thương trong trận giao hữu quốc tế với Senegal tại sân vận động Emirates cuối tuần trước, và giờ sẽ vắng mặt trong trận derby Bắc London vào Chủ nhật. Gabriel cũng sẽ vắng mặt trong các trận đấu quan trọng với Bayern Munich và Chelsea vào tuần tới khi Pháo thủ đang tìm cách tiếp tục bước khởi đầu mùa giải mạnh mẽ.

Trung vệ 27 tuổi đã cùng Arsenal giành chiến thắng trong các cuộc tranh chấp tay đôi nhiều nhất tại Ngoại hạng Anh mùa này (63 lần, ngang bằng với Jurrien Timber), và cũng trực tiếp đóng góp vào 5 bàn thắng trên mọi đấu trường (ghi 2 bàn, 3 kiến ​​tạo).

Pierro Hincapie và Cristhian Mosquera là hai ứng cử viên sáng giá nhất thay thế Gabriel ở hàng phòng ngự Arsenal, và Arteta muốn họ tận dụng tối đa cơ hội này. Arteta nói: “Thật không may, Gabriel đã dính chấn thương khi tập trung cùng đội tuyển Brazil và cậu ấy sẽ phải nghỉ thi đấu vài tuần. Tôi nghĩ chúng tôi cần phải chụp X quang lại vào thứ Tư, sau đó sẽ có phác đồ điều trị rõ ràng hơn nhiều so với hiện tại. Rõ ràng đây là một tổn thất lớn vì cậu ấy là thủ lĩnh hàng thủ của chúng tôi. Mất cậu ấy chưa bao giờ là điều tốt, nhưng điều tích cực là chúng tôi có những lựa chọn rất tốt và mọi người phải đứng lên, phải hoàn thành nhiệm vụ ngay bây giờ”.

Arsenal đã thắng Tottenham 5 trong 6 trận bất bại gần nhất tại Ngoại hạng Anh, bao gồm 3 trận thắng liên tiếp gần nhất. Đây là chuỗi chiến thắng dài nhất của họ trước Tottenham kể từ chuỗi 5 trận từ tháng 1-1987 đến tháng 1-1989.

Arteta đang rất hào hứng với sự cạnh tranh này. “Mọi chuyện rất khác. Đây là một thành phố lớn và là một đối thủ lớn của một phần London mà chúng tôi muốn chinh phục,” Arteta nói thêm. “Họ cũng muốn làm điều tương tự. Đã có rất nhiều thay đổi trong những năm qua, bất kể ai là người chiếm ưu thế hơn. Thật tuyệt vời, đặc biệt là khi chúng tôi được chơi trên sân nhà trước sự cổ vũ của khán giả. Chúng tôi biết năng lượng mà họ sẽ mang lại, năng lượng mà đội bóng sẽ mang đến trong từng pha bóng. Được chơi trong một trận đấu như thế này là một vinh dự, vì vậy chúng tôi rất mong chờ đến Chủ nhật”.

HOÀNG HÀ