Al-Hilal lập kỷ lục thế giới 28 trận thắng liên tiếp

Al-Hilal vào bán kết AFC Champions League và lập kỷ lục thế giới thắng 28 trận liên tiếp.

CLB 18 lần vô địch Saudi Arabia đã phá kỷ lục được công nhận trước đó là 27 trận thắng liên tiếp do The New Saints, một CLB Xứ Wales, thiết lập trong mùa giải 2016-17. Kỷ lục này bao gồm 16 trận ở giải VĐQG Saudi Arabia, 3 trận ở cúp quốc nội và 8 trận ở AFC Champions League. Lần cuối cùng đội không thắng là vào ngày 21-9 trong trận hòa 1-1 trước Damac ở Saudi Pro League. “Mọi người ở Al Hilal đều vui mừng được ghi danh vào lịch sử bóng đá thế giới khi thắng 28 trận liên tiếp”, HLV Jorge Jesus của Al-Hilal nói. “Đây thực sự là một thành tích rất đáng kinh ngạc và tôi muốn cảm ơn tất cả mọi người ở CLB vì đã góp phần tạo nên kỷ lục chiến thắng quan trọng này”.

Mùa giải thống trị của Al Hilal diễn ra sau khi CLB chi khoảng 350 triệu euro (380 triệu USD) cho việc chuyển nhượng cầu thủ trong mùa hè vừa qua. Thành công của họ đã đến nhờ khả năng ghi bàn của cựu tiền đạo Fulham và Newcastle, Aleksandar Mitrovic - tuyển thủ Serbia ghi 29 bàn sau 28 trận. Trong khi các ngôi sao đến từ châu Âu như Kalidou Koulibaly, Ruben Neves và Sergej Milinkovic-Savic cũng đóng những vai trò quan trọng. Tất nhiên phải kể đến tài cầm quân của Jorge Jesus, vị chiến lược gia 69 tuổi nổi tiếng người Bồ Đào Nha - người gần đây vào năm 2020 từng giúp Flamengo vô địch Nam Mỹ, cũng như gây ấn tượng ở FIFA Club World Cup.

Ngoài việc vào tiến gần danh hiệu hàng đầu châu lục lần thứ 5, Al-Hilal cũng đang đứng đầu Saudi Pro League với cách biệt 12 điểm. HLV Jorge Jesus nói thêm: “Như tôi đã nói trong suốt giai đoạn này, kỷ lục không quan trọng bằng danh hiệu. Tất cả mọi người ở Al-Hilal đều có trách nhiệm đảm bảo rằng chúng tôi kết thúc mùa giải với tư cách là nhà vô địch Saudi Pro League và đạt được các mục tiêu ở các giải đấu cúp. Chỉ khi đó chúng ta mới thực sự ăn mừng”.

Al-Hilal sẽ gặp Al-Ain của UAE, đội đã loại Al-Nassr của Cristiano Ronaldo trong loạt sút luân lưu, ở trận bán kết vào tháng Tư.

LINH SƠN