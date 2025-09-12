UEFA hoãn quyết định cho phép Barcelona thi đấu tại Mỹ và AC Milan tại Australia

Một kế hoạch phá vỡ truyền thống về việc tổ chức các trận đấu tại giải vô địch quốc gia châu Âu ở nước ngoài, chứng kiến Barcelona thi đấu tại Mỹ và AC Milan tại Australia, đã không đạt được tiến triển quan trọng vào thứ Năm, khi người hâm mộ được hứa hẹn sẽ có nhiều tiếng nói hơn trong quyết định này.

La Liga muốn tổ chức trận đấu “sân nhà” giữa Villarreal và Barcelona tại Miami (Mỹ) vào ngày 20-12.

Ủy ban điều hành UEFA cho biết họ cần thêm thời gian để cân nhắc các đề xuất của các giải đấu La Liga (Tây Ban Nha) và Serie A (Italy), đồng thời thảo luận thêm với các nhóm người hâm mộ. La Liga muốn tổ chức trận đấu “sân nhà” giữa Villarreal và Barcelona tại Miami (Mỹ) vào ngày 20-12, và Serie A muốn chuyển trận đấu AC Milan-Como vào tháng 2 sang Perth, Australia. UEFA cho biết Ủy ban điều hành đang họp tại Tirana (Albania) đã thừa nhận “một vấn đề quan trọng và đang nổi lên” và muốn “đảm bảo rằng họ nhận được quan điểm của tất cả các bên liên quan trước khi đưa ra quyết định cuối cùng”.

Người hâm mộ hoàn toàn phản đối việc tổ chức các trận tại giải vô địch quốc gia ngoài châu Âu, điều mà FIFA đã ngăn chặn trước đó. Các kế hoạch này đã bị hơn 500 nhóm người hâm mộ trong mạng lưới Người hâm mộ bóng đá châu Âu (Fanclub Supporters Europe), được UEFA chính thức công nhận, phản đối kịch liệt. Người hâm mộ phản đối việc các CLB bị đưa ra khỏi cộng đồng quê hương và làm mất cân bằng tính toàn vẹn thể thao trong các giải đấu. “Chúng tôi hoan nghênh cam kết của UEFA về việc tham vấn có ý nghĩa”, FSE cho biết trong một tuyên bố, đồng thời ca ngợi “sự tận tâm bảo vệ tính toàn vẹn của bóng đá châu Âu”. Nhóm FSE cho biết thêm: “Bóng đá châu Âu thuộc về các sân vận động, thành phố và cộng đồng của chúng tôi”.

Tại Brussels, quan chức hàng đầu về thể thao của Ủy ban Châu Âu, Glenn Micallef đã gọi trận đấu được đề xuất tại Miami là một sự phản bội. FIFA cũng đã thành lập một nhóm công tác để xem xét các quy định về các trận đấu trong nước ở nước ngoài, và Hội đồng gồm 37 thành viên - trong đó có tám thành viên đến từ UEFA - dự kiến ​​sẽ họp vào tháng tới. Các nhà lãnh đạo UEFA trước đây đã tuyên bố họ không ủng hộ việc đưa các trận đấu ra nước ngoài nhưng dường như không có đủ thẩm quyền pháp lý để ngăn chặn điều này...

THANH TUẤN