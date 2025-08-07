Arteta có "niềm tin" Arsenal sẽ chấm dứt cơn khô hạn danh hiệu

HLV Mikel Arteta của Arsenal cho biết Pháo thủ tin rằng mùa giải này sẽ khác khi họ đặt mục tiêu vượt qua chuỗi 3 mùa liền suýt giành danh hiệu Premier League.

HLV Mikel Arteta của Arsenal cho biết Pháo thủ tin rằng mùa giải này sẽ khác

Arteta chưa giành được danh hiệu nào kể từ khi thắng FA Cup trong mùa giải đầu tiên dẫn dắt đội bóng vào mùa giải 2019-2020. Tuy nhiên, ông đã đưa Arsenal trở lại thành ứng cử viên hàng đầu cho các danh hiệu lớn. Đội bóng của Arteta đã về nhì tại Premier League trong ba năm qua, và lọt vào bán kết Champions League lần đầu tiên kể từ mùa giải năm 2009.

Áp lực hiện đang đè nặng lên vai chiến lược gia người Tây Ban Nha sau một khoản đầu tư lớn vào cầu thủ mới trong kỳ chuyển nhượng. Gần 200 triệu bảng Anh (266 triệu đô la Mỹ) đã được chi cho tiền đạo mới Viktor Gyokeres, các tiền vệ Martin Zubimendi và Christian Norgaard, trung vệ Cristhian Mosquera, cũng như cầu thủ chạy cánh Noni Madueke và thủ môn Kepa Arrizabalaga.

"Chúng tôi biết mục tiêu của mình là gì và muốn đạt được điều gì trong mùa giải này - chúng tôi có niềm tin lớn vào khả năng đạt được điều đó", Arteta phát biểu trước trận giao hữu với Villarreal vào thứ Tư. "Chúng tôi đã rất, rất gần với mục tiêu trong vài mùa giải gần đây và toàn đội sẽ quyết định liệu chúng tôi có đạt được điều đó hay không. Nhưng đồng thời, chúng tôi phải đảm bảo rằng mình không quên những gì mình phải làm hàng ngày để đạt được đẳng cấp mong muốn. Chúng tôi phải đặt ra những yêu cầu mà mình mong muốn trong khuôn khổ mục tiêu này, bởi vì đó là điều quan trọng nhất - những yêu cầu nội bộ phải luôn vượt trội hơn bất kỳ yêu cầu bên ngoài nào. Đó là điều chúng tôi đang cố gắng đạt được mỗi ngày".

Arteta nói thêm rằng ông muốn các cầu thủ của mình cảm thấy "bất khả chiến bại" trên sân nhà nhờ mối liên kết đặc biệt với người hâm mộ CLB: "Chúng tôi muốn mọi người bắt đầu kết nối với các cầu thủ ngay lập tức, bắt đầu tạo đà và bắt đầu cảm thấy rằng chúng tôi bất khả chiến bại trên sân nhà. Chúng tôi chơi ở đây với niềm đam mê, năng lượng và sự kết nối với người hâm mộ, rằng chúng tôi sẽ giành chiến thắng."

Arsenal bắt đầu chiến dịch Ngoại hạng Anh bằng chuyến làm khách đầy ấn tượng đến Manchester United vào ngày 17- 8.

HOÀNG HÀ