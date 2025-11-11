Van Dijk: "Liverpool sẽ không từ bỏ cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh"

Virgil van Dijk quả quyết sẽ không bỏ cuộc.

Liverpool hiện đã thua bốn trận sân khách liên tiếp tại Ngoại hạng Anh lần đầu tiên kể từ tháng 4 năm 2012 dưới thời Kenny Dalglish (4 trận). Bốn trận thua liên tiếp này giờ còn nhiều hơn tổng số trận thua của The Reds trong 21 trận sân khách đầu tiên dưới thời HLV Kenny Dalglish cộng lại (thắng 13, hòa 5, thua 3).

Liverpool đang kém đội đầu bảng Arsenal 8 điểm, và theo siêu máy tính Opta, cơ hội vô địch của họ hiện đã giảm xuống còn 7%, nhưng Van Dijk khẳng định họ sẽ không từ bỏ cuộc đua vô địch. Van Dijk nói: "Thực tế là chúng tôi đã thua 3-0 và đó là một cú sốc lớn. Chúng tôi sẽ không bỏ cuộc. Chúng tôi đang ở tháng 11 và đã sẵn sàng cho một mùa giải dài và một cuộc chiến lớn".

Van Dijk nghĩ rằng anh đã gỡ hòa 1-1 khi đánh đầu vào lưới từ quả phạt góc của Mohamed Salah, nhưng bàn thắng không được công nhận do Andy Robertson đã ở trong tư thế việt vị trước Gianluigi Donnarumma. Tuy nhiên, huyền thoại Wayne Rooney, người liên tục khẩu chiến với Van Dijk trong những tuần gần đây, cảm thấy quyết định không công nhận bàn thắng là sai lầm.

"Tôi không nghĩ điều đó ảnh hưởng đến tất cả [việc Robertson tác động đến Donnarumma], khi nhìn vào sự việc," Rooney chia sẻ trên chương trình Match of the Day của BBC Sport. "Robertson đã ở vị trí việt vị, nhưng Van Dijk di chuyển tốt, đánh đầu rất tốt và Donnarumma có thể nhìn thấy bóng, chúng ta biết cậu ấy có thể nhìn thấy bóng từ đầu đến cuối và Robertson ở bên cạnh cậu ấy. Donnarumma đang duỗi người, cậu ấy đã ngã người, tôi không thấy Robertson tác động gì đến bàn thắng đó".

Virgil van Dijk có pha đánh đầu tung lưới nhưng bàn thắng không được công nhận

Liverpool sẽ không quên kết quả này

Sau trận đấu, Virgil van Dijk đã trả lời các phóng viên, chia sẻ suy nghĩ của mình về cuộc chạm trán. Anh nói: "Chúng tôi sẽ không quên những kết quả như thế này. Nếu quên những điều này, chúng tôi sẽ không thể tiến bộ. Bạn không thể chỉ tập trung vào những điều tích cực. Cần phải xem xét xem hôm nay mình đã sai ở đâu và làm thế nào để cải thiện. Chúng ta phải cảm thấy trách nhiệm đó – tôi chắc chắn là vậy – và tự hỏi liệu chúng ta có thể làm tốt hơn không, rồi mang những suy nghĩ đó vào trận đấu tiếp theo"

"Tôi không thấy có lý do gì để phản ứng thái quá. Tuần này, chúng ta đã đối đầu với những đối thủ mạnh, thắng 2 trong 3 trận. Chúng tôi phải tiếp tục tiến lên. Mùa giải này cho đến nay đã rất khó khăn với chúng tôi, vì nhiều lý do. Nhưng tôi tin rằng chúng tôi có thể xoay chuyển tình thế. Điều đó sẽ không xảy ra trong một sớm một chiều; chúng tôi phải tiếp tục nỗ lực. Liverpool cần mọi người đủ thể lực để giúp đỡ đội bóng – đó là thông điệp chính trong phòng thay đồ".

"Đối với chúng tôi, việc nhìn vào bảng xếp hạng lúc này chẳng có ý nghĩa gì cả. Đó đơn giản là thực tế. Khi đã thua nhiều trận như vậy, tôi không nghĩ mình nên quá chú trọng vào bảng xếp hạng. Nhưng đã gắn bó với bóng đá lâu như vậy, tôi biết mùa giải không được định đoạt vào tháng 11 hay tháng 12".

"Câu chuyện thực sự sẽ diễn ra vào tháng 3 và tháng 4 – đó là lúc bạn thấy mọi thứ thực sự diễn biến như thế nào. Chúng tôi muốn vươn lên, nhưng chặng đường phía trước còn rất dài và rất nhiều khó khăn phía trước. Vì vậy, chúng tôi phải khiêm tốn và tiếp tục nỗ lực; đó là mục tiêu duy nhất của chúng tôi".

HOÀNG HÀ