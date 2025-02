Al-Nassr của Ronaldo giành chiến thắng trong trận đại chiến với Al-Ahli

Al-Nassr hạ gục Al-Ahli với tỷ số 3-2 ngay tại sào huyệt của đối thủ

Mọi sự chú ý ở vòng 20 Saudi Pro League đổ dồn về sân vận động King Abdullah Sports City tại thành phố cảng Jeddah, nơi Al-Ahli tiếp đón Al-Nassr. Trước trận đấu, đội chủ nhà gây sốc khi gạch tên lão tướng Roberto Firmino ra khỏi danh sách đăng ký ở Saudi Pro League để nhường chỗ cho tân binh Galeno. Về phía Al-Nassr, nhiều nguồn tin cho rằng đội bóng này đã đạt thỏa thuận gia hạn với Ronaldo đến năm 2026.

Với lợi thế sân nhà, Al-Ahli nhanh chóng làm chủ cuộc chơi. Phút thứ 6, Riyad Mahrez đã chọc thủng lưới Al-Nassr. Tuy nhiên bàn thắng không được công nhận bởi cầu thủ người Algeria rơi vào thế việt vị trong pha thoát xuống.

Tới phút 32, đội khách bất ngờ vượt lên. Tiền đạo mới chuyển đến từ Aston Villa - Jhon Duran tiếp tục chứng minh giá trị. Nhận bóng từ Ayman Yahya, chân sút người Colombia xoay xở nhanh nhẹn và dứt điểm chìm hiểm hóc ngay đầu vòng cấm, mở tỷ số trận đấu.

Bước sang hiệp 2, những diễn biến khó lường sớm xảy ra. Phút 47, Ali Majrashi đưa bóng vào lưới Al-Nassr. Nhưng sau khi tham khảo VAR, trọng tài hủy bàn thắng do Ivan Toney đã phạm lỗi với Ali Lajami trước đó. Thoát thua, Al-Nassr lại thiệt quân. Ngoài việc phát hiện ra lỗi của Toney, vị vua áo đen còn xác định Mohamed Simakan có hành vi đánh nguội. Thẻ đỏ được rút ra cho trung vệ số 3 và Ronaldo cùng các đồng đội phải chơi thiếu người gần như trong cả hiệp 2.

Lợi thế dẫn bàn của Al-Nassr được duy trì đến phút 75, và HLV Stefano Pioli rút CR7 ra nghỉ để tung hậu vệ Al-Fatil vào sân nhằm tăng cường hàng thủ. Dẫu vậy, chỉ 1 phút sau, tỷ số được quân bình 1-1. Gabri Veiga tạt bóng như đặt để Ivan Toney đánh đầu gỡ hòa cho Al-Ahli.

Chơi với 10 người, lại không còn ngôi sao sáng nhất trên hàng công, chẳng ai nghĩ được rằng Al-Nassr có thể ghi thêm bàn thắng. Nhưng đội khách đã tạo nên bất ngờ. Phút 80, Yahya nâng tỷ số lên 2-1. Đến phút 88, Jhon Duran có pha độc diễn đẳng cấp để hoàn tất cú đúp cho riêng mình, đồng thời giúp Al-Nassr dẫn 3-1.

Duran chơi tuyệt hay với một cú đúp

Phút 90+8, cầu thủ vào sân thay người Al-Nabit gỡ lại 1 bàn cho đội chủ nhà. Nhưng tất cả đã là quá muộn màng. Al-Ahli chấp nhận trắng tay trên sân nhà với trận thua 2-3.

3 điểm giành được giúp Al-Nassr củng cố vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên Ronaldo cùng các đồng đội vẫn chưa thể tạo cách biệt với Al-Qadisiya bám sát ở phía sau.

Lý do là bởi, ở trận đấu diễn ra trước đó, Al-Qadisiya cũng có thắng lợi 3-2 khi tới làm khách của Al-Shabab. Julian Quinones là người hùng với một cú đúp, trong đó bàn ấn định tỷ số đến ở phút 90+6. Còn ngôi sao Pierre Emerick Aubameyang có ngày thi đấu đáng quên khi phải nhận thẻ đỏ trực tiếp do pha phạm lỗi thô bạo ở phút 79. Lúc này, Al-Qadisiya và Al-Nassr đang có cùng 44 điểm sau 20 vòng, nhưng Al-Qadisiya tạm xếp dưới do kém chỉ số phụ.

HOÀNG ĐIỆP