William Saliba tiết lộ lý do từ chối Real Madrid để ở lại Arsenal

William Saliba cho biết anh không thể theo chân Trent Alexander-Arnold đến Real Madrid – bởi vì anh vẫn chưa giành được danh hiệu lớn nào cùng Arsenal.

William Saliba đang tỏa sáng ờ Arsenal

Cầu thủ 24 tuổi này đã ký hợp đồng 5 năm với CLB vào thứ Ba sau khi nhận được sự quan tâm từ Real Madrid. Hợp đồng trước đó của anh sẽ hết hạn vào tháng 6-2027, và các cuộc đàm phán đã diễn ra từ tháng 5. Là một nhân tố không thể thiếu trong đội hình của Mikel Arteta và được công nhận là một trong những trung vệ xuất sắc nhất thế giới, tin tức về hợp đồng mới của Saliba là một cú hích lớn cho Pháo thủ.

Alexander-Arnold gia nhập gã khổng lồ Tây Ban Nha vào tháng 5 sau khi giành được hai chức vô địch Ngoại hạng Anh và Champions League cùng Liverpool. Khi được hỏi tại sao anh không bị Real Madrid thu hút như Alexander-Arnold, Saliba trả lời: “Anh ấy đã giành được một số danh hiệu với Liverpool. Còn tôi, tôi chưa giành được danh hiệu nào ở đây ngoại trừ... chiếc Siêu cúp Anh, đúng vậy. Tôi chưa làm được gì cho CLB này để phải nghĩ đến chuyện ra đi. Tôi muốn ở lại đây và giành thật nhiều danh hiệu".

"Tôi yêu CLB này. Tôi không thể rời CLB này mà không đền đáp lại họ. Tôi chưa giành được gì cả. Vậy nên, đúng vậy, lựa chọn đầu tiên của tôi là ở lại đây và giành mọi danh hiệu trước đã.

Cầu thủ người Pháp gia nhập Arsenal vào tháng 7-2019, nhưng sau khi Arteta tiếp quản vào tháng 12 năm đó, anh ấy đã trải qua ba lần cho mượn và ban đầu không nằm trong kế hoạch của ông thầy người Tây Ban Nha. Về khoảng thời gian bấp bênh đó, Saliba nói thêm: “Ông ấy đã thẳng thắn với tôi. Tuần đầu tiên, ông ấy nói rằng tôi chưa sẵn sàng để thi đấu. Ông ấy đã nói với tôi điều này. Tôi đã tập luyện và chơi cho đội U21. Cuối tháng 12, ông ấy nói với tôi rằng tốt hơn là tôi nên đi cho mượn thay vì ở lại đây mà không được ra sân. Tôi đã tức giận vì tôi cần được ra sân".

“Ông ấy đã cho tôi mượn và tôi đã liên lạc với (Giám đốc thể thao lúc bấy giờ) Edu khi ông ấy ở đây. Ông ấy đã nói chuyện với người đại diện của tôi. Sau lần cho mượn đầu tiên, ông ấy nói chúng tôi cần thêm một lần nữa. Tôi không bỏ cuộc và giờ tôi đang ở đây trước mặt các bạn, chơi cho Arsenal”.

HOÀNG HÀ