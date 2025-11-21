Bóng đá trong nước

Vòng 1/8 Cúp Quốc gia 2025-2026: Khán giả sân Thiên Trường nóng lòng chờ Xuân Son trở lại

Ngoại trừ trận đấu sớm giữa hai đội hạng Nhất là Khánh Hòa và Bắc Ninh khép lại bằng chiến thắng của Bắc Ninh trên loạt sút luân lưu, các trận còn lại của vòng 1/8 diễn ra trong hai ngày 22 và 23-11 hy vọng đi tiếp của ba đại diện còn lại của hạng Nhất là không cao. Nhưng điểm nhấn đáng chú ý là Xuân Son có thể ra sân từ vòng 1/8 Cúp Quốc gia, liệu đội bóng thành Nam có thể sớm tạo cơ hội cho chân sút này?

Xuân Son đủ điều kiện ra sân ở vòng 1/8 Cúp Quốc gia vào cuối tuần này. Ảnh: HẢI HOÀNG
Niềm hy vọng lớn nhất của các đại diện hạng Nhất ở vòng này là Đồng Nai, thi đấu trên sân nhà tiếp Hà Tĩnh. Với những thể hiện của Đồng Nai từ đầu mùa thì họ không quá đáng ngại. Hạng Nhất vốn có nhiều đội bóng yếu, không có sự đầu tư về lực lượng nên Đồng Nai không mấy khó để “đè” những đội này, nhưng khi gặp đối thủ có phần “nanh vuốt” thì Đồng Nai lộ những hạn chế về chất lượng đội hình.

Gặp đối thủ có dàn cầu thủ đồng đều cùng sự thoải mái về tâm lý như Hà Tĩnh sẽ là thử thách cho tham vọng tiến xa của Đồng Nai. Thực lực của đội chủ nhà có nhiều cầu thủ kinh nghiệm dày dặn ở V-League, nhưng sự đồng bộ để hình thành 1 tập thể mạnh thì vẫn còn là dấu hỏi. Dù bị “bó” hẹp về quy định cầu thủ nước ngoài nhưng Hà Tĩnh vẫn có chiều sâu về lực lượng để hướng đến kết quả tốt ở vòng đấu này.

Long An sẽ gặp nhiều thử thách trong chuyến làm khách trên sân Thiên Trường

Trong khi đó đại diện khác của hạng Nhất là Long An di chuyển đến sân Thiên Trường gặp Nam Định, nơi mà đội bóng thành Nam vừa điều chỉnh Ban huấn luyện và đây sẽ là trận ra mắt của “bộ tham mưu” mới này. Sẽ có nhiều khó khăn chờ đón Long An khi Nam Định xem trận này là bước tạo đà cho sự trở lại cuộc đua vô địch ở V-League.

Ở các trận còn lại, cuộc so tài giữa Hải Phòng – Ninh Bình và CAHN – Viettel là khá cân sức cũng như có thể phân định thắng thua ở loạt sút luân lưu. Cặp PVF – HA.GL cũng cân tài khi cả hai đang cùng ngụp lặn ở khu vực cuối trên bảng xếp hạng V-League. Cuối cùng là trận derby TPHCM giữa Công an TPHCM và CLB TPHCM. Đây là cuộc so tài thú vị bởi cái gốc của CLB Công an TPHCM chính là CLB TPHCM trước đây và cuộc so tài này như chuyến... về sân nhà của thầy trò HLV Nguyễn Minh Phương.

