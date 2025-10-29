V-League 2025-2026: Rối ren nhóm cuối

Mùa giải đi qua được 8 vòng đấu và tính cạnh tranh ngay càng gia tăng. Không chỉ ở hình ảnh đương kim vô địch Nam Định với lực lượng hùng mạnh đang xa dần tốp đầu bảng mà cảnh “dồn toa” ngày càng chật chội ở nhóm cuối bảng.

Hành trình sa sút của Nam Định là khá bất ngờ.

Hiện tại có đến 8 đội đang níu chân nhau ở nửa cuối bảng xếp hạng với cách biệt từ 1-3 điểm. Đáng chú ý là nhóm 6 đội ghìm chân nhau chỉ với khoảng cách 1 điểm, nghĩa là mọi trật tự có thể thay đổi qua từng vòng đấu.

HA.GL, Đà Nẵng và SLNA là 3 cái tên đang kẹt ở cuối bảng với cùng 6 điểm. Đây cũng là kết quả không bất ngờ khi đội bóng phố Núi thực lực tiếp tục bị bào mòn, không còn bộ khung với nhiều cựu binh như trước. Ngay như ngôi sao chỉ vừa tỏa sáng ở mùa rồi là Lý Đức cũng rời sân Pleiku để gia nhập đội bóng mới. Đà Nẵng và SLNA cũng không có nhiều đổi thay so với lực lượng vốn lận đận ở mùa rồi, họ vẫn ra sân bằng “vũ khí” tinh thần là chính.

Ở ngay phía trước cũng là nhóm 3 đội khác có cùng 7 điểm là Thanh Hóa, Becamex TPHCM và PVF. Những khó khăn vốn sớm đến với đội bóng xứ Thanh ngay từ đầu mùa bóng và đáng khen khi thầy trò đội này đã chung sức, thi đấu hết mình. Bảy điểm mà Thanh Hóa đạt được đến nay cùng tinh thần thi đấu tốt là điều đáng khen. Becamex TPHCM tương tự như HA.GL, đổi thay hơn nửa đội hình và thậm chí đã thay HLV trưởng sau 4 vòng đấu nhằm chặn “vết dầu loang” của sự sa sút về thành tích. Với PVF thì cũng không lạ khi họ có ít ngày để chuẩn bị cho việc lần đầu… hít thở không khí V-League.

Khó khăn sớm đến với Thái Sơn cùng CLB Thanh Hóa

Một nhóm đông như trên níu kéo nhau càng gia tăng tính quyết liệt qua từng vòng đấu khi mọi thứ gần như trở lại từ đầu với nhóm đội trên, dù V-League 2025-2026 đã qua được 8 vòng. Điều thú vị, dẫn đầu nhóm này là hai cái tên vừa nổi đình nổi đám ở mùa bóng trước: đương kim vô địch Nam Định và Hà Tĩnh.

Nam Định bất ngờ sa sút từ đầu mùa, hiện tại họ đang rơi vào mạch 4 trận từ hòa đến thua. Dù đã thay HLV nhưng vẫn chưa thể gượng dậy khi tiếp đối thủ dưới cơ là Đà Nẵng ở vòng 8 (hòa 1-1) và đang đứng thứ 8 với… 8 điểm. Còn Hà Tĩnh, từ “hiện tượng” ở mùa bóng trước, nay cũng trở nên chông chênh khi không còn đặt dưới sự dẫn dắt của HLV Nguyễn Thành Công. Hà Tĩnh hiện đang có 9 điểm, chưa đến mức nguy hiểm nhưng việc bị khựng lại, không còn là đội bóng khó chịu với các đối thủ cũng là điều bất ngờ.

CAO TƯỜNG