Amorim “không thể hứa hẹn” sẽ tiếp tục dẫn dắt Man.United

HLV Ruben Amorim thừa nhận ông đang sống “từng ngày” với tư cách là HLV của Man.United, khi áp lực lên vị trí của ông ngày càng gia tăng sau trận thua đáng xấu hổ trước đội bóng hạng tư Grimsby Town vào giữa tuần tại Cúp Liên đoàn Anh.

Amorim đã chỉ trích các cầu thủ của mình ngay sau trận đấu hôm thứ Tư, trước khi gợi ý rằng ông sẽ thảo luận về tương lai của mình trong kỳ nghỉ quốc tế kéo dài hai tuần sau trận đấu trên sân nhà Ngoại hạng Anh với Burnley vào thứ Bảy. Khi được hỏi tại một cuộc họp báo hôm thứ Sáu liệu có hoàn toàn chắc chắn sẽ vẫn là HLV trưởng của Man.United sau kỳ nghỉ quốc tế hay không, Amorim không đưa ra lời đảm bảo. “Tôi không biết điều gì sẽ xảy ra”, ông nói. “Ý tưởng của tôi là tiếp tục nhưng tôi sẽ không thể hứa hẹn rằng tương lai sẽ ra sao. Nhưng tôi là HLV của Man.United và tôi nghĩ điều đó sẽ không thay đổi”.

Gần đây, Amorim nói rằng ông “rất thất vọng, khó chịu” vào thời điểm sau trận thua tủi nhất nhất lịch sử trước Grimsby Town, và cảnh báo rằng ông sẽ tiếp tục có những cơn bộc phát cảm xúc sau bất kỳ màn trình diễn tệ hại nào của Quỷ đỏ. Nhà cầm quân 40 tuổi người Bồ Đào Nha cũng từng nhiều lần thẳng thắn phát biểu trong suốt 10 tháng cầm quyền đầy biến động của mình, đáng chú ý là vào tháng 1 khi ông nói về đội bóng: “Chúng tôi đang là đội bóng tệ nhất, có lẽ, trong lịch sử Man.United”…

Amorim thừa nhận rằng ông sẽ bị soi xét kỹ lưỡng hơn mỗi khi phát biểu, giống như sau trận đấu với Grimsby, nơi Man.United bị dẫn trước 0-2 sau 30 phút, ghi hai bàn thắng muộn để gỡ hòa 2-2 trong thời gian thi đấu chính thức, rồi thua 11-12 trên chấm luân lưu. “Đôi khi tôi muốn rời đi, đôi khi tôi muốn ở đây 20 năm, đôi khi tôi thích ở bên các cầu thủ của mình, đôi khi tôi không muốn ở bên họ nữa”, ông nói thêm. “Tôi cần phải cải thiện điều đó. Sẽ rất khó khăn”.

Man.United bước vào trận tiếp đón Burnley với mục tiêu giành chiến thắng đầu tiên trong mùa giải.

Mùa giải trước, Man.United kết thúc ở vị trí thứ 15 tại Ngoại hạng Anh, mùa giải tệ nhất của họ tại giải đấu cao nhất trong 51 năm. Dưới thời Amorim, Quỷ đỏ - đội bóng đang chia sẻ với Liverpool kỷ lục 20 chức vô địch Anh - chỉ giành được 28 điểm sau 29 trận đấu tại Ngoại hạng Anh dưới thời ông, bao gồm chỉ một điểm sau hai trận đấu mùa này - trận thua 0-1 trên sân nhà trước Arsenal, và trận hòa 1-1 trước Fulham.

Man.United bước vào trận tiếp đón Burnley với mục tiêu giành chiến thắng đầu tiên trong mùa giải. Màn trình diễn tích cực trong trận thua 0-1 trước Arsenal vào cuối tuần mở màn tại Old Trafford là điểm tựa cho sự tự tin. “Tôi cảm thấy các cầu thủ luôn nghĩ về quá khứ”, ông nói. “Họ nghĩ rằng có điều gì đó trong nước uống hay thức ăn ở đây. Nó nằm trong tâm trí chúng tôi. Chúng tôi chỉ cần nghĩ về trận đấu tiếp theo. Chúng tôi phải đáp trả trong trận đấu tiếp theo. Vấn đề không phải là kết quả, mà là cách chúng tôi chơi. Chúng tôi đã có một giai đoạn tiền mùa giải tuyệt vời, một trận đấu tuyệt vời với Arsenal mà chúng tôi đã thua, nhưng sau đó 30 phút trước Fulham, chúng tôi rõ ràng đã thiếu tự tin vào trận đấu, và rồi chúng tôi đã mang cảm giác đó sang trận đấu tiếp theo”.

