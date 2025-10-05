UFC 320: “Poatan” Alex Pereira hạ gục “Big Ank” Magomed Ankalaev chỉ sau 80 giây

“Quá nhanh và quá nguy hiểm” - có thể miêu tả một cách ngắn gọc nhưng mà cũng là cực kỳ súc tích về màn trình diễn quá áp đảo của “Poatan” Alex Pereira, khi anh đã đấm gục “Big Ank” Magomed Ankalaev chỉ sau 80 giây, thắng TKO và đòi lại đai vô địch hạng dưới nặng.

Pereira đè đánh Ankalaev trước khi được tuyên giành chiến thắng TKO

Dồn nén tất cả hận thù và uất ức, Pereira đã tạo ra một màn trình diễn bùng nổ ở trong trận đấu cuối cùng của sự kiện UFC 320 ngay tại Bát giác đài của T-Mobile Arena (Las Vegas), tạo ra tiếng vang cực lớn ở trong làng MMA chuyên nghiệp thế giới.

Khi hiệp 1 vừa chỉ bắt đầu, “Poatan” đã lao vào và “ngấu nghiến” đối phương, sớm tạo ra thứ ưu thế hoàn toàn áp đảo. Một cú đấm tay phải hiểm hóc, đầu quyền trúng màng tang của đối thủ khi Ankalaev bị dồn vào một gốc của lồng, khiến võ sĩ người Nga choáng váng và ngã xuống sàn.

Nhân cơ hội bằng vàng này, Pereira đè đánh, tập kích đối phương liên tục với đầu quyền - và cả cùi chỏ, khiến đối thủ chỉ biết ôm đầu chịu trận. Trọng tài điều hành trận đấu đã cúi mình và quan sát rất kỹ, trước khi can thiệp trao chiến thắng TKO cho “Poatan". Trận đấu kết thúc chỉ sau 80 giây.

Alex Pereira đã kết liễu đối thủ bằng những cú đấm kiểu búa tạ, kết hợp các cú cùi chỏ kiểu 12-6 (cú đánh này được thực hiện bằng cách đưa cùi chỏ từ trên cao - là vị trí 12 giờ, thẳng xuống dưới - vị trí 6 giờ, là kiểu đòn đánh gây sát thương nguy hiểm từng bị cấm, nhưng đã được UFC chấp thuận trở lại).

Trở lại trên đôi chân của chính mình, Pereira lại thực hiện màn ăn mừng kinh điển, như thể muốn nói: “Hãy nhìn những gì tôi vừa làm đi”. Anh ta chỉ mất 1 phút 20 giây để thắng TKO đối thủ và giành lại đai vô địch của UFC hạng cân bán nặng.

“Trả thù chưa bao giờ là điều tốt đẹp cả”, Pereira vẫn rất tỉnh táo về màn trình diễn của anh, “Đôi nó giống như một liều thuốc độc vậy. Tôi đã nói với mọi người rằng lần trước tôi không có phong độ tốt. Không ai tin cả. Giờ các bạn thấy rồi đấy!”.

“Tôi không ngạc nhiên với cái cách mà trận đấu đã diễn ra giống như thế này. Tôi không thích bào chữa nhưng đêm đó tôi không khỏe. Tối nay tôi khỏe khoắn”, Pereira nói khi nhắc về lời bào chữa anh chỉ đạt “4 thành công lực” trận lượt đi.

Sau khi đoạt lại đai vô địch, Pereira tiết lộ anh đã lên kế hoạch một bài phát biểu hùng hồn sau đấu - có lẽ là một lời kêu gọi cho trận đấu tiếp theo - nhưng cuối cùng anh quyết định dành thời gian bày tỏ lòng kính trọng với Arthur Jones, anh trai của Jon Jones, người vừa qua đời ở tuổi 39 vào thứ Sáu.

“Tôi đã chuẩn bị cả một bài phát biểu tối nay. Tôi đã nói chuyện với đội ngũ của mình nhưng gần đây chúng tôi nhận được một số tin tức, có chuyện gì xảy ra, vì vậy tôi muốn bày tỏ lòng kính trọng tới Jon Jones và toàn thể gia đình anh ấy, tôi muốn đề nghị mọi người dành 1 phút mặc niệm cho anh trai anh ấy”.

Đó là một hành động vô cùng đẳng cấp - và nhân văn của Pereira, người tái khẳng định vị thế thống trị ở hạng cân bán nặng, đồng thời nhắc nhở cả thế giới rằng ngay cả anh cũng có thể có một đêm thi đấu tệ hại trước khi hạ gục Ankalaev trong vòng chưa đầy 2 phút khi đang ở trạng thái đỉnh phong.

Chúng ta hãy tạm chờ vài ngày sau, để biết Pereira muốn đấu với đối thủ tiếp theo nào, sau khi Jiri Prochazka thắng KO hủy diệt Khalil Rountree Jr ở trong trận đấu thứ 3 cũng thuộc về sự kiện UFC 320 hay tình trạng của Carlos Ulberg. Hoặc anh muốn có một đối thủ khác cũng không chừng. Làm Vua thì có quyền, sau khi anh đã lên tiếng: "Chama sẽ mãi ở lại đây”.

Đ.Hg.