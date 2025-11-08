U17 Việt Nam thắng trận đầu tiên tại Nhật Bản

Đội tuyển U17 Việt Nam đã ra sân thi đấu trận giao hữu đầu tiên trong chuyến tập huấn tại Nhật Bản vào chiều 8-11, gặp đội trẻ của CLB Imabari và thắng với tỷ số 2-0.

Đội U17 Việt Nam có 3 trận giao hữu trong đợt tập huấn tại Nhật Bản nhằm chuẩn bị cho VCK U17 châu Á 2026.

“Quân xanh” của thầy trò HLV Cristiano Roland ở trận này là U18 Imabari – đội trẻ của CLB Imabari, hiện đang thi đấu tại J.League 2, được đánh giá là đối thủ phù hợp để U17 Việt Nam kiểm nghiệm đội hình trong giai đoạn khởi động tại Nhật Bản.

Nhằm phục vụ cho công tác đánh giá chuyên môn, HLV Cristiano Roland chia lực lượng thành hai đội hình, mỗi đội thi đấu một hiệp. Ở hiệp một, U17 Việt Nam ra sân với đội hình gồm thủ môn Chu Bá Huấn, các hậu vệ Hoàng Việt, Mạnh Cường, Đăng Khoa, Anh Hào; hàng tiền vệ Quý Vương, Ngọc Sơn, Minh Thủy, Chu Ngọc Nguyễn Lực, Sỹ Bách và tiền đạo Trần Mạnh Quân.

Trận đấu khởi đi với thế trận cân bằng, khi bóng chủ yếu lăn ở khu vực giữa sân với sự tranh chấp của hàng tiền vệ hai đội.

Đội trưởng hai đội trao cờ lưu niệm trước trận đấu.

Phút 28, U17 Việt Nam có bàn mở tỷ số nhờ pha sút phạt đẹp mắt của Chu Ngọc Nguyễn Lực từ ngoài vòng cấm. Đến phút 43, cách biệt được nhân đôi sau một tình huống cố định khác, bóng đi căng khiến hàng thủ U18 Imabari lúng túng, và Sỹ Bách nhanh chân dứt điểm nâng tỷ số lên 2-0.

Sang hiệp hai, HLV Cristiano Roland thay toàn bộ đội hình để trao cơ hội cho các cầu thủ còn lại. Dù thi đấu năng nổ và tạo được nhiều tình huống tấn công đáng chú ý, U17 Việt Nam không ghi thêm bàn thắng nào và khép lại trận đấu với chiến thắng 2-0.

Theo kế hoạch, đội sẽ còn hai trận đấu tập nữa, lần lượt gặp Đại học Matsuyama vào ngày 11-11 và U18 Ehime vào ngày 13-11, trước khi kết thúc đợt tập huấn tại Nhật Bản.

ĐOÀN NHẬT