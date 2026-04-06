Van Dijk xin lỗi về thảm họa Liverpool và kêu gọi đồng đội cứu vãn mùa giải

The Reds đã bị đánh bại 4-0 tại sân Etihad trong trận tứ kết Cúp FA hôm thứ Bảy và rất nhiều trong số 7.600 CĐV đến sân đã rời đi từ lâu trước khi trận đấu kết thúc. Đội trưởng Van Dijk nói rằng mùa giải này vô cùng khó khăn - nhưng cầu thủ người Hà Lan đã thề sẽ làm tất cả những gì có thể để khắc phục tình hình trước trận đấu quan trọng tại Champions League với Paris Saint-Germain: "Tôi đã lặp đi lặp lại điều này quá nhiều lần rồi. Rõ ràng, nó được đưa lên truyền thông vì rõ ràng là tôi luôn ở đây".

"Hôm nay chúng tôi đã làm người hâm mộ thất vọng. Chúng tôi đã làm chính mình thất vọng và làm HLV thất vọng, nhưng hôm nay chúng tôi đã làm người hâm mộ thất vọng. Cho đến trước quả phạt đền, có lẽ mọi chuyện không tệ… nhưng cách chúng tôi chơi, đặc biệt là trong hiệp hai. Điều đó chắc hẳn làm tổn thương tất cả mọi người. Nó chắc chắn làm tôi đau lòng. Vì vậy, trọng tâm bây giờ là trận đấu trên sân khách ở Paris, nhưng thật khó khăn. Chủ nhật này sẽ rất khó để chấp nhận kết quả này.

“Tôi sẽ ở bên con trai mình vào Chủ nhật, đó ít nhất cũng là một điều tốt. Gia đình cuối cùng vẫn là điều quan trọng nhất, nhưng ngoài ra tôi đang cố gắng nghĩ xem làm thế nào chúng ta có thể xoay chuyển tình thế, nhưng chúng ta đã trải qua điều này trong gần 75% mùa giải.

“Có những lúc chúng ta chơi tốt nhưng không thể xây dựng dựa trên những điều nhất định và chúng ta lại rơi vào những trận đấu mà chúng ta bị đánh bại về cường độ hoặc bị đánh bại về ý chí chiến đấu thực sự. Thật khó để chấp nhận và mọi người đều phải tự nhìn nhận lại bản thân. Tôi đang nói thay cho chính mình, nhưng hiện tại về mặt tinh thần, thật khó để chấp nhận điều này”.

Van Dijk nói thêm: “Thật khó khăn. Rất khó khăn. Nhưng chúng ta có trách nhiệm, không chỉ với bản thân mà đặc biệt là với người hâm mộ và, nếu chúng ta muốn làm nên điều gì đó mùa này, chúng ta phải cố gắng làm điều gì đó đặc biệt trong ba trận đấu tiếp theo”.

Khi được hỏi liệu toàn đội có còn ủng hộ HLV Slot hay không, Van Dijk nói: “Vâng, đó là tinh thần tập thể, phải không? Rõ ràng, ông ấy chịu trách nhiệm với tư cách là HLV, nhưng chúng tôi là những người trên sân phải thực hiện điều đó. Vì vậy, vâng, chúng tôi... Thực tế là bây giờ PSG đang chờ Liverpool. Tôi đã xem họ thi đấu một chút hôm qua, và trận đấu sẽ lại rất khó khăn. Vì vậy, chúng tôi phải sẵn sàng về mặt tinh thần càng sớm càng tốt. Tôi đã may mắn được chơi cho Liverpool trong nhiều năm và điều quan trọng nhất luôn là tinh thần đồng đội”.

“Bây giờ, rõ ràng, chúng tôi đang trong giai đoạn chuyển đổi nên chúng tôi phải tìm lại điều đó. Sẽ rất khó để thi đấu tốt mỗi ba ngày nếu chúng tôi không duy trì được sự đồng đội đó một cách nhất quán, nếu bạn hiểu ý tôi. Tinh thần đồng đội trên sân để thể hiện trong hơn 90 phút mỗi 3 hoặc 4 ngày. Điều đó thật khó khăn”.

HOÀNG HÀ