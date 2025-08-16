9 điểm nhấn tuần khai mạc Premier League

Mùa giải mới khởi tranh với những trận đấu mở màn đầy năng lượng, hứa hẹn những diễn biến chỉ thực sự lộ diện khi các đội bóng vượt qua những ngày đông khắc nghiệt để bước vào mùa xuân. Premier League vẫn là sân khấu văn hóa đại chúng thống trị toàn cầu, nơi cảm xúc luôn được làm mới, khơi dậy cơn khát chiến thắng dù người hâm mộ có thể đã no nê sau mùa giải trước.

1. Việc bán Ramsey là một cú sốc cho những người lãng mạn

Sự vắng mặt của Alexander Isak chắc chắn sẽ là tâm điểm chú ý tại Villa Park vào trưa thứ Bảy, nhưng việc Newcastle chiêu mộ Jacob Ramsey tạo thêm một tình tiết hấp dẫn. Việc Aston Villa bán Ramsey, người gia nhập học viện của họ từ năm 6 tuổi, giúp họ có thêm ngân sách để tăng cường lực lượng sau một mùa hè yên ắng – và thu về 40 triệu bảng lợi nhuận. Tuy nhiên, điều này cũng nhắc nhở về bối cảnh tài chính đáng thất vọng trong thời đại của các quy định về lợi nhuận và bền vững (PSR). Các quy định PSR cũng ảnh hưởng đến các thương vụ của Newcastle, như trường hợp Elliot Anderson – một ngôi sao tương lai của đội tuyển Anh – và Yankuba Minteh lần lượt gia nhập Nottingham Forest và Brighton năm ngoái. Unai Emery rất ngưỡng mộ Ramsey, người có thể đã ra sân từ đầu cho Villa cuối tuần này, nhưng cuối cùng tiền bạc vẫn quyết định. Ở tuổi 24, Ramsey đã sống giấc mơ của mình: chơi cho đội bóng thời thơ ấu. Luôn có sự lãng mạn trước thềm mùa giải mới, nhưng việc bán Ramsey sắp tới là lời nhắc nhở rằng bóng đá là một ngành kinh doanh.

Aston Villa vs Newcastle, Thứ Bảy 6:30 tối (giờ Việt Nam)

2. De Cuyper có thể tỏa sáng ở cánh trái của Brighton

Như thường lệ, Brighton đã hoàn tất các thương vụ chuyển nhượng sớm trong mùa hè này, và dường như Maxim De Cuyper đã hòa nhập tốt ở bờ biển phía nam. Hậu vệ trái người Bỉ, gia nhập từ Club Brugge với giá 17,3 triệu bảng theo hợp đồng 5 năm, đã thể hiện xuất sắc trong giai đoạn tiền mùa giải khi đội bóng của Fabian Hürzeler bất bại. De Cuyper ghi bàn trong chiến thắng 2-1 trước Wolfsburg tuần trước và ngay lập tức tạo được sự ăn ý với Kaoru Mitoma ở cánh trái. Hürzeler hy vọng Brighton có thể sở hữu một viên ngọc quý khác khi họ chuẩn bị tiếp đón Fulham trong trận mở màn vào thứ Bảy. “Tôi rất ấn tượng vì cậu ấy hòa nhập nhanh chóng với tư cách một con người, điều mà tôi hiếm thấy trong ngành bóng đá,” huấn luyện viên trưởng Brighton nói.

Brighton vs Fulham, Thứ Bảy 9:00 tối (giờ Việt Nam)

3. Wilson có thể phá hỏng bữa tiệc của đối thủ cũ được hồi sinh

Sunderland đã bán hết 38.000 vé trọn mùa, và sân vận động The Light với sức chứa 49.000 người sẽ chật kín khi West Ham đến vào thứ Bảy. Sau 8 năm vắng bóng ở Premier League – bao gồm một giai đoạn ở giải hạng Nhì – họ đã trở lại giải đấu hàng đầu và chuẩn bị với 11 bản hợp đồng mùa hè, trong đó có 5 cầu thủ dưới 21 tuổi, với tổng giá trị vượt 132 triệu bảng. Việc biến những gương mặt mới này thành một đội bóng gắn kết sẽ là thách thức lớn cho tài năng huấn luyện của Régis Le Bris, nhưng người hâm mộ địa phương có lý do để lo sợ một vị khách đặc biệt vừa gia nhập West Ham theo dạng chuyển nhượng tự do. Cựu tiền đạo Newcastle và đội tuyển Anh, Callum Wilson, giờ là thành viên của đội bóng Graham Potter và rất muốn ghi bàn thắng quyết định, vượt qua Enzo Le Fée, Granit Xhaka và các tân binh hàng đầu khác của Le Bris.

Sunderland vs West Ham, Thứ Bảy 9:00 tối (giờ Việt Nam)

4. Một kỷ nguyên mới lại bắt đầu tại Spurs

Tottenham đã trải qua nhiều “kỷ nguyên” hơn cả Taylor Swift nhưng không đạt được thành công tương tự, vì vậy sự khởi đầu của một kỷ nguyên mới dường như không quá đặc biệt. Tuy nhiên, cảm giác vẫn tồn tại rằng với Thomas Frank, họ đã tìm được đúng huấn luyện viên vào đúng thời điểm, người có khả năng truyền cảm hứng cho cá nhân và tập thể, đồng thời giỏi tìm ra các lợi thế và giải pháp chiến thuật – ông dường như đã mang đến sự hiệu quả trong các tình huống cố định cho đội bóng mới. Nhưng cũng như việc họ chơi tốt trước Paris Saint-Germain rồi thua theo cách chỉ có thể mô tả là “đậm chất Spurs”, trận đấu với Burnley trên sân nhà chính là loại trận đấu mà họ thường không thể thắng. Chỉ giành điểm là chưa đủ: ở giai đoạn đầu của nhiệm kỳ, Ange Postecoglou rất thành công trong việc tích lũy điểm số, nhưng rõ ràng chuỗi trận đó không thể kéo dài, và quả thực đã dừng lại. Frank có thể mua thời gian bằng những kết quả tốt, nhưng về lâu dài, ông phải xây dựng một đội bóng chơi thứ bóng đá thống trị.

Tottenham vs Burnley, Thứ Bảy 9:00 tối (giờ Việt Nam)

5. Tân binh Trafford có cơ hội trước Man City

Manchester City sẽ trông khác thế nào tại Molineux? Đội bóng của Pep Guardiola kết thúc mùa trước mạnh mẽ, ngoại trừ thất bại ở chung kết FA Cup, nhưng City đã tìm kiếm các bản hợp đồng sau khi thừa nhận họ không tích cực trên thị trường chuyển nhượng mùa hè trước. Họ đã bổ sung sáu gương mặt mới, và sẽ rất thú vị nếu James Trafford được chọn thay Ederson trong khung gỗ. Tijjani Reijnders, Rayan Cherki và Rayan Aït-Nouri cũng có thể ra sân, với Aït-Nouri đối đầu đội bóng cũ. Cherki có thể là bản hợp đồng thú vị nhất của Man City, nhưng quyết định về thủ môn của Guardiola dường như quan trọng nhất. Trafford được trao áo số 1, nhưng nếu Ederson – một cầu thủ quan trọng trong sáu chức vô địch Premier League – ở lại thì sao?

Tuần này, Man City không phủ nhận tin đồn về việc quan tâm đến Gianluigi Donnarumma như một sự thay thế tiềm năng cho thủ môn người Brazil, người đang bước vào 12 tháng cuối của hợp đồng. Trafford dự kiến sẽ ra sân tại Wolves, và một màn ra mắt vững chắc có thể là câu trả lời cho Guardiola.

Wolves vs Manchester City, Thứ Bảy 11:30 tối (giờ Việt Nam)

6. Các tiền đạo mới của Chelsea sẽ tỏa sáng khi không có Jackson

Sự vắng mặt của Nicolas Jackson lẽ ra đã là một vấn đề lớn với Chelsea mùa trước. Họ không có phương án thay thế phù hợp cho tiền đạo này, người vẫn bị treo giò sau thẻ đỏ trong trận gặp Newcastle hồi tháng Năm, nhưng chiều sâu hàng công giờ đây không còn là vấn đề. Liam Delap và João Pedro gia nhập vào mùa hè và đang cạnh tranh để dẫn dắt hàng công khi Crystal Palace đến Stamford Bridge vào Chủ Nhật. Cả hai tiền đạo đều chơi tốt trong chiến dịch Club World Cup thắng lợi của Chelsea và gây ấn tượng trong các trận giao hữu cuối tuần trước với Bayer Leverkusen và Milan. João Pedro ghi bàn trong cả hai trận giao hữu, Delap vào sân từ ghế dự bị để ghi bàn trước Milan, và không ai để ý đến sự vắng mặt của Jackson, người bị loại khỏi đội hình sau khi bày tỏ mong muốn rời đi trước khi kỳ chuyển nhượng đóng lại.

Chelsea vs Crystal Palace, Chủ Nhật 8:00 tối (giờ Việt Nam)

7. Liệu Brentford và Forest có thể duy trì được sự tiến bộ vượt bậc?

Trận đấu tại City Ground giữa hai đội bóng mà mùa giải của họ khó đoán trước. Nottingham Forest đã chơi tuyệt vời mùa trước, thể hiện ý tưởng chiến thuật của Nuno Espírito Santo một cách xuất sắc và mang đến sự đa dạng cần thiết cho giải đấu. Tuy nhiên, lặp lại thành công là một nhiệm vụ khó khăn: các cầu thủ đối phương giờ đã có kinh nghiệm đối đầu với họ, và các nhà phân tích đã có thời gian xác định điểm yếu. Forest vẫn có tiềm năng phát triển: việc giữ chân Morgan Gibbs-White là một thành công lớn, và sự kết hợp ở hàng tiền vệ giữa anh và Elliot Anderson, người vẫn đang tiến bộ vượt bậc, đủ sức cạnh tranh với bất kỳ đội nào trong giải đấu. Trong khi đó, Brentford đã mất ba cầu thủ trụ cột, có thể còn một người nữa ra đi, cũng như huấn luyện viên là trung tâm của mọi thứ. Có lẽ câu lạc bộ đã chuẩn bị cho sự ra đi của Thomas Frank, với các quy trình được thiết lập để không phụ thuộc vào bất kỳ cá nhân nào. Tuy nhiên, thay thế ông không chỉ là vấn đề kỹ thuật: Keith Andrews không thể chỉ quản lý một hệ thống mà còn phải truyền hồn vào nó.

Nottingham Forest vs Brentford, Chủ Nhật 8:00 tối (giờ Việt Nam)

8. Man United và Arsenal mới mẻ gợi nhớ năm ’89

Hai đội bóng này từng gặp nhau vào ngày khai mạc mùa giải 1989-90. Manchester United khi đó yếu kém và dưới quyền sở hữu mới, nên đã chi tiêu mạnh tay (điều này quen thuộc với người hâm mộ hiện nay), trong khi Arsenal là nhà vô địch (ít quen thuộc hơn). Cũng như Alex Ferguson từng nói với ban lãnh đạo rằng cần những biện pháp quyết liệt, Ruben Amorim cũng vậy, với ba tiền đạo mới gia nhập với chi phí không nhỏ. Bryan Mbeumo và Matheus Cunha được mua như những lựa chọn gần như chắc chắn, đã chứng minh ở Premier League và đang ở đỉnh cao, nhưng đáng chú ý hơn là việc mua Benjamin Sesko, một “quái vật” thể chất 22 tuổi trông như thể chơi ở chế độ tua nhanh.

Arsenal cũng quan tâm đến Sesko, nhưng nhu cầu chiến thắng ngay lập tức khiến họ chọn Viktor Gyökeres, người có tiềm năng thấp hơn và ít tài năng bẩm sinh hơn, nhưng đã là phiên bản tốt nhất của chính mình. Đội nào có thương vụ tốt hơn sẽ không rõ ràng sau Chủ Nhật – vào tháng 8 năm 1989, United thắng 4-1, nhưng sau đó chỉ xếp thứ 13 – nhưng sẽ rất thú vị để xem cách mỗi bản hợp đồng hòa nhập và thể hiện.

Manchester United vs Arsenal, Chủ Nhật 10:30 tối (giờ Việt Nam)

9. Liệu Harrison và Calvert-Lewin có thể đánh cắp ánh hào quang của Grealish?

Thật sự sẽ là một cuộc hội ngộ bạn bè khi Leeds tiếp Everton vào thứ Hai. Trong khi Daniel Farke hy vọng có thể đưa Dominic Calvert-Lewin vào đội hình thi đấu, cựu tiền đạo Goodison Park sẽ không phải gương mặt quen thuộc duy nhất được chào đón bởi huấn luyện viên đội khách, David Moyes. Leeds trở lại Premier League sau hai năm vắng bóng, và cầu thủ chạy cánh Jack Harrison đã trải qua hai mùa giải đó dưới dạng cho mượn tại Everton. Điều này không được lòng nhiều khán giả Elland Road, và Harrison đã bị la ó suốt giai đoạn tiền mùa giải. Liệu cầu thủ 28 tuổi này có thể chinh phục được công chúng West Yorkshire?

Khi Leeds được thăng hạng cách đây 5 năm, các hạn chế Covid khiến các trận đấu diễn ra trên sân không khán giả, nên lần này sẽ có một bầu không khí lễ hội, nhưng bản hợp đồng đình đám mùa hè của Moyes, Jack Grealish mượn từ Manchester City, chắc chắn sẽ quyết tâm phá hỏng nó. Mọi ánh mắt sẽ đổ dồn vào Grealish, nhưng đây cũng có thể là một đêm lớn cho Calvert-Lewin và Harrison.

Leeds vs Everton, Thứ Hai 8:00 tối (giờ Việt Nam)

LONG KHANG