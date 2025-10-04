Alisson chấn thương, Slot hé lộ cách tiếp cận mới

Thủ môn Alisson Becker của Liverpool sẽ vắng mặt trong các trận giao hữu sắp tới của tuyển Brazil, không thể cùng đội đến làm khách tại Chelea vào thứ Bảy và có thể là trận đấu với Man.United sau kỳ nghỉ quốc tế, do chấn thương gân kheo gặp phải hồi giữa tuần.

Alisson có thể vắng mặt nhiều trận quan trọng của Liverpool trước Chelea và Man.United.

Alisson đã bị đau trong trận thua 0-1 trước Galatasaray tại Champions League hôm thứ Ba. HLV Arne Slot của Liverpool đã thông báo Alisson sẽ vắng mặt trong trận đấu với Chelsea tại giải Ngoại hạng vào thứ Bảy, cũng như xác nhận hôm thứ Sáu rằng thủ môn này sẽ không cùng đội tuyển Brazil tham dự các trận giao hữu với Hàn Quốc vào ngày 10-10, và Nhật Bản sau đó 4 ngày.

Khi được hỏi về thời gian vắng mặt của Alisson, Slot cho biết: “Điều đó phụ thuộc vào tốc độ hồi phục. Rõ ràng là không phải thứ Bảy, cậu ấy sẽ không thi đấu cho Brazil, và tôi cũng sẽ rất ngạc nhiên nếu cậu ấy có thể ra sân trong trận đấu đầu tiên sau kỳ nghỉ quốc tế (gặp Man.United tại Anfield vào ngày 19-10). Nhưng từ bây giờ trở đi, mọi thứ có thể diễn ra nhanh hơn hoặc chậm hơn một chút. Luôn khó nói trước được điều gì”.

Điều này có nghĩa là tuyển thủ Georgia, Giorgi Mamardashvili sẽ có cơ hội ra sân trong đội một Liverpool sau khi gia nhập từ Valencia theo dạng chuyển nhượng tự do ở kỳ chuyển nhượng mùa hè. Mặc dù vậy, sự thay đổi ở một vị trí quan trọng ngay thời điểm này rõ ràng gây nên sự bất an. Sau khi cũng để thua Crystal Palace tại Ngoại hạng Anh cuối tuần trước, Liverpool đang phải chịu 2 trận thua liên tiếp dưới thời Slot - đây mới chỉ là lần thứ 2 kể từ khi ông đến vào mùa hè năm 2024 để thay thế Jurgen Klopp.

HLV Arne Slot muốn thay đổi cách tiếp cận khi những chiến thắng của Liverpool ngày càng khó khăn.

Slot cho biết đã thấy các đối thủ bắt đầu tìm hiểu lối chơi của Liverpool dưới thời ông vào nửa sau mùa giải trước - khi đội trên đà giành chức vô địch Ngoại hạng Anh - và điều này vẫn tiếp tục trong mùa giải này. Liverpool cũng đang cố gắng cải thiện sau khi chi gần 500 triệu bảng cho các cầu thủ mới trong kỳ chuyển nhượng mùa hè, với những cầu thủ như Florian Wirtz và Alexander Isak đang dần thích nghi với cuộc sống tại CLB mới.

Slot gợi ý rằng Liverpool sẽ trở nên hiệu quả hơn trong các tình huống cố định - một cách tiếp cận mà ông gọi là “thực tế mới” ở Ngoại hạng Anh - để phá vỡ đối thủ. “Các đội đã chơi theo một cách hoàn toàn khác so với nửa đầu mùa giải trước khi đối đầu với chúng tôi, sau khi chúng tôi dẫn đầu giải đấu sau nửa mùa giải và dẫn đầu Champions League. Tôi cũng có thể thấy điều này diễn ra trong giai đoạn này của mùa giải. Chúng tôi phải tìm ra câu trả lời cho điều đó và mùa trước, một trong những câu trả lời là các tình huống cố định. Giống như nhiều đội khác, chúng tôi phải phá vỡ các khối phòng ngự thấp bằng các tình huống cố định, và mùa này chúng tôi vẫn chưa làm được điều đó”.

LINH SƠN