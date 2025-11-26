Xác định 8 đội vào Tứ kết AFC Women Champions League 2025-2026

Sau khi vòng loại bảng giải vô địch các CLB Nữ châu Á (AFC Women Champions League 2025-2026 khép lại ngày 23-11 vừa qua, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã công bố 8 đội chính thức giành quyền vào Vòng tứ kết.

CLB nữ TPHCM năm thứ 2 liên tiếp vào vòng Tứ kết

Theo đó, đại diện Việt Nam – CLB Nữ TPHCM – xuất sắc giành ngôi nhì bảng A để góp mặt trong top 8 đội mạnh nhất châu lục. Đây là mùa thứ hai liên tiếp CLB nữ TPHCM xuất sắc vượt qua vòng loại bảng và đội hướng đến mục tiêu xa hơn.

AFC cũng đã đã gửi lời chúc mừng đến tất cả các CLB lọt vào vòng tứ kết và kỳ vọng các đội sẽ có sự chuẩn bị tốt nhất cho giai đoạn quan trọng tiếp theo của giải đấu. Đối với bóng đá nữ Việt Nam, đây là cơ hội quý giá để CLB nữ TPHCM tiếp tục thể hiện bản lĩnh, cạnh tranh sòng phẳng với các đội bóng hàng đầu châu Á.

Danh sách 8 CLB vào Tứ kết AFC Women Champions League 2025-2026 gồm:

– CLB Melbourne City (Australia) – Nhất bảng A

– CLB Wuhan Jiangda (Trung Quốc) – Nhất bảng B

– CLB Tokyo Verdy Beleza (Nhật Bản) – Nhất bảng C

– CLB Nữ TPHCM (Việt Nam) – Nhì bảng A

– CLB PFC Nasaf (Uzbekistan) – Nhì bảng B

– CLB Naegohyang (CHDCND Triều Tiên) – Nhì bảng C

– CLB Suwon (Hàn Quốc) – Đội thứ ba có thành tích tốt nhất

– CLB Stallion Laguna (Philippines) – Đội thứ ba có thành tích tốt nhất

Lễ bốc thăm Tứ kết sẽ được tổ chức ngày 15-1-2026.

CAO TƯỜNG