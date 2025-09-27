Alonso thích nhìn thấy Vinicius hạnh phúc khi chơi bóng

Vinicius Junior có tâm lý tốt hơn sau màn trình diễn xuất sắc hồi giữa tuần cho Real Madrid.

Cho đến nay, Vinicius chưa chắc chắn được đá chính dưới thời HLV Alonso - anh bị cho ngồi dự bị ở 2 trong số 7 trận đấu của Real Madrid mùa giải này, và cũng đã có những phản ứng bực tức về tình trạng của mình. Nhưng ngôi sao người Brazil đã thể hiện rất tốt và ghi một bàn thắng xuất sắc trong chiến thắng 4-1 của đội trước Levante hôm thứ Ba. “Vini là một cầu thủ chủ chốt của chúng tôi”, Alonso phát biểu trong buổi họp báo trước trận derby Madrid. “Hôm nọ gặp Levante, cậu ấy đã chơi một trận đấu tuyệt vời. Tôi thực sự thích rất nhiều điều cậu ấy đã làm. Tôi thích nhìn thấy cậu ấy mỉm cười”.

Real Madrid bước vào trận đấu La Liga hôm thứ Bảy tại Metropolitano với tư cách đội duy nhất còn toàn thắng sau 6 lượt trận La Liga mùa giải mới, dẫn đầu bảng xếp hạng với 2 điểm nhiều hơn Barcelona. Trong khi đối thủ Atletico Madrid đang gặp khó khăn, cần một màn lội ngược dòng muộn màng để đánh bại Rayo Vallecano 3-2 vào thứ Tư, và đang kém 9 điểm so với Real Madrid. Cả 2 trận derby Madrid tại La Liga mùa giải đều kết thúc với tỷ số 1-1, trong khi ở Champions League, Real Madrid phải nhờ đến loạt sút luân lưu mới giành chiến thắng trước Atletico ở vòng 16 đội.

HLV Xabi Alonso cho biết ông thích nhìn thấy Vinicius hạnh phúc và tận hưởng bóng đá.

Atletico đã đầu tư đáng kể vào thị trường chuyển nhượng trong mùa hè, chiêu mộ 8 cầu thủ bao gồm Alex Baena, Johnny Cardoso và Thiago Almada, nhưng cho đến nay mới chỉ thắng 2 trong số 6 trận La Liga. “Atletico đã thay đổi đội hình rất nhiều, vì vậy tôi tập trung nhiều hơn vào các trận đấu của họ trong mùa giải này”, Alonso nói khi được hỏi liệu ông có phân tích các cuộc đụng độ mùa trước dưới thời người tiền nhiệm Carlo Ancelotti hay không. “Atletico đã phát triển qua từng năm và năm nay họ đã có những thay đổi thông minh, một số cầu thủ rất giỏi đã gia nhập. Vẫn còn quá sớm, họ có thể hướng đến mọi mục tiêu trong mùa giải này... Họ là một đội bóng tràn đầy năng lượng, đòi hỏi nhịp độ cao”.

Nhưng Alonso khẳng định Real Madrid “không thể chủ quan” với khởi đầu ấn tượng của họ ở mùa giải này, khi đội bóng đang phải đối mặt với thử thách lớn nhất từ ​​trước đến nay tại Metropolitano. “Chúng tôi phải duy trì sự ổn định”, anh nói. “Nếu thắng nhiều trận, chúng tôi có thể giành được nhiều điểm, nhưng chúng tôi không thể lơ là, vì khi đó bạn có thể mắc sai lầm... Chúng tôi phải xem xét khả năng linh hoạt của mình, không chỉ có một hình thức tấn công, cần trở nên khó lường hơn với bóng. Nhưng chúng tôi đã có những bước tiến quan trọng, đặc biệt khi không có bóng”.

Alonso cho biết tiền vệ Jude Bellingham đã có thể ra sân ngay từ đầu, sau khi vào sân thay người 19 phút cuối trong trận gặp Levante: “Bellingham có thể tham gia vào quá trình xây dựng lối chơi, và tận dụng các cơ hội, cậu ấy có khả năng bao quát khu vực rộng lớn. Cậu ấy giờ mới khởi đầu mùa giải, đang tập luyện và muốn thi đấu nhiều phút hơn...”.

Trong khi đó, HLV Diego Simeone của Atletico thừa nhận Real Madrid đã tiến bộ hơn với sự xuất hiện của Alonso trên cương vị HLV từ mùa hè này. “Real Madrid đã phát triển lối chơi tập thể, họ tấn công tốt, và HLV đang nỗ lực để đảm bảo rằng họ phòng ngự tốt, gây áp lực lên đối phương từ trên cao”, Simeone nói. “Đó là lý do tại sao họ thắng tất cả các trận đấu. Nhưng tôi không nghĩ HLV là người quyết định. Điều quý giá nhất là các cầu thủ, và chính họ mới là những người tạo nên sự khác biệt. Những pha chuyển đổi sẽ mang tính quyết định, đó là trận đấu mà tôi hình dung”.

THANH TUẤN