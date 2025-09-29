Arsenal tự tin sẽ vô địch

Arsenal đã bị lung lay trước Newcastle nhưng vượt qua áp lực, và có lẽ họ sẽ chứng minh rằng mình sở hữu phẩm chất của những nhà vô địch.

Có lẽ không đội bóng nào nhận thức rõ ràng hơn Arsenal về giá trị của từng điểm số. Mới chỉ là tháng Chín: nói về những khoảnh khắc then chốt trong cuộc đua vô địch lúc này nghe có vẻ phóng đại, thậm chí lạc lõng. Nhưng không thể phủ nhận rằng đây là một chiến thắng lớn lao đối với đội bóng của Mikel Arteta. Vì nếu họ không thắng, nó sẽ trở thành cơ hội bị bỏ lỡ khổng lồ khi trước đó Liverpool bại trận– và Arsenal những mùa gần đây đã trở thành đội bóng không nắm bắt được những cơ hội của mình.

Việc họ bắt đầu cuối tuần với khoảng cách năm điểm so với Liverpool chủ yếu do lịch thi đấu. Thua trên sân đương kim vô địch và hòa Manchester City trên sân nhà, dù có những nghi ngờ về chất lượng màn trình diễn, không phải là kết quả tồi tệ. Cũng chẳng ai có thể chỉ trích quá mức nếu họ đánh rơi điểm số tại Newcastle, đặc biệt với thành tích kém cỏi gần đây tại St James’ Park. Nhưng thất bại của Liverpool trước Crystal Palace đã trao cho Arsenal cơ hội thu hẹp khoảng cách xuống chỉ còn hai điểm ở ngôi đầu; không tận dụng được sự trượt chân của đối thủ sẽ củng cố câu chuyện rằng Arsenal thiếu đi "lưỡi dao sắc bén" của những nhà vô địch thực thụ.

Và Arsenal đã dao động, đã cảm nhận áp lực từ kỳ vọng, dù họ là đội chơi tốt hơn trong nửa giờ đầu tiên. Nick Pope có hai pha cứu thua xuất sắc, Leandro Trossard dứt điểm trúng cột dọc, trong khi VAR từ chối một quả phạt đền cho họ sau khi thủ môn dường như ngáng chân Viktor Gyokeres, quyết định rằng cú chạm nhẹ của bóng vào ngón chân Pope đủ để bỏ qua việc tiền đạo sau đó vấp ngã qua chân anh. Có lẽ quyết định ấy đúng; sự thật là giờ đây chẳng ai biết thế nào là một pha phạm lỗi. Đôi khi VAR can thiệp, đôi khi không. Đôi khi nó dường như tìm lý do để lật ngược quyết định trên sân; đôi khi nó đứng ngoài, thờ ơ, và phủi tay khỏi trách nhiệm.

Ở giai đoạn này, có lẽ tốt nhất là coi VAR như một yếu tố ngẫu nhiên, giống như một cú nảy bóng bất ngờ hay cơn gió đột ngột. Tìm kiếm lý lẽ trong những phán quyết của nó là lùi vào thế giới âm mưu và phân tích vụn vặt. Ai mà biết nữa? Các luật lệ đã trở thành mê cung của những chi tiết kỹ thuật vô lý. Đây không phải cuối tuần tốt đẹp cho VAR, nhưng tuần nào mà chẳng vậy. Còn khó chịu hơn với Arsenal, bóng sau đó rơi đến Bukayo Saka. Nếu trọng tài Jarred Gillett không thổi phạt đền ban đầu, Saka sẽ có bóng ở vị trí trống trải cực kỳ nguy hiểm bên trái khung thành.

Mikel Arteta hài lòng với chiến thắng quan trọng dù thất vọng với trọng tài và VAR trong trận.

Sau khi một chi tiết kỹ thuật chống lại họ, Arsenal liên tục cố gắng tìm kiếm một quyết định có lợi, mỗi quả bóng đưa vào vòng cấm địa đều dẫn đến cơn bùng nổ khiếu nại và trách móc. Nhưng đây chính là điều VAR khuyến khích, đặc biệt khi trận đấu ngày càng mang nhiều yếu tố kỹ thuật và ưu tiên tình huống cố định; cả ba bàn thắng ở đây đều xuất phát từ phạt góc.

Ngay sau sự cố phạt đền, Nick Woltemade, với cánh tay dang rộng, đẩy nhẹ Gabriel trước khi đánh đầu mở tỷ số. Hai mùa trước, Joelinton ghi bàn thắng quyết định trước Arsenal sau pha đẩy tương tự với cùng hậu vệ: quyết định ấy có thể theo chiều nào cũng được, nhưng dù Arteta phản đối thế nào, đây chỉ là sự yếu đuối từ Gabriel – người sau đó may mắn thoát án phạt vì va chạm với Woltemade. Lần này, VAR lại nhắm mắt làm ngơ.

Bàn thắng dường như được thiết kế để chọc tức Arsenal: Quả phạt góc dẫn đến bàn thắng xuất phát từ cú cắt bóng khó hiểu của Cristhian Mosquera. Trung vệ Tây Ban Nha có khởi đầu hứa hẹn ở Premier League, nhưng dường như bất ổn suốt hiệp một và bị thay ra ở giờ nghỉ. Arsenal tổng thể trông lung lay. Bảy trong tám cơ hội họ tạo ra ở hiệp một đến trước bàn thua từ Newcastle.

Mọi thứ dường như chuẩn bị cho một cơn thịnh nộ khác từ Arteta, thêm lời nguyền rủa số phận, trọng tài, VAR. Nhưng lần này, Arsenal đã ổn định. Lần này, họ trở lại. Họ chưa lấy lại hoàn toàn sự mượt mà ở nửa giờ đầu, nhưng dù đôi khi phụ thuộc quá mức vào tình huống cố định có thể làm gián đoạn nhịp điệu, sự xuất sắc từ phạt góc giúp họ luôn là mối đe dọa. Đầu tiên, Mikel Merino đánh đầu cận thành sau quả phạt góc ngắn từ trái, rồi sâu vào thời gian bù giờ, Gabriel đánh đầu từ phạt góc phải. Arsenal đã đối mặt với ám ảnh và vượt qua chúng.

Chỉ là ba điểm. Mùa giải mới bắt đầu. Còn đường dài phía trước. Liverpool chưa cần lo lắng về hơi thở sau gáy, nhưng nếu Arsenal đánh rơi tám điểm từ 18 điểm đầu tiên, nếu họ để cơ hội trôi qua, điều đó có thể tàn phá hy vọng vô địch. Chiến thắng tháng Chín không mang về chức vô địch, nhưng thất bại và hậu quả tâm lý có thể khiến họ đánh mất nó.

HỒ VIỆT