Amorim chỉ trích cầu thủ Man.United sau thất bại ở Cúp Liên đoàn

Man.United đã bị Grimsby Town, một đội bóng đến từ giải hạng tư nước Anh, đánh bại với tỷ số 12-11 trong loạt sút luân lưu ở vòng 2 Cúp Liên đoàn vào thứ Tư. Trước đó, Quỷ đỏ đã bị dẫn 0-2 trước khi ghi hai bàn thắng muộn để gỡ hòa 2-2.

HLV Ruben Amorim chỉ trích các cầu thủ sau khi Man.United nhận một trong những trận thua đáng xấu hổ nhất trong lịch sử.

Mặc dù đã lội ngược dòng từ tỷ số 0-2 để hòa 2-2 tại Blundell Park, Man.United đã phải chịu thất bại 12-11 trong loạt sút luân lưu sau khi hai tân binh mùa hè Bryan Mbeumo và Matheus Cunha đá hỏng. Thủ môn Andre Onana chỉ cản phá được một quả phạt đền của Grimsby. Thất bại này là lần đầu tiên Quỷ đỏ thua một đội bóng hạng tư tại Cúp Liên đoàn, đồng nghĩa với việc họ phải dừng bước ở vòng hai lần đầu tiên kể từ năm 2014.

HLV Ruben Amorim đã mất bình tĩnh khi chỉ trích các cầu thủ Man.United sau khi nhận một trong những trận thua đáng xấu hổ nhất trong lịch sử CLB. “Cách chúng tôi bắt đầu trận đấu, chúng tôi thậm chí còn chưa có mặt ở đây”, Amorim nói. “Khi mọi thứ đều quan trọng với CLB, mọi thứ đã xảy ra đều là vấn đề của CLB, chúng tôi đáng lẽ phải làm tốt hơn rất nhiều. Tôi chỉ muốn gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ, nhưng tôi cảm thấy các cầu thủ của mình đã nói rất to những gì họ muốn hôm nay”.

Trong một lời chỉ trích nhắm vào các cầu thủ của mình, Amorim ca ngợi Grimsby vì “là đội duy nhất có mặt trên sân”. Amorim sau đó cáo buộc đội bóng của mình chơi thiếu quyết tâm. “Chúng tôi hoàn toàn lạc lối và rất khó để giải thích”, ông nhấn mạnh. Và khi được hỏi ý ông khi nói về bình luận đó, Amorim trả lời: “Tôi nghĩ mọi người đều hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra hôm nay”.

Amorim đã dẫn dắt Man.United đến vị trí… thứ 15 tại Premier League mùa trước - thành tích thấp nhất từ ​​trước đến nay của họ tại giải đấu - và vẫn chưa giành được chiến thắng nào trong ba trận đấu mùa này - sau trận thua Arsenal và trận hòa Fulham tại Premier League. Quỷ đỏ đã chi hơn 200 triệu bảng cho các bản hợp đồng mới kể từ cuối mùa giải trước, nhưng đội bóng vẫn đang gặp khó khăn trong việc cải thiện. Và Amorim nói rằng cần thêm thời gian để xoay chuyển tình thế.

“Bạn không thể thay đổi tất cả mọi thứ trong một mùa hè”, ông nói. “Nhưng bạn cần phải thắng các trận đấu. Bạn không nên thể hiện phong độ như thế này. Đó không chỉ là một kết quả. Có một vấn đề lớn nhất của đội bóng và tôi nghĩ hôm nay điều đó đã thực sự rõ ràng. Khi bạn đấu với một đội hạng tư, thủ môn không phải là người khiến bạn mất chiến thắng, mà là tất cả - là môi trường, là cách chúng tôi đối mặt với đối thủ. Chúng tôi biết rằng chúng tôi đang ở trong thời điểm mọi người sẽ chú ý đến mọi thứ. Mọi chi tiết đều sẽ rất quan trọng và chúng tôi đã thể hiện mọi vấn đề trong hôm nay”.

Amorim nói thêm khi được hỏi kết quả trước Grimsby ảnh hưởng thế nào đến ông và đội bóng: “Chúng tôi có một trận đấu vào cuối tuần gặp Burnley và sau đó là hai tuần trong kỳ nghỉ quốc tế. Và chúng tôi sẽ giải quyết mọi chuyện”.

VIỆT TÙNG