8 con số và 5 trận đánh lớn định hình câu chuyện về chức vô địch của Liverpool

1. Liverpool ngang bằng với Manchester United về số danh hiệu vô địch hạng đấu hàng đầu Anh

Thành công của Liverpool trong mùa giải 2024-25 có thể chỉ là lần thứ hai họ vô địch trong kỷ nguyên Premier League, nhưng họ đã đưa mình trở lại ngang bằng với Manchester United với 20 danh hiệu vô địch hạng đấu hàng đầu Anh trong lịch sử.

Lần cuối Manchester United vô địch là vào mùa 2012-13, mùa giải cuối cùng của Alex Ferguson. Liverpool đã vượt lên trước một danh hiệu so với họ với chức vô địch mùa 2019-20. Với chiến thắng ở Premier League mùa này, Quỷ đỏ cùng Merseyside đã lần đầu tiên ngang bằng với Man United về số danh hiệu vô địch hạng đấu hàng đầu kể từ mùa 2010-11, khi Quỷ Đỏ giành danh hiệu thứ 19 của họ.

Nhiệm vụ tiếp theo của Liverpool sẽ là vượt qua Manchester United trong bảng xếp hạng. Nếu họ làm được điều đó vào mùa tới, đó sẽ là lần đầu tiên Liverpool vô địch liên tiếp kể từ năm 1984.

2. Liverpool vô địch Premier League khi vẫn còn bốn trận chưa đấu – chỉ ba đội vô địch sớm hơn

Premier League 2024-25 đã được định đoạt dù Liverpool vẫn còn các trận đấu với Chelsea (sân khách), Arsenal (sân nhà), Brighton (sân khách) và Crystal Palace (sân nhà). Tuy nhiên, đây không phải là lần vô địch sớm nhất trong một mùa giải Premier League. Thành công của Liverpool mùa 2019-20 chứng kiến họ lên ngôi vô địch trong mùa giải bị ảnh hưởng bởi COVID-19 khi còn bảy trận chưa đấu – là chức vô địch sớm nhất trong lịch sử hạng đấu hàng đầu Anh.

Có hai đội khác đã vô địch Premier League sớm hơn Liverpool lần này, với Manchester United mùa 2000-01 và Manchester City mùa 2017-18 đều giành danh hiệu khi còn năm trận chưa đấu.

3. Arne Slot là HLV thứ năm vô địch Premier League trong mùa giải đầu tiên ở Anh

Arne Slot đã gia nhập nhóm độc quyền gồm chỉ năm HLV từng vô địch Premier League trong mùa giải đầu tiên làm việc tại Anh. Người đầu tiên là vào mùa 2004-05, khi José Mourinho tự xưng là “người đặc biệt” đã vô địch cùng Chelsea. Ông được tiếp nối bởi một HLV Chelsea khác vào mùa 2009-10, khi Carlo Ancelotti đến Anh và giành danh hiệu trong mùa giải đầu tiên tại Stamford Bridge, trong khi đồng hương Antonio Conte lặp lại kỳ tích đó vào mùa 2016-17. Xen giữa họ là Manuel Pellegrini, người vô địch cùng Manchester City mùa 2013-14 sau khi chuyển đến từ Málaga.

Alex Ferguson đã vô địch Premier League đầu tiên vào mùa 1992-93 cùng Manchester United, nhưng trước đó ông đã dẫn dắt đội bóng này tại hạng đấu hàng đầu Anh trong sáu mùa giải. Claudio Ranieri vô địch Premier League cùng Leicester City trong mùa giải đầu tiên tại CLB, nhưng trước đó ông đã dẫn dắt Chelsea trong bốn mùa tại giải đấu này.

Slot trở thành HLV thứ tư vô địch hạng đấu hàng đầu Anh trong mùa giải đầu tiên dẫn dắt Liverpool, sau Matt McQueen (1922-23), Joe Fagan (1983-84) và Kenny Dalglish (1985-86).

4. Chỉ hai HLV vô địch Premier League khi trẻ hơn Arne Slot

Với chức vô địch này, Slot trở thành HLV trẻ thứ ba dẫn dắt một đội bóng đến danh hiệu Premier League, sau Mourinho và Dalglish. Mourinho đã vô địch hai lần khi còn trẻ hơn Slot hiện tại, làm được điều đó trong hai mùa giải đầu tiên tại Chelsea vào các năm 2004-05 và 2005-06. Dalglish dẫn dắt Blackburn Rovers đến danh hiệu Premier League duy nhất của họ vào mùa 1994-95 và trẻ hơn Slot hơn hai tuổi vào thời điểm ông giành chức vô địch 2024-25 vào Chủ nhật.

5. Virgil van Dijk là cầu thủ Hà Lan đầu tiên làm đội trưởng một đội vô địch hạng đấu hàng đầu Anh

Virgil van Dijk là cầu thủ Hà Lan đầu tiên làm đội trưởng một đội bóng giành danh hiệu vô địch hạng đấu hàng đầu Anh. Đây là lần thứ hai Premier League được giành bởi một đội có HLV và đội trưởng cùng quốc tịch, sau Arsenal mùa 2003-04 dưới sự dẫn dắt của HLV người Pháp (Arsène Wenger) và đội trưởng người Pháp (Patrick Vieira).

Van Dijk trở thành cầu thủ thứ 12 làm đội trưởng Liverpool giành danh hiệu vô địch hạng đấu hàng đầu, nhưng là cầu thủ không phải người Anh đầu tiên làm được điều này.

6. Liverpool dẫn đầu Premier League về số bàn thắng, cú sút, sút trúng đích và bàn thắng kỳ vọng

Liverpool rõ ràng là đội bóng tấn công xuất sắc nhất Premier League mùa này, khi họ dẫn đầu ở nhiều chỉ số tấn công, bao gồm số bàn thắng, cú sút, sút trúng đích và bàn thắng kỳ vọng.

Tính đến thời điểm hiện tại, họ đã ghi 80 bàn trong chiến dịch 2024-25 – nhiều hơn 14 bàn so với đội ghi bàn nhiều thứ hai, Manchester City (66). Họ vẫn cần thêm 20 bàn trong bốn trận cuối để trở thành đội thứ sáu đạt mốc 100 bàn trong một mùa giải Premier League, trong khi mùa giải ghi bàn nhiều nhất của họ tại Premier League vẫn là 2013-14 (101 bàn).

Tổng số cú sút của họ tại Premier League mùa này là 591 – nhiều hơn 40 cú so với bất kỳ đội nào khác. Con số này vẫn còn cách xa kỷ lục mùa giải trong lịch sử giải đấu (từ 2003-04), khi Chelsea mùa 2009-10 ghi nhận tới 834 cú sút trong 38 trận.

Đội bóng của Slot đã ghi bàn trong 33/34 trận Premier League mùa này. Nếu họ ghi bàn trong cả bốn trận còn lại, họ sẽ trở thành đội thứ năm trong lịch sử Premier League ghi bàn trong ít nhất 37 trận khác nhau, sau Arsenal (cả 38 trận mùa 2001-02), Blackburn (37 trận mùa 1994-95), Chelsea (37 trận mùa 2009-10), Newcastle (37 trận mùa 1993-94) và chính Liverpool (37 trận mùa 2021-22).

7. Liverpool là đội duy nhất tại Premier League không có cầu thủ nào đá chính trận nào trong mùa này mà không từng đá chính cho họ trong mùa 2023-24

Có nhiều ý kiến về sự thiếu tích cực của Liverpool trên thị trường chuyển nhượng mùa hè qua, khi Slot chỉ mang về một tân binh – Federico Chiesa – vào đội hình. Nhưng cầu thủ người Italy hiện tại chỉ chơi 33 phút tại Premier League mùa 2024-25 và chưa đá chính trận nào. Đáng kinh ngạc, họ là đội duy nhất tại Premier League không có cầu thủ nào đá chính trong mùa này mà không từng đá chính cho họ trong chiến dịch 2023-24.

Chỉ có 16 cầu thủ chơi hơn 600 phút tại giải đấu cho Liverpool mùa này, trong khi con số này là 22 ở mùa trước, dù điều đó có thể tăng trong các trận còn lại.

8. Mohamed Salah chỉ còn cách một lần tham gia vào bàn thắng để ngang bằng kỷ lục mọi thời đại tại Premier League

Bàn thắng của Mohamed Salah trong chiến thắng 5-1 trước Spurs vào Chủ nhật đã đưa anh đạt 46 lần tham gia vào bàn thắng trong mùa Premier League này (28 bàn, 18 kiến tạo), chỉ còn kém một lần so với kỷ lục mùa giải mọi thời đại của một cầu thủ trong lịch sử giải đấu.

Hiện anh đứng sau Alan Shearer (47 lần mùa 1994-95) và Andrew Cole (47 lần mùa 1993-94) trong bảng xếp hạng, cả hai đều có lợi thế từ mùa giải 42 trận trong những năm đầu của Premier League.

Salah đã phá kỷ lục cá nhân cho một mùa giải 38 trận, vượt qua cả Thierry Henry (44 lần mùa 2002-03) và Erling Haaland (44 lần mùa 2022-23), nhưng với bốn trận còn lại, anh thậm chí có thể trở thành cầu thủ đầu tiên đạt mốc 50 lần tham gia vào bàn thắng trong một chiến dịch Premier League.

Năm chiến thắng lớn trên hành trình vô địch Premier League của Liverpool

Từ Old Trafford đến Etihad Stadium, chúng ta cùng nhìn lại năm chiến thắng mà Liverpool đạt được trong mùa giải 2024-25, những cột mốc quan trọng trên con đường dẫn đến danh hiệu vô địch hạng đấu hàng đầu lần thứ 20 của họ.

1. Manchester United 0-3 Liverpool – 1/9/2024

Dù một chiến thắng trước Manchester United có thể không còn mang lại sự uy tín hay gây bất ngờ như trước đây, đặc biệt khi đây là một trong 15 trận thua của Quỷ Đỏ trong 34 trận Premier League mùa này, nhưng vào thời điểm đó, nó mang ý nghĩa lớn.

Liverpool đã thấy hy vọng trong mùa giải 2023-24 của họ bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi hai chuyến làm khách tại Old Trafford, đầu tiên là thất bại 4-3 sau hiệp phụ ở tứ kết FA Cup, sau đó là trận hòa 2-2 khiến họ tụt lại trong cuộc đua vô địch Premier League. Việc Arne Slot phải đến sân nhà của đối thủ truyền kiếp trong trận đấu thứ ba của mình là một thử thách lớn, đặc biệt khi nhiều người nghi ngờ liệu một HLV tương đối thiếu kinh nghiệm từ Eredivisie có thể lấp đầy khoảng trống mà Jürgen Klopp để lại. Họ đã đánh bại Ipswich Town và Bournemouth trong hai trận đầu, nhưng trên lý thuyết, đây là một chướng ngại vật lớn hơn nhiều.

Liverpool đã khiến Man United tan nát, thậm chí còn bỏ lỡ cơ hội khi bàn thắng của Trent Alexander-Arnold bị VAR hủy vì lỗi việt vị. Hai bàn thắng trong hiệp một của Luis Díaz và một pha lập công của Mohamed Salah trong hiệp hai giúp Liverpool dễ dàng giành chiến thắng 3-0, đạt được ba chiến thắng liên tiếp dưới thời Slot mà chưa để thủng lưới bàn nào.

Slot trở thành HLV Liverpool đầu tiên thắng trận đầu tiên đối đầu với Manchester United kể từ Bob Paisley vào tháng 11 năm 1975, và là người thứ hai làm được điều đó trên sân khách sau George Kay vào tháng 11 năm 1936. Ông cũng trở thành HLV thứ ba thắng cả ba trận Premier League đầu tiên mà không để thủng lưới, sau José Mourinho vào năm 2004 và Sven-Göran Eriksson vào năm 2007.

Bàn thắng của Salah là lần thứ 10 anh ghi bàn trong 9 lần ra sân tại Old Trafford cho Liverpool ở mọi đấu trường. Anh là cầu thủ thứ hai ghi được 10+ bàn tại một sân khách cho các CLB Premier League kể từ mùa 1992-93, sau Alan Shearer (10 bàn tại Elland Road).

Dù vậy, họ đã thua 0-1 trên sân nhà trước Nottingham Forest ở trận tiếp theo, nhưng sau đó…

2. Liverpool 2-0 Manchester City – 1/12/2024

Liverpool và Manchester City thường xuyên cạnh tranh danh hiệu trong những năm gần đây, với những cuộc đối đầu đỉnh cao của họ là một trong những trận đấu hấp dẫn nhất trong lịch sử Premier League.

Trước trận đấu này, City đã bị Liverpool bỏ xa tám điểm, nhưng không có gì là chắc chắn khi Pep Guardiola mang đội bóng của ông đến làm khách. Tuy nhiên, sự vượt trội của Liverpool trên bảng xếp hạng cũng được thể hiện trên sân Anfield khi lần đầu tiên sau một thời gian dài, Liverpool vượt qua Man City một cách dễ dàng với chiến thắng 2-0, thậm chí còn khiến đội khách trông may mắn khi không thua đậm hơn. Đội chủ nhà có 18 cú sút so với tám của City, với giá trị bàn thắng kỳ vọng (xG) ấn tượng là 3,57 so với 0,84.

Salah một lần nữa là trung tâm của mọi thứ, kiến tạo cho Cody Gakpo mở tỷ số, trước khi thực hiện thành công quả phạt đền muộn để ấn định chiến thắng, đưa Liverpool dẫn đầu Premier League với cách biệt chín điểm; đây là khoảng cách lớn nhất của họ ở vị trí dẫn đầu kể từ ngày cuối cùng của mùa giải 2019-20, khi họ lần trước vô địch.

Trận đấu này cũng như một dấu chấm than lớn cho khởi đầu tệ hại của Man City khi đây là thất bại thứ tư liên tiếp tại Premier League, lần đầu tiên họ trải qua chuỗi trận như vậy kể từ tháng 8 năm 2008. Đây cũng là lần đầu tiên trong sự nghiệp huấn luyện của Guardiola, ông để thua bốn trận liên tiếp tại giải vô địch quốc gia. Khi đã rõ ràng rằng Man City khó có thể tham gia cuộc đua vô địch, những cơ hội đã mở ra trước Giáng sinh, nhưng vẫn còn một màn trình diễn lớn nữa trước khi mọi người mở quà.

3. Tottenham Hotspur 3-6 Liverpool – 22/12/2024

Giống như tại Old Trafford, Liverpool không có những kỷ niệm đẹp gần đây tại Tottenham Hotspur Stadium sau chuyến làm khách trước đó, khi họ thua 1-2 mùa trước bởi bàn phản lưới ở phút cuối, nhưng đó chỉ là một phần câu chuyện.

Đội bóng của Klopp khi đó cũng chỉ còn chín người sau khi Curtis Jones và Diogo Jota bị đuổi khỏi sân, trong khi bàn thắng của Díaz bị hủy sai lầm vì lỗi việt vị dù VAR cho rằng bàn thắng hợp lệ. Tuy nhiên, giống như chuyến làm khách tại Manchester vài tháng trước, Liverpool đã xua tan những ký ức đó một cách đầy phong cách tại phía bắc London. Họ dẫn 3-1 trong hiệp một, và nhanh chóng nâng tỷ số lên 5-1 ngay sau giờ nghỉ. Một đợt phản công muộn của Spurs khiến tỷ số trông có vẻ cân bằng hơn trước khi Díaz hoàn tất cú đúp của mình và bàn thứ sáu của Liverpool trong một màn trình diễn tấn công đáng kinh ngạc.

Tổng cộng, Liverpool đạt xG 5,63, cao nhất trong một trận đấu Premier League mùa này.

Như thường lệ, Salah là trung tâm của mọi thứ, với hai bàn thắng và hai kiến tạo. Điều này giúp anh đạt hai con số cho cả bàn thắng và kiến tạo, đánh dấu mùa giải Premier League thứ sáu mà Salah ghi và kiến tạo 10+ lần (2017-18, 2019-20, 2021-22, 2022-23, 2023-24 và 2024-25); nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào trong lịch sử giải đấu (vượt qua Wayne Rooney với năm lần).

Đây cũng là trận đấu thứ bảy tại giải mà Salah vừa ghi bàn vừa kiến tạo mùa này, ngang bằng kỷ lục của một cầu thủ trong một chiến dịch tại giải đấu (cùng với Alan Shearer mùa 1994-95, Thierry Henry mùa 2002-03, Robin van Persie mùa 2011-12, và Bruno Fernandes cùng Harry Kane mùa 2020-21), và đó chỉ mới là trận thứ 16 của mùa giải 2024-25.

Liverpool đứng đầu bảng vào ngày Giáng sinh lần thứ 21, nhiều hơn bất kỳ đội bóng nào. Họ đã tiếp tục vô địch trong 12 mùa giải trong số đó.

4. Brentford 0-2 Liverpool – 18/1/ 2025

Liverpool đã mất điểm trong hai trận hòa liên tiếp trước Manchester United và Nottingham Forest trước trận đấu này, và khi bước vào thời gian bù giờ hiệp hai, họ vẫn bị Brentford cầm hòa sau 90 phút không bàn thắng.

Với việc Arsenal đối đầu Aston Villa trên sân nhà vào tối hôm đó, việc mất thêm hai điểm và Arsenal thắng có thể khiến khoảng cách dẫn đầu của Liverpool chỉ còn hai điểm, dù họ vẫn còn một trận chưa đấu. Darwin Núñez không có mùa giải tốt nhất tại Merseyside, chỉ ghi năm bàn trong 26 lần ra sân tại Premier League, nhưng sân Gtech Community Stadium đã trở thành sân khấu của anh trong hai phút quan trọng. Cầu thủ người Uruguay vào sân từ ghế dự bị để đưa đội nhà vượt lên ở phút 91, trước khi ghi thêm bàn nữa để ấn định chiến thắng ở phút 93. Như thể chưa đủ, Liverpool sau đó chứng kiến Arsenal đánh rơi lợi thế dẫn 2-0 để chỉ hòa 2-2 với Villa, nghĩa là họ kết thúc ngày đó với cách biệt sáu điểm.

Thật khó để nói rằng Liverpool không xứng đáng với ba điểm. Họ có tổng cộng 37 cú sút, nhiều nhất trong một trận đấu Premier League mùa này. Để làm đau lòng đối thủ, hai bàn thắng của Núñez đến từ cú sút thứ 36 và 37 của họ.

Đây cũng là số cú sút cao nhất của Liverpool trong một trận Premier League được ghi nhận (từ 2003-04), ngang bằng với 37 cú sút trước Everton vào tháng 4 năm 2016.

Chiến thắng này giúp Liverpool đạt 50 điểm sau 21 trận đầu tiên của chiến dịch (15 thắng, 5 hòa, 1 thua). Chỉ trong các mùa 2019-20 (18 trận) và 2018-19 (19 trận), họ đạt 50+ điểm trong ít trận hơn tại Premier League.

5. Manchester City 0-2 Liverpool – 23/2/ 2025

Đến thời điểm này, Man City đã hoàn toàn ngoài cuộc đua vô địch, kém Liverpool tới 17 điểm dù còn một trận chưa đấu, nhưng sân Etihad hiếm khi là nơi mang lại niềm vui cho Liverpool.

Việc không thắng tại đây ở Premier League kể từ năm 2015 khiến trận đấu này như một cái bẫy tiềm tàng, và đặc biệt Arsenal hy vọng điều này sẽ khởi đầu cho một chuỗi phong độ sa sút nếu Liverpool vấp ngã.

Tuy nhiên, một màn trình diễn kỷ luật và chuyên nghiệp đã giúp Liverpool ra về với một chiến thắng khác. Nó không dễ dàng như chiến thắng 2-0 tại Anfield ở trận lượt đi, nhưng ít nhất cũng ấn tượng không kém. Liverpool chỉ kiểm soát bóng 33,9% trong trận đấu, thấp nhất trong một chiến thắng Premier League được ghi nhận của họ (từ 2003-04). Tuy nhiên, họ tận dụng cơ hội khi chúng đến, với Salah và Dominik Szoboszlai ghi bàn trong hiệp một, trong khi màn trình diễn phòng ngự quyết tâm giúp họ giữ vững ba điểm trong hiệp hai.

Đội khách giữ Man City ở mức chỉ 0,65 xG, thấp nhất trong một trận đấu sân nhà của City tại Premier League kể từ tháng 2 năm 2021 (0,46 xG trước West Ham).

Đây là lần đầu tiên Liverpool hoàn thành cú đúp chiến thắng trước Man City kể từ mùa giải đầu tiên của Klopp vào năm 2015-16, và khiến những người khác khó tin rằng Liverpool có thể đánh rơi đủ điểm trong 11 trận cuối để nhường cơ hội vô địch cho bất kỳ ai.

Chiến thắng này giúp Liverpool dẫn đầu Arsenal 11 điểm tại Premier League, khoảng cách lớn nhất của họ trong chiến dịch cho đến thời điểm đó. Hầu hết đều đồng ý rằng không chỉ khoảng cách điểm đảm bảo Liverpool gần như chắc chắn vô địch Premier League; đó còn là chất lượng vượt trội mà họ đã thể hiện để đạt được điều đó.

HỒ VIỆT