Arne Slot thận trọng khi Liverpool bắt đầu bảo vệ chức vô địch

Đoàn quân của Arne Slot sẽ bắt đầu hành trình bảo vệ danh hiệu khi tiếp đón Bournemouth vào thứ Sáu (2 giờ ngày 16-8), một trận đấu chắc chắn sẽ rất xúc động tại Anfield sau cái chết của tiền đạo người Bồ Đào Nha, Diogo Jota và em trai anh trong vụ tai nạn xe hơi hồi tháng Bảy.

Liverpool với nguồn cảm hứng bất tận từ Mohamed Salah đã giúp HLV Slot tận hưởng thành công ngay trong năm đầu tiên làm việc ở Anfield. Lữ đoàn đỏ xứng đáng giành được danh hiệu vô địch Anh thứ 20, chia sẻ kỷ lục này với đại kình địch Man.United. Việc chi tiêu chưa từng có trong mùa hè này cho thấy Liverpool không muốn sớm đánh mất ngôi vương đáng mơ ước. Nhà vô địch Anh trong mùa hè này đã chi ra gần 300 triệu bảng để bổ sung nhiều gương mặt mới, bao gồm tiền vệ kiến thiết người Đức, Florian Wirtz đã dến với giá trị kỷ lục 116 tiệu bảng.

Tuy nhiên, họ cũng đã chia tay nhiều trụ cột như Trent Alexander-Arnold mà đáng chú ý nhất là sự thay đổi gần như toàn diện ở hàng tấn công. Liverpool chia tay Luis Diaz và Darwin Nunez, họ không còn Diogo Jota - người đã qua đời đầy thương tâm vì tai nạn xe hơi vào ngày 3-7. Như vậy, chỉ còn Salah là tiền đạo chủ chốt duy nhất của đội hình vô địch còn ở lại với đội chủ sân Anfield.

Liverpool khởi đầu bằng trận thua sốc trước Crystal Palace ở Siêu cúp Anh. HLV Slot vì thế không giấu được vẻ thận trọng trước giờ khai màn Ngoại hạng Anh: “Có những lý do cho điều này. Tiêu chuẩn ở đây là 10/10, chúng tôi đang làm tốt mọi thứ, nhưng 'tốt' là chưa đủ. Chúng tôi phải tiến xa hơn nữa. Đến tối thứ Sáu gặp Bournemouth, sẽ không có lời bào chữa nào cả”.

Mohamed Salah vẫn là nguồn cảm hứng lớn nhất của Liverpool trong mùa giải này.

“Lý do chính khiến mọi thứ trở nên khó khăn ở mùa giải này là vì có rất nhiều đối thủ có thể vô địch. Thật không thể tin được nếu bạn có thể làm được điều đó ở giải đấu này”, nhà cầm quân người Hà Lan nói thêm. “Năm nay sẽ còn khó khăn hơn trước. Mỗi mùa giải và giai đoạn tiền mùa giải đều có những thách thức riêng. Chúng tôi đã mất rất nhiều cầu thủ đá chính. Không phải lúc nào cũng là bản thân bạn mà là các đội bóng bạn phải đối mặt. Chúng tôi đã mất năm đến sáu cầu thủ đã thi đấu khá nhiều phút mùa trước, và chỉ được trao bốn cầu thủ, nên việc phải thích nghi là điều bình thường”.

Liverpool có một khởi đầu khó khăn cho mùa giải này, sau trận tiếp đón Bournemouth là chuyến làm khách đến Newcastle và tiếp đón đội á quân mùa trước Arsenal trên sân nhà. “Chúng tôi sẽ bắt đầu với Bournemouth, có lẽ là đội bóng mạnh nhất giải đấu mùa trước, về cả lối chơi lẫn tốc độ”, Slot nói.

Có rất nhiều sự mong đợi xung quanh tiền vệ tấn công mới Florian Wirtz, sau khi The Reds phá vỡ kỷ lục chuyển nhượng của họ để ký hợp đồng với tuyển thủ 22 tuổi người Đức này từ Bayer Leverkusen vào tháng 6. Slot hết lời khen ngợi Wirtz, nhưng cảnh báo anh có thể cần thời gian để thích nghi với cường độ thi đấu ở giải đấu hàng đầu nước Anh. “Những cầu thủ giỏi luôn tìm được cách chơi trong một đội bóng tốt - cậu ấy là một cầu thủ giỏi và cậu ấy chơi trong một đội bóng tốt”, Slot nói. “Thực tế, chúng ta có thể thấy cậu ấy là một cầu thủ trẻ, nhưng tôi không nghĩ vậy. Cậu ấy vô địch cúp quốc gia và vô địch quốc gia Đức, và tinh thần thi đấu chính là điểm mạnh nhất của cậu ấy. Điều đó nói lên rất nhiều điều, bởi vì khi bạn xem cậu ấy thi đấu, bạn sẽ thấy cậu ấy rất sáng tạo. Cậu ấy có tinh thần mạnh mẽ, không bị phân tâm bởi phí chuyển nhượng hay bất cứ điều gì”.

Arne Slot đã dành nhiều lời khen ngợi cho tiền vệ tấn công mới Florian Wirtz.

Liverpool thắng 11 trong số 12 trận gần nhất tại Ngoại hạng Anh trước Bournemouth, ngoại trừ trận thua 0-1 trên sân khách vào tháng 3-2023. Bournemouth chỉ giành được 1 điểm trong số 24 điểm có thể trên sân khách trước Liverpool tại Ngoại hạng Anh, trong đó thua cả 6 lần làm khách gần nhất tại Anfield (thủng lưới 23 bàn và chỉ ghi được 2 bàn).

Liverpool chưa thua trận mở màn nào trong 12 mùa giải gần nhất (thắng 9, hòa 3), kể từ trận thua 3-0 trước West Brom mùa 2012-2013. Đây là chuỗi trận khai màn bất bại dài nhất hiện tại của bất kỳ đội bóng nào tại Ngoại hạng Anh.

Tiền đạo Mohamed Salah của Liverpool đã ghi 105 bàn thắng tại Ngoại hạng Anh trên sân Anfield, chỉ có Sergio Aguero (106 bàn tại Etihad) và Thierry Henry (114 bàn tại Highbury) ghi được nhiều bàn thắng hơn tại một sân vận động duy nhất trong lịch sử giải đấu. Salah cũng ghi nhiều bàn thắng vào lưới Bournemouth tại Ngoại hạng Anh hơn bất kỳ cầu thủ nào khác (11 bàn).

