U17 Việt Nam đến Indonesia sẵn sàng tranh ngôi vô địch Đông Nam Á

Đội tuyển U17 Việt Nam đã đặt chân tới Surabaya (Indonesia) vào tối 10-4, chính thức bắt đầu hành trình tham dự giải vô địch U17 Đông Nam Á 2026 với mục tiêu giành vị trí cao nhất.

HLV Roland cùng đội tuyển U17 Việt Nam đến Indonesia ngày 11-4.

Hành trình di chuyển của đội khá vất vả, sau gần 1 ngày đã có mặt tại địa điểm tổ chức giải. Ngay khi đến nơi, đội tuyển nhận được sự hỗ trợ chu đáo từ Ban tổ chức chủ nhà, với lực lượng tình nguyện viên nhiệt tình, cùng hệ thống phương tiện di chuyển được bố trí đầy đủ, bao gồm xe bus, xe van phục vụ di chuyển và xe tải chuyên dụng vận chuyển trang thiết bị.

Đội tuyển U17 Việt Nam đóng quân tại khách sạn Mövenpick Surabaya – một trong những khách sạn tiêu chuẩn quốc tế được LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) và Ban tổ chức sắp xếp cho các đội tham dự giải. Từ sân bay, đội di chuyển khoảng 45 phút để về nơi lưu trú.

Do hành trình kéo dài, ngay sau khi hoàn tất thủ tục nhận phòng, toàn đội đã nhanh chóng dùng bữa tối và nghỉ ngơi nhằm hồi phục thể trạng, chuẩn bị cho các hoạt động trong ngày hôm nay, ngày đầu tiên của đội tại Surabaya.

Theo kế hoạch, ngày 11/4, lãnh đội và đại diện ban huấn luyện sẽ tham dự cuộc họp kỹ thuật trước giải. HLV trưởng Cristiano Roland tham dự họp báo trước lượt trận mở màn của bảng A, nơi U17 Việt Nam nằm cùng bảng với các đối thủ Indonesia, Malaysia và Timor Leste.

Chiều cùng ngày, vào lúc 16 giờ, đội tuyển sẽ bước vào buổi tập đầu tiên tại Indonesia để hoàn tất khâu chuẩn bị cho trận ra quân gặp U17 Malaysia. Trận đấu này sẽ diễn ra vào lúc 15g30 ngày 13-4 trên sân vận động Gelora Joko Samudro.

