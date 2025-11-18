U17 Việt Nam sẵn sàng mục tiêu ‘săn’ vé dự VCK châu Á 2026

Bảng C vòng loại U17 châu Á 2026 sẽ chính thức khởi tranh vào ngày 22-11. Các đội tham dự đã lần lượt có mặt tại Trung tâm PVF để chờ ngày khai mạc. Chiều 18-11, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn đã có buổi gặp gỡ và động viên Đội tuyển U17 Việt Nam trước vạch xuất phát.

Đội U17 Việt Nam trong chuyến tập huấn mới đây tại Nhật Bản.

Tại buổi gặp, ông Trần Quốc Tuấn đánh giá cao tiềm năng, thể hình và sự tiến bộ chuyên môn của lứa U17 hiện tại, đồng thời khẳng định VFF sẽ tiếp tục dành sự đầu tư mạnh mẽ cho công tác đào tạo trẻ, tạo điều kiện tối đa để đội tuyển có sự chuẩn bị tốt nhất trước vòng loại. Ông lưu ý toàn đội giữ vững sự tự tin, không e ngại trước các đối thủ và tuân thủ nghiêm giáo án của ban huấn luyện.

HLV trưởng Cristiano Roland gửi lời cảm ơn đến VFF và lãnh đạo VFF, đồng thời cho biết toàn đội đã chuẩn bị kỹ lưỡng về thể lực, chiến thuật và tinh thần. Ông nhấn mạnh chuyến thăm và sự động viên trực tiếp từ Chủ tịch VFF có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tiếp thêm động lực để các cầu thủ nỗ lực hơn nữa trong giai đoạn quyết định trước mắt.

Trưởng đoàn Lưu Quang Điện Biên – Trưởng phòng Bóng đá phong trào, Đào tạo và các Tổ chức thành viên VFF – cũng cho biết đội tuyển luôn nhận được sự quan tâm sát sao từ Lãnh đạo VFF, cùng sự phối hợp, hỗ trợ của các phòng ban chức năng. Tập thể ban huấn luyện cam kết đoàn kết, tận tâm trong công việc và cùng toàn đội thi đấu hết mình để đạt kết quả tốt nhất tại vòng loại.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn gặp gỡ động viên toàn đội vào ngày 18-11.

Trước đó, đội tuyển U17 Việt Nam đã có chuyến tập huấn tại Nhật Bản, thi đấu ba trận giao hữu: thắng 2-0 trước U18 Imabari – đội trẻ của CLB Imabari (J-League 2), hòa 1-1 với Đại học Matsuyama, và thua 1-2 trước U18 Ehime – đội kế cận của CLB Ehime FC (J-League 2). Những trận đấu này giúp các cầu thủ tích lũy kinh nghiệm quốc tế, thử nghiệm chiến thuật và nâng cao thể lực trước vòng loại.

Bảng C của Vòng loại U17 châu Á 2026 gồm 6 đội: Việt Nam, Malaysia, Singapore, Hồng Kông (Trung Quốc), Quần đảo Bắc Mariana và Ma Cao (Trung Quốc). Đội tuyển U17 Việt Nam sẽ thi đấu trận mở màn gặp U17 Singapore vào ngày 22-11 trên sân vận động PVF.

CAO TƯỜNG