Tuyển Anh sẵn sàng ném biên xa và đá bóng dài khi đá với Serbia

HLV Thomas Tuchel, người sẽ dẫn dắt đội bóng đối mặt với Serbia tại Belgrade vào thứ Ba trong trận đấu khó khăn nhất ở vòng loại, đã chia sẻ tuần trước về mong muốn đơn giản hóa và tinh gọn lối chơi của mình. Mục tiêu duy nhất: chiến thắng.

Tuchel đang dần làm quen với thực tế của bóng đá quốc tế và thời gian hạn chế mà ông có với các cầu thủ. Ông đã cố gắng áp dụng các mô hình chuyền ngắn, nhưng khi nhìn nhận về sự trở lại của một số phẩm chất truyền thống, ông tuyên bố sẵn sàng thêm một chiều hướng đơn giản hơn, ít cải tiến hơn.

Trong chiến thắng 2-0 trước Andorra tại Villa Park hôm thứ Bảy, cả hai bàn thắng của Anh đều đến từ những quả tạt bổng. Quả tạt đầu tiên được thực hiện từ vị trí lệch phải bởi Noni Madueke, dẫn đến bàn phản lưới nhà của Christian Garcia. Quả thứ hai đến từ một vị trí rộng hơn ở cùng cánh phải, do Reece James thực hiện và được Declan Rice đánh đầu ghi bàn.

“Bàn thứ hai mang tính cổ điển hơn bàn đầu tiên”, Tuchel nói. “Bàn thứ hai xuất phát từ đường biên, với cú tạt bằng chân phải nhắm đến cột xa và số 10 của chúng ta – Declan – đã xuất hiện. Tôi nói với bạn, ném biên xa cũng đang trở lại. Khi chúng ta đến với World Cup, tất cả những điều này đều quan trọng, vì vậy chúng ta sẽ nói về ném biên xa, về những cú phát bóng dài từ thủ môn, không chỉ chơi ngắn. Chúng ta không thể đưa mọi thứ vào bốn ngày tập luyện, nhưng những điều này sẽ có ý nghĩa. Hãy chờ xem”.

Tuchel dự đoán một bầu không khí sôi động tại sân Rajko Mitic của Serbia và cho rằng các cầu thủ của ông phải sẵn sàng cho mọi tình huống – kể cả mặt sân kém chất lượng hay thẻ đỏ. “Chúng ta sẽ phải thích nghi với nghịch cảnh và vượt qua nó, hãy xem mặt sân thế nào… trận đấu diễn ra ra sao”, Tuchel nói. “Bạn không bao giờ biết trước. Có thể có thẻ đỏ, thẻ vàng, bất cứ điều gì. Chúng ta cần sẵn sàng cho mọi thứ. Chúng ta sẽ đối mặt với đội hình giống như trận gặp Andorra – khối phòng ngự 5-4-1 với chất lượng cá nhân ở phía trên, với những tiền đạo cao lớn, mạnh mẽ.”

Huấn luyện viên Thomas Tuchel trên đường pitch trong trận vòng loại World Cup 2026 giữa Anh và Andorra.

Liên đoàn Bóng đá Anh đã cảnh báo các cầu thủ về sự thù địch từ khán đài Serbia có thể vượt quá giới hạn và các giao thức phản ứng, bao gồm cả việc rời sân. Năm 2012, các cầu thủ da màu của Anh từng bị lăng mạ phân biệt chủng tộc trong một trận đấu U21 ở Serbia, và năm ngoái, Serbia bị UEFA phạt đóng cửa một phần khán đài do hành vi của cổ động viên trong Nations League.

Sân vận động sẽ lại bị đóng cửa một phần vào thứ Ba, theo lệnh của FIFA sau hành vi phân biệt chủng tộc của một số cổ động viên Serbia trong chiến thắng 3-0 trước Andorra vào tháng Sáu. Ít nhất 15% khán đài sau cầu môn sẽ trống. Kể từ năm 2021, Liên đoàn Bóng đá Serbia đã bị phạt 703.375 euro vì các hành vi của cổ động viên, bao gồm các hành động phân biệt.

Về đội hình, Tuchel đối mặt với vấn đề ở vị trí trung vệ sau khi Marc Guéhi báo cáo cảm giác khó chịu ở háng trong hiệp một trận gặp Andorra. Đội trưởng Crystal Palace tiếp tục thi đấu đến phút 76 trước khi được thay bằng Ezri Konsa của Aston Villa. Tuchel cho biết ông muốn đưa Ollie Watkins vào thay Harry Kane, nhưng tình hình của Guéhi đã thay đổi kế hoạch. Kane ở lại sân cả 90 phút.

Dự đoán Serbia vs Anh: Liệu Tuchel có mang lại sự hấp dẫn cho người hâm mộ?

Bốn chiến thắng đầu tiên dưới thời HLV Tuchel diễn ra một cách thiếu thuyết phục. Anh có thể đang thắng, nhưng lối chơi chưa thực sự bùng nổ. Trong trận gần nhất trước Andorra, đội bóng xếp hạng 174 thế giới, Anh chỉ tung ra 11 cú sút, với chỉ một cú sút sau bàn thắng của Rice ở phút 67 – con số thấp nhất kể từ trận thắng xứ Wales 2-0 vào tháng 3-2011.

Gareth Southgate từng bị chỉ trích vì lối chơi thực dụng dù sở hữu nhiều ngôi sao, nhưng Tuchel cũng chưa mang lại sự phấn khích, dù Anh đang dẫn đầu bảng K vòng loại World Cup 2026 với 12 điểm sau bốn trận. Anh ghi tám bàn trong bốn trận vòng loại, với chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) 11,0 – xếp thứ tư ở châu Âu. Dù vậy, các đội mạnh như Pháp, Đức, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha mới bắt đầu chiến dịch, trong khi Hà Lan và Italy thi đấu ít trận hơn.

Anh dẫn đầu về tỷ lệ kiểm soát bóng (78%) và giữ sạch lưới (bốn trận) trong các đội châu Âu. Tuy nhiên, trận đấu với Serbia sẽ là thử thách lớn nhất của Anh trong chiến dịch này. Serbia chỉ thua một trong 24 trận vòng loại World Cup gần đây (thắng 16, hòa 7), và tại sân nhà, họ chỉ thua một trong 28 trận kể từ tháng 9-2001 (thắng 19, hòa 8). Dù vậy, Serbia chỉ ghi bốn bàn trong ba trận vòng loại World Cup 2026, cho thấy họ không quá sắc bén.

Aleksandar Mitrovic, chân sút kỷ lục của Serbia với 62 bàn, là mối đe dọa lớn. Anh vừa chuyển từ Al-Hilal (47 bàn/51 trận) sang Al Rayyan. Dù đã 30 tuổi, Mitrovic vẫn là mũi nhọn nguy hiểm, ghi tám bàn trong bảy trận vòng loại World Cup gần đây. Thú vị là Mitrovic chưa từng ghi bàn vào lưới Jordan Pickford trong 24 cú sút ở Premier League. Tuchel hy vọng Pickford sẽ tiếp tục giữ vững phong độ, với hàng thủ Anh chỉ để lọt xG 0,8 – tốt thứ hai châu Âu sau Hà Lan (0,7).

Ở phía trên, Harry Kane là mối nguy cho hàng thủ Serbia. Dù không ghi bàn trước Andorra, Kane đã ghi bàn trên sân khách vào lưới 15 đối thủ khác nhau, chỉ kém Wayne Rooney (16). Declan Rice cũng ngày càng quan trọng, góp phần vào bảy bàn trong 12 trận gần đây (ba bàn, bốn kiến tạo). Noni Madueke và Elliot Anderson cũng gây ấn tượng trước Andorra, hứa hẹn sẽ tiếp tục tỏa sáng nếu được ra sân.

Đối đầu và dự đoán

Đây là lần đầu Anh làm khách tại Serbia độc lập, với chiến thắng 4-1 trước Nam Tư vào năm 1987. Tính cả Nam Tư và Serbia & Montenegro, Anh thắng cả năm trận gần nhất với tổng tỷ số 11-3.

Theo siêu máy tính Opta, Anh được đánh giá cao hơn với 50,3% cơ hội thắng, Serbia có 26,2% và hòa là 23,5%. Với hàng thủ vững chắc và khả năng tấn công hiệu quả, Anh có thể tiếp tục mạch thắng, nhưng Serbia sẽ không dễ bị đánh bại trên sân nhà.

HỒ VIỆT