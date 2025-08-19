Arsenal thắng Man United: Không hoa mỹ, nhưng đúng lúc cần thiết

Chiến thắng tại Old Trafford của Arsenal có thể không khiến người xem trầm trồ, nhưng đó chính là điều họ cần để khởi đầu mùa giải. Trong bối cảnh các ứng viên vô địch đang cạnh tranh khốc liệt, ba điểm giành được trên sân khách đầy thử thách này là một dấu ấn đáng kể.

Arsenal đã khởi đầu mùa giải bằng chiến thắng 1-0 trước Manchester United, một kết quả có thể đặt nền móng cho tham vọng vô địch của họ. Không phải là một màn trình diễn xuất sắc, nhưng cách mà Pháo thủ giành chiến thắng cho thấy sự lì lợm và bản lĩnh – những phẩm chất của một nhà vô địch thực thụ.

Mùa trước, Arsenal từng bị cho là quá phụ thuộc vào các tình huống cố định. Khi những bàn thắng từ các pha bóng chết giảm dần, họ dường như gặp khó trong việc áp đảo đối thủ bằng kỹ thuật. Tuy nhiên, trận thắng Man United vừa qua là minh chứng rằng đôi khi, tổ chức tốt và sự nỗ lực không ngừng nghỉ mới là chìa khóa. Bàn thắng duy nhất đến từ một pha đánh đầu sau quả phạt góc của Declan Rice, khi thủ môn Altay Bayindir của Man United mắc sai lầm. Không có gì bất ngờ khi Man United yếu trong phòng ngự các quả phạt góc, còn Rice và Bukayo Saka lại là bậc thầy ở khoản này.

Tuy nhiên, trận đấu không hề dễ dàng. Man United đã có lúc dồn ép, sút trúng cột dọc, và thủ môn David Raya phải trổ tài với bảy pha cứu thua. HLV Mikel Arteta ca ngợi “tinh thần và bản lĩnh” của đội bóng, nhưng cũng thừa nhận những sai lầm của Arsenal “cách xa tiêu chuẩn thường thấy”. Đây không phải là Arsenal ở phiên bản tốt nhất, nhưng giành ba điểm mà không cần chơi hay là một dấu hiệu tích cực. Trong quá khứ, Pháo thủ hiếm khi làm được điều này – và đó chính là lý do chiến thắng này mang lại hy vọng.

Những trận mở màn luôn có chút gượng gạo, đặc biệt khi Arsenal đang hòa nhập các tân binh như Viktor Gyökeres và Martin Zubimendi. Gyökeres cần thời gian để làm quen với nhịp độ của Premier League, còn Zubimendi có vẻ sốc với sự quyết liệt của bóng đá Anh khi bị Bryan Mbeumo thúc cùi chỏ mà không được trọng tài chú ý. Arteta tin rằng những lỗi lầm này sẽ sớm được khắc phục, và đội bóng sẽ tìm lại sự mượt mà.

Trong lúc chờ đợi sự ổn định, các tình huống cố định vẫn là vũ khí lợi hại. Kể từ mùa giải 2023-24, Arsenal đã ghi 31 bàn từ phạt góc – nhiều hơn ít nhất 11 bàn so với bất kỳ đội nào tại Premier League. Đây là một lợi thế lớn, đặc biệt với một đội từng bị chỉ trích là chỉ biết thắng khi áp đảo hoàn toàn. Chiến thắng này gợi nhớ đến trận thắng Aston Villa mùa trước, khi Arsenal cũng giành ba điểm mà không cần chơi quá xuất sắc, nhờ vào màn trình diễn xuất thần của Raya. Liệu đây là dấu hiệu của sự kiên cường hay là lời cảnh báo về phong độ chưa ổn định? Câu trả lời chỉ có thể rõ ràng khi mùa giải tiếp diễn.

So với các đối thủ cạnh tranh vô địch, Arsenal có lịch thi đấu mở màn khó khăn nhất. Chelsea chỉ hòa 0-0 với Crystal Palace, cho thấy hàng công thiếu sáng tạo dù sở hữu nhiều ngôi sao. Hàng thủ của họ cũng mong manh khi bộ ba Benoit Badiashile, Wesley Fofana và Levi Colwill chấn thương dài hạn. Manchester City ấn tượng hơn với chiến thắng 4-0 trước Wolves, nhờ sự tỏa sáng của tân binh Tijjani Reijnders, nhưng hàng thủ vẫn để lộ khoảng trống. Liverpool thì chật vật thắng Bournemouth 4-2, nhờ hai bàn muộn sau phút 88, cho thấy họ cũng cần thời gian để cân bằng đội hình.

Old Trafford từng là “mảnh đất dữ” và dù mùa trước có đến chín đội thắng tại đây, Man United dưới thời Ruben Amorim có thể sẽ mạnh mẽ hơn. Việc Arsenal sớm vượt qua thử thách này là một lợi thế. Trong bối cảnh cả bốn ứng viên vô địch chưa đạt phong độ tốt nhất, ba điểm tại Old Trafford là một khởi đầu đáng giá cho Pháo thủ.

Hành trình còn dài, nhưng Arsenal đã cho thấy họ có thể thắng ngay cả khi không ở trạng thái đỉnh cao. Đó là phẩm chất của một đội bóng lớn, và người hâm mộ Pháo thủ có quyền hy vọng vào một mùa giải đầy triển vọng.

HỒ VIỆT