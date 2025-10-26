Villarreal thắng Valencia củng cố vị trí thứ 3 tại La Liga

Villarreal đã dễ dàng giành chiến thắng 2-0 trước Valencia để củng cố vị trí thứ 3 tại giải La Liga vào thứ Bảy. Trận derby khu vực kết thúc với sự phẫn nộ của người hâm mộ Valencia khi họ la ó đội chủ nhà.

Gerard Moreno giúp Villarreal thắng 2-0 tại Valencia trong ngày đạt 300 lần ra sân cho CLB.

Gerard Moreno đã đưa Villarreal vượt lên dẫn trước ngay trước giờ nghỉ giải lao khi anh bị Jose Manuel Copete phạm lỗi trong vòng cấm, và tự mình chuyển hóa thành công quả phạt đền. Moreno trở thành cầu thủ thứ 7 đạt 300 lần ra sân cho Villarreal. Tiền đạo 33 tuổi, người đã phải vật lộn với chấn thương trong những năm gần đây, cũng đã nâng cao kỷ lục ghi bàn mọi thời đại của mình cho ‘Tàu ngầm vàng’ với bàn thắng thứ 121. “Tôi tự hào khi được chơi trận thứ 300 cho Villarreal và giành chiến thắng trên một sân đấu khó khăn như vậy”, Moreno chia sẻ. “Quả phạt đền đã mở ra cơ hội cho chúng tôi và lẽ ra chúng tôi đã có thể ghi nhiều bàn hơn trong hiệp 2”.

Santi Comesana nhân đôi cách biệt cho Villarreal ở phút 57. Tiền vệ này đã chớp lấy cơ hội ghi bàn khi thủ môn Julen Agirrezabala cản phá cú sút của Georges Mikautadze. Chiến thắng này giúp Villarreal thu hẹp cách biệt còn 4 điểm với đội đầu bảng Real Madrid, đội sẽ quyết đấu với đội nhì bảng Barcelona trong trận El Clasico tại thủ đô vào Chủ nhật. Ngược lại, Valencia sau thất bại thứ 5 đã tụt xuống vị trí thứ 15, khiến người hâm mộ sự phẫn nộ và la ó đội chủ nhà.

Espanyol thắng Elche 1-0 và vươn lên vị trí thứ 4 vào ngày kỷ niệm 125 năm thành lập.

Espanyol vươn lên vị trí thứ 4 sau khi vượt qua Elche với tỷ số 1-0 vào đúng ngày CLB có trụ sở tại Barcelona kỷ niệm 125 năm thành lập. Ông chủ mới người Mỹ, Alan Pace đã có mặt trên khán đài để tận hưởng chiến thắng của Espanyol, nhờ bàn thắng của hậu vệ trái Carlos Romero chỉ 2 phút sau khi hiệp một kết thúc. Elche, đội bóng gây bất ngờ nhất mùa giải sau khi lên hạng, vẫn trụ vững ở vị trí thứ 7 sau trận thua thứ 2 trong 10 vòng đấu kể từ khi trở lại giải đấu cao nhất.

Bàn thắng phút chót đã mang về cho Real Oviedo một điểm sau trận hòa 3-3 đầy kịch tính trước Girona, trong trận ‘chung kết ngược’ giữa 2 đội cuối bảng. Oviedo đang dẫn trước 2-0 khi Cristhian Stuani vào sân khi trận đấu chỉ còn nửa giờ đồng hồ và đã lật ngược thế cờ cho đội chủ nhà. Tiền đạo 39 tuổi này đã ghi 2 bàn thắng, và bàn thắng còn lại được ghi bởi Azzedine Ounahi, giúp Girona vươn lên dẫn trước. Nhưng David Carmo của Oviedo đã sút xa thành công trong thời gian bù giờ để san bằng tỷ số. Girona vẫn đứng cuối bảng còn Oviedo đứng thứ 19.

Bàn thắng của tiền đạo Borja Mayoral bên phía Getafe trong hiệp 2 đã mang về chiến thắng 1-0 trước Athletic Bilbao. Getafe vươn lên vị trí thứ 9, bằng điểm với Athletic - đội đang xếp vị trí thứ 8.

Trước đó vào thứ Sáu, đội trưởng Mikel Oyarzabal ghi 2 bàn trong hiệp một giúp Real Sociedad giành chiến thắng 2-1 trước Sevilla. Đây mới chỉ là chiến thắng thứ 2 của Sociedad tại La Liga mùa giải này, nhưng vẫn đủ để đưa đội bóng xứ Basque thoát khỏi khu vực xuống hạng. Sevilla vẫn đứng thứ 9 với 13 điểm.

THANH TUẤN