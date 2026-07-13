Tuyển khiêu vũ thể thao Việt Nam giành hạng nhất giải vô địch châu Á

Đội tuyển Khiêu vũ thể thao Việt Nam vừa khép lại hành trình thi đấu tại giải vô địch châu Á 2026 (diễn ra tại TPHCM) với ngôi vị nhất toàn đoàn.

Bộ đôi VĐV Anh Minh và Trường Xuân giành 2 HCV cho đội tuyển Việt Nam. Ảnh: BTC

Giải Vô địch khiêu vũ thể thao châu Á 2026 quy tụ các huấn luyện viên, vận động viên đến từ 32 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia tranh tài. Sự tỏa sáng của các tuyển thủ đã giúp Việt Nam khẳng định vị thế vững chắc trên đấu trường châu lục.

Khép lại giải đấu, đội chủ nhà Việt Nam xuất sắc giành ngôi nhất toàn đoàn với tổng cộng 21 HCV, 9 HCV và 14 HCĐ. Xếp sau là các đội Đài Bắc Trung Hoa, Hồng Kông (Trung Quốc), Trung Quốc, Malaysia...

Tại nội dung vô địch châu Á dành cho các đôi, các tuyển thủ Việt Nam đã thể hiện trình độ kỹ thuật vượt trội và tâm lý thi đấu vững vàng để mang về tổng cộng 5 HCV, 1 HCB và 5 HCĐ. Trong đó, hai cặp đôi chủ lực là Phan Hiển – Thu Hương và Anh Minh – Trường Xuân đã có màn trình diễn xuất sắc, chinh phục hoàn toàn ban giám khảo để đều mang về 2 tấm HCV quý giá.

Phan Hiển và Thu Hương có màn trình diễn xuất sắc để giành HCV. Ảnh: BTC

Chia sẻ sau giải đấu, vận động viên Anh Minh cho biết, 2 HCV châu Á là phần thưởng xứng đáng cho nhiều năm khổ luyện, đồng thời là động lực để hướng tới những mục tiêu lớn hơn. Hơn nữa, sự nỗ lực của Ban tổ chức khi mang đến một giải đấu chuyên nghiệp, tạo cơ hội để các vận động viên Việt Nam cọ xát với những đối thủ hàng đầu châu lục ngay trên sân nhà nhận được nhiều đánh giá cao từ giới chuyên môn và mộ điệu.

Cùng với nội dung đôi, các vận động viên tại nội dung vô địch đơn nữ châu Á đã tạo nên những cột mốc thi đấu bùng nổ ở nhiều nhóm tuổi. Ở lứa tuổi Thanh niên, tuyển thủ Hoàng Ngọc tỏa sáng với 6 HCV. Trong khi ở lứa tuổi trẻ, tài năng Lê Mai Thư chứng minh sự vượt trội tuyệt đối với 5 HCV. Tại hạng Thiếu niên II, Nguyễn An Nhiên mang về 4 HCV, 1 HCB, còn Hoàng Misaki cũng giành 1 HCV.

NGUYỄN ANH