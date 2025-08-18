Arsenal chưa thể hài lòng dù thắng tại Old Trafford

HLV Mikel Arteta tỏ ra không hài lòng dù Arsenal thắng 1-0 ngay trên sân Man.United.

Riccardo Calafiori ghi bàn thắng duy nhất tại Old Trafford ở phút thứ 13, đánh đầu cận thành sau khi thủ môn Altay Bayindir của Man.United không thể xử lý quả phạt góc của Declan Rice. Trở lại tháng 9-2020, chưa đầy một năm sau mùa giải đầu tiên Arteta dẫn dắt - Arsenal chỉ thắng 2 trong số 40 trận sân khách gần nhất trước các đội bóng ‘Big Six’ truyền thống. Ngược lại, trong hai mùa giải gần nhất, Pháo thủ đã bất bại 20 trận tại giải Ngoại hạng Anh trước Liverpool, Chelsea, United, Man.City và Tottenham - một kỷ lục mà họ đã nâng lên con số 21 vào Chủ nhật.

Khi được hỏi liệu đội bóng của mình đã vượt qua được nỗi ám ảnh về việc họ từng chật vật trước những đội bóng lớn hay chưa, Arteta trả lời: “Tôi nghĩ là đúng như vậy! Một kết quả rất, rất tốt ở trận đấu đầu tiên của mùa giải tại Old Trafford. Trước khi tôi đến, đã có 18 hay 22 năm ở Old Trafford mà không thắng trận nào, và giờ tôi bước vào phòng thay đồ, chúng tôi đã thắng trận đầu tiên, và chúng tôi vẫn chưa hài lòng. Một dấu hiệu tốt. Khi bạn cảm thấy đối thủ đang cố xây dựng một điều gì đó đặc biệt và động lực với những tân binh, họ muốn khởi đầu mùa giải một cách tốt đẹp, nhưng chúng tôi vẫn có thể giành chiến thắng, tôi nghĩ tôi đang rất hạnh phúc”.

“Hôm nay, tôi nghĩ chúng tôi đã làm rất tốt hai điều”, Arteta đánh giá thêm. “Thứ nhất, thực hiện các tình huống cố định và sau đó phản ứng với những sai lầm đặc biệt. Một số trong số đó là cần thiết, một số khác thì bất thường. Nhưng cách từng cầu thủ phản ứng với những sai lầm đó đã mang lại cho chúng tôi cơ hội chiến thắng. Và đó là cách chúng tôi cạnh tranh và chúng tôi muốn đón nhận nó đến mức nào”.

Viktor Gyokeres không nổi bật trong trận ra mắt Arsenal tại Ngoại hạng Anh.

Mặc dù Man.United là đội chơi tốt hơn, Arteta cho biết việc Arsenal giành chiến thắng dù không ở phong độ tốt nhất là lý do để tự tin. “Khi bạn không đạt phong độ tốt nhất ở một số khía cạnh, điều mà hôm nay chúng tôi đã không làm được, công bằng mà nói, chúng tôi vẫn có thể vượt qua và tìm cách giành chiến thắng”, ông nói. “Và đội bóng phải tìm thấy sự kiên cường đó trong suốt 10 tháng của mùa giải, trong nhiều bối cảnh khác nhau. Tất nhiên, chúng tôi phải cải thiện rất nhiều thứ và điều đó sẽ sớm xảy ra. Nhưng xét về việc xoay sở để đạt được kết quả tích cực, đó là một cách tuyệt vời để làm được điều đó”.

Arsenal sẽ tiếp đón Leeds United vào ngày 23-8, và đây là bài kiểm tra dễ hơn để tiền đạo tân binh đắt giá Viktor Gyokeres chứng tỏ bản thân. Bản hợp đồng quan trọng nhất của Arsenal trong mùa hè đã không nổi bật trong trận ra mắt Ngoại hạng Anh, và bị thay ra ngay đầu hiệp hai. Một phần là do lối chơi phòng ngự của Arsenal, nhưng đầu hiệp hai, Gyokeres đã có khoảng trống và cơ hội áp sát khung thành. Thay vào đó, anh lại ngã lên bóng và phạm lỗi với Casemiro. Gyokeres kết thúc 60 phút trên sân với 21 lần chạm bóng và chỉ bốn đường chuyền thành công trong chín nỗ lực.

Không ai nên đánh giá Gyokeres chỉ sau một trận đấu, tiền đạo người Thụy Điển chắc chắn sẽ tiến bộ, nhưng việc không có cú sút nào vào Chủ nhật rõ ràng là một điều rất bất thường. Trong hai mùa giải vô địch Bồ Đào Nha trước đó với Sporting Lisbon, anh đã có ít nhất một cú sút trong tất cả 66 trận đã đấu. Lần gần nhất tiền đạo 27 tuổi này không có cú sút nào là vào tháng 3-2024 trước Atalanta tại UEFA Europa League.

LINH SƠN