Arsenal 100 năm đỉnh cao và nỗi sầu hiện tại

Dù việc tránh xuống hạng không phải là điều đáng ăn mừng đối với một câu lạc bộ tầm cỡ như Arsenal, thành tích này vẫn đánh dấu một cột mốc quan trọng. Arsenal đang nắm giữ kỷ lục về chuỗi mùa giải liên tiếp dài nhất ở hạng đấu cao nhất kể từ khi được “chọn” thi đấu tại First Division – Giải hạng Nhất cũ sau Thế chiến thứ nhất - khi giải đấu đó mở rộng từ 20 lên 22 đội.

Đúng vậy, họ đã được bầu chọn!

Tiền thân của họ là Woolwich Arsenal đã có 9 mùa giải ở hạng đấu cao nhất từ năm 1904 đến 1913, nhưng bị xuống hạng cùng thời điểm họ chuyển từ phía nam London đến sân Highbury ở phía bắc London vào năm 1913. Họ đã trải qua 2 mùa giải ở Division Two trước khi các giải bóng đá bị tạm dừng do chiến tranh diễn ra ở châu Âu.

Khi Football League (hệ thống bóng đá cao cấp của Anh) trở lại vào năm 1919, giải đấu đã mở rộng từ 20 lên 22 đội. Theo truyền thống, việc này được thực hiện thông qua quy trình bầu chọn, trong đó 2 đội xuống hạng sẽ được tái bầu chọn và 2 đội đứng đầu từ hạng hai sẽ thăng hạng.

Tuy nhiên, giữa những tin đồn về việc chủ tịch Arsenal, Sir Henry Norris, đã "gây ảnh hưởng" đến quyết định của một số thành viên ban điều hành giải đấu, 2 đội đứng đầu Division Two – Derby County và Preston North End – đã được bầu chọn cùng với Chelsea, đội đứng thứ 19 tại Division One mùa giải 1914-15. Vị trí cuối cùng đã gây tranh cãi khi được trao cho Arsenal, đội đứng thứ 6 tại Division Two (sau đó được điều chỉnh thành thứ 5 do lỗi tính toán tỷ số trung bình).

Nhiều giả thuyết xoay quanh sự việc này, nhưng điều chắc chắn là đội bóng bị bỏ lỡ cơ hội chính là đối thủ mới của Arsenal ở phía bắc London – Tottenham Hotspur, đội đứng cuối bảng tại Division One mùa giải 2019-20 và đã hoàn toàn kỳ vọng sẽ giữ được vị trí của mình. Đây cũng là một chi tiết thổi bùng ngọn lửa cạnh tranh khốc liệt giữa hai đội, vốn đã bắt đầu từ việc Arsenal chuyển đến lãnh thổ phía bắc London của Spurs từ khu Woolwich.

Mùa giải đầu tiên của Football League là 1888-89, và hai trong số các thành viên sáng lập, Aston Villa và Blackburn Rovers, đã duy trì vị trí ở hạng đấu cao nhất cho đến năm 1935-36 khi cả hai cùng xuống hạng trong cùng một mùa giải, chấm dứt chuỗi 44 mùa giải liên tiếp. Kỷ lục này đã tồn tại cho đến năm 1938-39 khi Sunderland bước vào mùa giải thứ 45 liên tiếp, sau khi gia nhập hạng đấu cao nhất vào năm 1890-91. Đội bóng này sau đó đã kéo dài kỷ lục lên 57 mùa giải trước khi xuống hạng vào năm 1958.

Kỷ lục này đã được duy trì cho đến năm 1983-84 khi Arsenal chơi mùa giải thứ 58 liên tiếp ở hạng đấu cao nhất. Kể từ đó, họ tiếp tục kéo dài chuỗi thành tích này. Dù có chuỗi mùa giải liên tiếp dài nhất hiện tại, Arsenal chỉ đứng thứ tư trong danh sách mọi thời đại về số mùa giải thi đấu ở hạng đấu cao nhất nước Anh.

Aston Villa và Liverpool đều có nhiều mùa giải ở hạng đấu cao nhất hơn Arsenal, nhưng Everton mới là đội dẫn đầu với 122 mùa giải từng có mặt ở hạng đấu cao nhất cho đến nay. Tuy nhiên, dù truyền thống ghê gớm là thế nhưng Everton chỉ có một lần kết thúc trong top 10 ở 5 mùa giải gần nhất (vị trí thứ 10), và trong 30 năm qua, họ đã có ba lần kết thúc ngay trên vị trí xuống hạng.

Trong top 10 về số lần dự giải cao nhất, hiện chỉ có Sunderland là không thi đấu ở hạng đấu cao nhất hiện tại, dù sao “mèo đen” đang hy vọng sớm trở lại Premier League khi họ đang cạnh tranh ở top đầu giải hạng nhất.

Những đội có nhiều mùa giải nhất ở hạng đấu cao nhất nước Anh

Khi Arsenal chuẩn bị bước vào mùa giải thứ 100 liên tiếp ở hạng đấu cao nhất, di sản của họ với tư cách là một trong những thể chế bóng đá bền bỉ nhất nước Anh vẫn vững chắc như xưa. Nhưng điều đó không khiến cho nỗi buồn ở hiện tại mất đi. "Thật thất vọng khi áp đảo mà không thắng", Arteta nói sau trận đấu trên sân City Ground của Forest. "Chúng tôi đã làm rất tốt ở nhiều khía cạnh và không cho đối thủ tạo cơ hội đáng kể nào. Với sự kiểm soát áp đảo như vậy ở một phần ba cuối sân, chúng tôi đáng lẽ phải tìm ra cách chiến thắng".

Trận này, Arsenal kiểm soát bóng 65% nhưng chỉ dứt điểm trúng đích một lần từ cú đánh đầu cận thành của Mikel Merino. Còn cơ hội ngon ăn nhất của họ thuộc về Riccardo Calafiori, với cú cứa lòng chân phải không thuận về góc xa dội cột ở hiệp một.

Đây đã là lần thứ ba Arsenal chỉ dứt điểm trúng đích một cú trong một trận Ngoại hạng Anh mùa này, sau trận gặp Bournemouth vào tháng 10 và Newcastle vào tháng 11. Con số này bằng với cả ba mùa trước cộng lại. Đây cũng là lần đầu tiên Arsenal tịt ngòi hai trận liên tiếp tại Ngoại hạng Anh kể từ các trận gặp Brighton và Nottingham Forest hồi tháng 5/2023. "Pháo thủ" đã hòa 9 qua 27 trận tại Ngoại hạng Anh mùa này - nhiều nhất trong một mùa kể từ 14 trận hòa mùa 2019-2020.

Trận hòa còn khiến Arsenal bị Liverpool nới cách biệt lên 13 điểm. Nhưng Arteta quả quyết đội nhà sẽ không từ bỏ cuộc đua vô địch. "Giờ cũng như một tuần trước, hai tuần trước, ba tháng trước. Điều duy nhất chúng tôi có thể làm là thắng các trận và xem mình có thể giành bao nhiêu điểm", ông nói.

LONG KHANG