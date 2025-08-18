Arsenal khởi đầu với phong cách quen thuộc, thắng 1-0 tại Man.United từ tình huống cố định

Đội khách Arsenal đã sớm ghi bàn từ một tình huống cố định ở phút 13, trước khi ngăn chặn hàng công được tập hợp dày công của Man.United để cuối cùng giành chiến thắng 1-0 trong trận đấu được chờ đợi nhất ở vòng mở màn Ngoại hạng Anh hôm Chủ nhật.

Hậu vệ Riccardo Calafiori ghi bàn thắng duy nhất giúp Arsenal thắng 1-0 tại Man.United.

Hậu vệ Riccardo Calafiori là người ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu, khi anh đánh đầu cận thành ở phút thứ 13 sau tình huống thủ môn dự bị Altay Bayındır của Man.United - bắt chính thay Andre Onana - không thể cản phá thành công quả đá phạt góc của Declan Rice. Tiền đạo tân binh người Thụy Điển, Viktor Gyokeres bị thay ra ở phút 60 trong trận đấu ra mắt không mấy ấn tượng cho Arsenal, và bàn thắng của Pháo thủ đến từ một tình huống quen thuộc mà đội bóng của Mikel Arteta thường áp đảo đối phương.

Theo Opta, kể từ đầu mùa giải 2023-2024, Arsenal đã ghi được 31 bàn thắng từ các quả phạt góc - nhiều hơn bất kỳ đội bóng nào khác tại Ngoại hạng Anh. “Chúng tôi biết mình có thể thua trận, nhưng bóng đá là như thế này”, thủ môn David Raya của Arsenal nói. “Những ngày như thế này mới là lúc ba điểm trở nên quý giá”.

Trong khi Arsenal theo chân các đối thủ tiềm năng vô địch Liverpool, Man.City hay Chelsea để giành chiến thắng trong trận mở màn, Man.United đã phải chịu một thất bại quá quen thuộc dưới thời Ruben Amorim, sau khi đội bóng khổng lồ của bóng đá Anh chỉ về đích ở vị trí thứ 15 mùa trước. Nhưng Amorim tin rằng bàn thắng quyết định của Arsenal tại Old Trafford đáng lẽ phải bị từ chối vì lỗi “rõ ràng” trong quá trình triển khai bóng.

HLV Ruben Amorim tin rằng bàn thắng của Arsenal phải bị từ chối vì lỗi “rõ ràng”.

Thủ môn Bayındır đã bị hậu vệ William Saliba của Arsenal lấn và đẩy khi Declan Rice thực hiện quả phạt góc. Bayındır trong thế chới với chỉ có thể đẩy bóng qua vạch vôi nhưng lại bay đến vị trí của Calafiori, người la vào đánh đầu cận thành ghi bàn. “Tôi nghĩ là rõ ràng rồi”, Amorim nhấn mạnh. “Các cầu thủ chạm vào thủ môn mà không hề có ý định cướp bóng, điều đó là không được phép. Khi bạn chạm vào thủ môn theo cách đó, tôi nghĩ điều đó rất khó chấp nhận”.

Đội trưởng Bruno Fernandes của Man.United từng cho biết trong một cuộc họp được sắp xếp trước mùa giải, Premier League đã nói rằng các trọng tài sẽ thổi phạt nhiều hơn nếu cầu thủ cản phá đối phương trong các tình huống cố định và không nhìn vào bóng. Và anh đánh giá sau tình huống vừa xảy ra khiến đội của mình phải trả giá. “Chúng tôi biết họ chỉ nói vậy thôi”, Fernandes nói. “Altay đã nói rằng ngay khi anh ấy định đấm bóng, anh ấy đã chạm bóng. Nhưng rõ ràng chúng tôi biết ở Premier League, các hậu vệ không cho đối phương nhiều cơ hội trong những tình huống như vậy”.

Man.United đã chi khoảng 200 triệu bảng để cải tổ hàng công trong giai đoạn nghỉ giữa mùa giải, với Bryan Mbeumo và Matheus Cunha đá chính và Benjamin Sesko vào sân từ ghế dự bị trong hiệp 2. Quỷ đỏ cũng đã cho thấy sự cải thiện, nhưng chưa đủ. Mặc dù đội bóng đã chơi với cường độ tốt tại Old Trafford, nhưng không thể vượt qua được hàng phòng ngự chắc chắn của Arsenal. “Đối với tôi, có nhiều dấu hiệu hy vọng hơn những gì chúng tôi nhận được từ trận đấu", đội trưởng Fernandes chia sẻ.

Ít nhất Amorim hài lòng vì trận thua này khác xa so với một số thất bại thảm hại mùa trước.

Mặc dù Man.United lại thua tại Old Trafford dưới thời Amorim, nhưng trận thua này khác xa so với một số trận thua thảm hại mùa trước. Amorim đã hứa với người hâm mộ về một đội bóng tốt hơn và - ít nhất là trong Tuần 1 - ông đã thực hiện được điều đó. Cunha thi đấu rất sáng tạo và phối hợp ăn ý với Mbeumo, tân binh mùa hè. Hệ thống 3-4-3 hoạt động hiệu quả, tạo điều kiện cho các hậu vệ cánh Diogo Dalot và Dorgu có khoảng trống ở hai bên cánh. Casemiro và Bruno Fernandes thậm chí còn giữ vững vị trí của mình trong cuộc chiến ở hàng tiền vệ với Rice, Zubimendi và Martin Odegaard.

Nhưng những trận đấu căng thẳng được quyết định bởi những khoảng cách mong manh, và Man.United đã thất bại. Amorim không phải là kiểu người dễ dàng nhìn thấy điểm tích cực từ một trận thua. Tuy nhiên, đây có vẻ như là một bước đi đúng hướng. Nếu Man.United có thể duy trì thành tích này bằng chiến thắng trước Fulham và Burnley trước trận derby với Man.City vào ngày 14-9, sự lạc quan sẽ trở lại trên khắp Old Trafford.

VIỆT TÙNG