Vinicius: “Bàn thắng vào lưới Levante là một trong những bàn đẹp nhất tôi từng ghi”

Tiền đạo Vinicius Junior cho biết pha vẩy má ngoài chân phải ghi bàn mở tỷ số trong chiến thắng 4-1 của Real Madrid trên sân Levante tại La Liga hôm thứ Ba là “một trong những bàn thắng đẹp nhất tôi từng ghi bằng má ngoài”.

Vinicius Junior và pha ghi bàn mở tỷ số trong chiến thắng 4-1 của Real Madrid trên sân Levante.

Cú sút ở phút 28 của tiền đạo người Brazil - một cú ra chân bất ngờ bằng má ngoài bàn chân phải khiến bóng đi cong vào lưới - đã giúp Real Madrid vươn lên dẫn trước tại sân vận động Ciutat de Valencia. “Luka Modric đã dạy tôi kiểu sút đó”, Vinicius chia sẻ với Real Madrid TV sau trận đấu. “Tôi nhớ anh ấy. Nhưng tôi rất vui với trận đấu, và với chiến thắng này... Hy vọng tôi có thể ghi thêm nhiều bàn thắng như vậy. Đó là một trong những bàn thắng đẹp nhất tôi từng ghi bằng má ngoài”.

Vinicius đã có một khởi đầu mùa giải không mấy suôn sẻ, khi bị HLV Xabi Alonso loại khỏi đội hình xuất phát 2 lần, và tỏ ra không hài lòng khi bị thay ra trong chiến thắng trước Espanyol hôm thứ Bảy. Tuy nhiên, sau màn trình diễn rất tốt và khi ghi bàn thắng đầu tiên sau 4 trận, ngôi sao người Brazil hy vọng tiếp tục tỏa trong trận derby Madrid tiếp đón Atletico vào thứ Bảy. Vinicius chia sẻ thêm: “Hàng phòng ngự, sự đoàn kết và tinh thần đồng đội là những yếu tố then chốt dẫn đến thành công của Madrid cho đến nay. Nếu chúng tôi tiếp tục như vậy, chúng tôi có thể giành được nhiều chiến thắng trong mùa giải này. Chúng tôi đang rất mong chờ trận derby vào cuối tuần. Giờ chúng tôi cần nghỉ ngơi một chút, nhưng hy vọng chúng tôi có thể giành chiến thắng vào thứ Bảy”.

Vinicius hy vọng tiếp tục tỏa trong trận derby Madrid tiếp đón Atletico vào thứ Bảy.

Franco Mastantuono sau đó đã gia tăng cách biệt trước khi hiệp một kết thúc. Etta Eyong của Levante gỡ lại một bàn sau giờ nghỉ, nhưng Kylian Mbappe đã lập cú đúp và nâng tổng số chiến thắng của Real Madrid tại La Liga lên con số 6 sau 6 vòng đấu đầu tiên. “Chúng tôi vừa kết thúc trận đấu, tôi chỉ nghĩ đến ngày hôm nay thôi”, HLV Alonso nói khi được hỏi liệu Vinicius có giành được suất đá chính trước Atletico hay không. “Từ ngày mai, chúng tôi sẽ nghĩ đến trận derby, nhưng đây là một màn trình diễn rất toàn diện của toàn đội. Vini đã có một màn trình diễn quyết định, cậu ấy rất quan trọng”.

Alonso khẳng định đội bóng của ông vẫn có thể cải thiện, bất chấp khởi đầu mùa giải hoàn hảo - bao gồm chiến thắng trong trận mở màn Champions League trước Marseille. “Chúng tôi vẫn đang trong giai đoạn phát triển và xây dựng”, Alonso nhấn mạnh. “Vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Chúng tôi đang xây dựng một nền tảng vững chắc để cạnh tranh ở La Liga, Champions League và cúp quốc gia. Có những điều cần cải thiện, kể cả từ hôm nay”.

THANH TUẤN