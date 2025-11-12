Tuyển Tây Ban Nha và Barcelona lại căng thẳng vì Yamal

Tiền đạo Lamine Yamal của Barcelona buộc phải rút lui và sẽ vắng mặt trong các trận vòng loại World Cup 2026 của đội tuyển Tây Ban Nha gặp Georgia và Thổ Nhĩ Kỳ do anh vẫn đang điều trị chấn thương háng dai dẳng.

Lamine Yamal bỏ lỡ loạt trận quốc tế thứ 2 liên tiếp với đội tuyển Tây Ban Nha.

Tuy nhiên, sự kết nối giữa đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha và Barcelona là điều đáng nói ở đây. Yamal, 18 tuổi, được triệu tập vào tuần trước bởi Tây Ban Nha, nhưng Barca vừa yêu cầu cầu thủ tiến hành cuộc tiểu phẫu vào thứ Hai, một lịch trình mà Liên đoàn Bóng đá Hoàng gia Tây Ban Nha (RFEF) không hề được thông báo. RFEF vì thế cho biết họ ‘rất ngạc nhiên” trước quyết định của Barca, nhưng chấp nhận rằng Yamal cần nghỉ ngơi 7-10 ngày và do đó đã cho phép anh trở lại CLB.

“Bộ phận y tế của RFEF muốn bày tỏ sự ngạc nhiên và lo ngại sau khi biết tin lúc 13:47 thứ Hai, ngày 10-11, ngày chính thức bắt đầu trại huấn luyện của đội tuyển quốc gia, rằng Yamal đã trải qua một cuộc phẫu thuật tần số vô tuyến xâm lấn để điều trị chứng khó chịu ở vùng mu vào sáng hôm đó”, một tuyên bố từ Liên đoàn cho biết. “Thủ tục này được thực hiện mà không thông báo trước cho đội ngũ y tế của đội tuyển quốc gia, và họ chỉ biết thông tin chi tiết thông qua một báo cáo nhận được lúc 10:40 tối thứ Hai, trong đó có khuyến cáo y tế về việc nghỉ ngơi từ 7-10 ngày. Xét đến tình hình này, và luôn đặt sức khỏe, sự an toàn và thể trạng của cầu thủ lên hàng đầu, RFEF đã quyết định loại cầu thủ này khỏi đội hình hiện tại”.

HLV đội tuyển Tây Ban Nha, Luis de la Fuente sau đó đã bày tỏ sự ngạc nhiên trước cách Barca xử lý tình huống: “Có những thủ tục diễn ra bên ngoài RFEF - đó là những gì xảy ra, đó là cách mọi thứ diễn ra và chúng tôi phải chấp nhận điều đó. Nhưng tôi chưa bao giờ gặp phải tình huống nào như thế này trước đây. Tôi không nghĩ điều đó là bình thường. Tất nhiên, nó làm tôi ngạc nhiên, cũng như mọi người khác. Bạn không nghe thấy gì cả, bạn không biết bất kỳ chi tiết nào…”.

HLV đội tuyển Tây Ban Nha, Luis de la Fuente ngạc nhiên trước cách Barcelona xử lý tình huống của Yamal.

Đây là chương mới nhất trong bất đồng giữa CLB và La Roja, vốn bắt đầu vào tháng 9, khi Yamal lần đầu tiên trở lại CLB sau nhiệm vụ quốc tế với vấn đề thể trạng này. Vào thời điểm đó, HLV Hansi Flick của Barca đã cáo buộc Tây Ban Nha không chăm sóc cầu thủ của họ đúng cách, dẫn đến một “đấu khẩu” nhỏ với đồng nghiệp De La Fuente - người nói rằng ông không quan tâm đến những lời phàn nàn của đồng nghiệp người Đức.

Yamal sau đó đã bỏ lỡ 4 trận đấu cho Barca, anh trở lại trong các trận đấu với Real Sociedad và Paris Saint-Germain vào cuối tháng 9, nhưng ngồi ngoài trong trận thua Sevilla vào tháng 10 và bỏ lỡ cả 2 trận đấu của tuyển Tây Ban Nha trong loạt trận quốc tế tháng 10. Sau đó, ngôi sao 18 tuổi đã đá chính trong 6 trận đấu gần nhất của Barca trên mọi đấu trường, ghi 4 bàn và kiến ​​tạo 3 lần, nhưng HLV Flick đã nhiều lần nhắc lại rằng cầu thủ của ông vẫn bị cản trở bởi vấn đề ở háng.

Tiền đạo Jorge de Frutos của Rayo Vallecano đã được triệu tập thay thế Yamal khi Tây Ban Nha nỗ lực giành vé dự World Cup mùa hè năm sau tại Mỹ, Canada và Mexico. Đương kim vô địch châu Âu sẽ đảm bảo suất dự vòng chung kết nếu giành 4 điểm trong các trận đấu với Georgia và Thổ Nhĩ Kỳ. La Roja cũng có thể sớm giành suất nếu thắng tại Georgia vào ngày 15-11, còn Thổ Nhĩ Kỳ không thắng Bulgaria trong cùng ngày.

