U17 nữ Việt Nam phấn đấu đạt kết quả tốt tại VCK châu Á 2026

Đội tuyển U17 nữ Việt Nam đang vào giai đoạn cuối của đợt chuẩn bị trước thềm VCK U17 nữ châu Á 2026. Trước ngày thầy trò đội tuyển lên đường sang Trung Quốc tham dự giải, ngày 24-4, lãnh đạo LĐBĐ Việt Nam (VFF) đã tiến hành buổi gặp gỡ, động viên toàn đội

U17 nữ Việt Nam trong trận thắng quyết định trước U17 Hong Kong (TQ) để giành vé vào VCK châu Á 2026. Ảnh: ĐOÀN NHẬT

Tại buổi gặp, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn căn dặn toàn đội giữ sức khỏe và tập trung tối đa thi đấu tại VCK U17 nữ châu Á 2026, bởi đây là sân chơi có trình độ chuyên môn cao, đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tinh thần thi đấu bản lĩnh. Ông Tuấn lưu ý việc được thi đấu ở đấu trường châu lục sẽ giúp các cầu thủ tích lũy kinh nghiệm, trưởng thành nhanh hơn, tạo nền tảng cho chặng đường phát triển lâu dài.

Thay mặt Ban huấn luyện và các cầu thủ, HLV trưởng Okiyama Masahiko bày tỏ cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện của VFF. HLV trưởng cho biết đội tuyển đã có sự chuẩn bị tích cực, đặc biệt sau chuyến tập huấn tại Nhật Bản và giai đoạn rèn luyện tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam, đồng thời khẳng định toàn đội sẽ nỗ lực thi đấu với quyết tâm cao nhất.

Lãnh đạo VFF chụp hình lưu niệm cùng tập thể đội tuyển U17 nữ Việt Nam.

Ở đợt tập huấn tại Nhật Bản mới đây, đội đã có 3 trận đấu giao hữu với các đối thủ chất lượng, qua đó tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Ở trận đầu tiên, U17 nữ Việt Nam để thua 0-5 trước THPT Fujieda Junshi. Tiếp đó, đội hòa 0-0 với THPT Iwata Higashi trong trận đấu có thế trận cân bằng. Ở trận giao hữu cuối cùng, U17 nữ Việt Nam hòa 2-2 trước Đại học Aichi Toho.

Theo kế hoạch, đội tuyển U17 nữ Việt Nam sẽ lên đường sang Trung Quốc vào ngày 28-4 để tham dự giải đấu. Vòng chung kết Giải bóng đá nữ U17 châu Á 2026 diễn ra tại Tô Châu (Trung Quốc) từ ngày 30-4 đến 17-5-2026 với sự tham dự của 12 đội tuyển.

Thầy trò đội tuyển sẵn sàng để nhập cuộc,

Tại Vòng chung kết, đội tuyển U17 nữ Việt Nam nằm ở bảng A cùng các đối thủ Trung Quốc, Thái Lan và Myanmar. Theo điều lệ, bốn đội có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền đại diện châu Á tham dự FIFA U-17 Women’s World Cup Morocco 2026. Ngoài đội chủ nhà Trung Quốc được đánh giá cao nhất bảng này, cuộc đua tranh giữa 3 đại diện Đông Nam Á sẽ rất quyết liệt.

Sau vòng bảng, hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng hai đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào tứ kết. Từ đây, giải bước vào giai đoạn loại trực tiếp để xác định bốn đội mạnh nhất vào bán kết và hai đội tranh chức vô địch.

LÊ ANH