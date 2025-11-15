Unai Simon hướng đến kỷ lục Tây Ban Nha trong trận vòng loại World Cup cuối cùng

Thủ thành Unai Simon tỏa sáng trong khung thành La Roja

Giữa những ồn ào xung quanh Lamine Yamal, một cái tên khác đang âm thầm tạo nên huyền thoại của riêng mình tại Tây Ban Nha. Unai Simon đã có phong độ ấn tượng trong năm 2025, đạt chuỗi trận giữ sạch lưới dài nhất từ ​​trước đến nay cho cả Athletic Club (5 trận) và tuyển quốc gia (hiện tại là 4 trận).

Thủ môn sinh ra tại Vitoria đã trải qua năm trận La Liga liên tiếp không để thủng lưới, lập kỷ lục cá nhân mới cho 'Rojiblancos'. Từ cú sút tuyệt đẹp của Fede Valverde vào ngày 20-4 đến cú sút khác của Lewandowski vào ngày 25- 5, Unai Simon đã trải qua 464 phút mà không để thủng lưới bàn nào.

Anh ấy đang có chuỗi trận tương tự với Tây Ban Nha, nơi anh ấy sẽ hướng đến việc duy trì thành tích ấn tượng của mình trước Georgia vào thứ Bảy này: Bốn trận bất bại, cả bốn trận đấu của 'La Roja' tại vòng loại World Cup khu vực châu Âu. Kể từ khi bàn thắng của Cristiano Ronaldo trong trận chung kết Nations League buộc phải đá hiệp phụ, anh ấy đã trải qua 419 phút không thể vào lưới nhặt bóng. Nếu Unai Simon có thể giữ sạch lưới trong hiệp 1 trước Georgia, anh sẽ cân bằng thành tích cá nhân tốt nhất của mình trong năm 2025.

Và còn hơn thế nữa. Unai Simon phải đối mặt với một thử thách khó khăn trong hai trận đấu còn lại của Tây Ban Nha với Georgia và Thổ Nhĩ Kỳ: Hoàn thành chiến dịch vòng loại World Cup khu vực châu Âu mà không để thủng lưới bàn nào, một kỳ tích chưa từng có trong lịch sử đội tuyển quốc gia ở bất kỳ vòng loại giải đấu nào.

Đó là một thử thách đẹp đẽ và phức tạp. Điều chắc chắn nằm trong tầm tay, với khối lượng trận đấu còn lại trong giai đọan cuối năm 2025, là năm giữ sạch lưới nhiều nhất của Simon. Anh hiện có 17 lần, chỉ kém kỷ lục hiện tại của chính anh (hai lần vào năm 2021 và 2022).

Ở tuổi 28, độ tuổi sung sức nhất của một thủ môn, Unai Simon đã khẳng định được vị thế của mình và đang tiếp cận ngôi độc tôn của thủ môn vĩ đại nhất Tây Ban Nha, Iker Casillas, người đã trải qua bảy trận bất bại vào năm 2008. Tuy nhiên, Somon đã vượt qua Casillas từ lâu với tư cách là chuyên gia cản phá phạt đền.

HOÀNG HÀ