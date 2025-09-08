Zubimendi giải thích sự khác biệt giữa Premier League và La Liga

Ngôi sao tân binh Arsenal, Martin Zubimendi từng sát cánh cùng những tiền vệ xuất sắc nhất La Liga khi chơi cho Real Sociedad. Sau vài tháng đầu tiên ở chơi ở Premier League, Zubimendi đã đưa ra nhận định của mình về sự khác biệt giữa bóng đá Anh và Tây Ban Nha.

Martin Zubimendi (18) ăn mừng chiến thắng cùng tuyển Tây Ban Nha

Cầu thủ 26 tuổi này đã gắn bó với La Real lâu hơn mong đợi, từ chối một số lời đề nghị lớn từ khắp châu Âu, bao gồm cả Bayern Munich, Barcelona và Liverpool, trước khi cuối cùng chuyển sang Arsenal, sau khi đã từ chối Pháo thủ trước đó. Quan điểm của anh về sự khác biệt lớn nhất giữa hai giải đấu nằm ở 'giai đoạn chuyển tiếp'.

Theo Zubimendi, đôi khi Ngoại hạng Anh có lẽ thú vị hơn một chút, do tính chất trực diện của trận đấu. “Sự khác biệt nằm ở tinh thần sau khi cướp bóng. Ở đây, ngay khi bạn cướp được bóng, tinh thần là tấn công. Ở Tây Ban Nha, đôi khi mọi thứ thiên về việc kiểm soát bóng và bảo vệ nó, vì vậy điều đó khiến mọi thứ trở nên chặt chẽ hơn và đôi khi cũng thú vị hơn”, anh chia sẻ trên kênh Cadena SER.

Việc cướp bóng là tấn công ngay chắc chắn dẫn đến nhiều pha tấn công hơn và số lần mất bóng nhiều hơn, nhưng Zubimendi lưu ý rằng những cầu thủ như Max Dowman, Ethan Nwaneri, Declan Rice và Martin Odegaard đã giảm thiểu nguy cơ mất bóng cho anh. “Họ làm tốt mọi thứ cho bạn, họ biến những đường chuyền tệ thành lợi thế cho bạn, họ luôn cống hiến hết mình. Chúng tôi có một ý tưởng rất rõ ràng từ HLV, vì vậy tôi nghĩ tất cả những điều đó là một sự kết hợp tuyệt vời để mọi thứ diễn ra tốt đẹp”.

Cầu thủ kiến ​​tạo người Gipuzkoan đã nhiều lần bày tỏ tình yêu của mình với Txuri-Urdin, và điều đó được chứng minh bằng hành động của anh. Tuy nhiên, vài tháng sau khi kết thúc mùa giải 2024/25, bắt đầu xuất hiện những báo cáo rằng lần này Zubimendi đang cân nhắc việc ra đi mà không hề do dự. Anh ấy đã chia sẻ lý do rời đi lần này. "Tôi muốn thoát khỏi vùng an toàn của mình, đó là nhà của tôi, San Sebastian. Tôi cũng muốn trải nghiệm mọi thứ đi kèm với việc thay đổi đất nước và thành phố, và tôi nghĩ mình đang thích nghi tốt cho đến nay".

Zubimendi nhận được một số sự hỗ trợ để giúp anh ấy vượt qua giai đoạn này, với Kepa Arrizabalaga, Cristhian Mosquera, David Raya, Mikel Merino và dĩ nhiên là Mikel Arteta đều đã trải qua sự thay đổi đó. "Tôi cũng muốn thích nghi với một ngôn ngữ mới, một đất nước mới, vì vậy đúng là có họ bên cạnh, mọi thứ trở nên dễ dàng hơn, nhưng tôi không cần phải gạt bỏ việc thích nghi sang một bên".

HOÀNG HÀ