Tuchel chỉ trích đám đông “im lặng” tại Wembley

HLV đội tuyển Anh, Thomas Tuchel đã công kích dữ dội người hâm mộ Anh sau khi chứng kiến một bầu không khí “im lặng” tại Wembley dù Tam sư giành chiến thắng 3-0 trước Xứ Wales trong trận giao hữu hôm thứ Năm.

Tuyển Anh thắng 3-0 trước Xứ Wales khi các bàn thắng đều đến trong 20 phút đầu tiên.

Tất cả các bàn thắng của đội tuyển Anh đều đến trong 20 phút đầu tiên, do công của Morgan Rogers, Ollie Watkins và Bukayo Saka. Tuy nhiên, đội tuyển của Tuchel đã không thể tiếp nối khởi đầu mạnh mẽ của mình để đào sâu cách biệt. Để lý giải, Tuchel tuyên bố không hài lòng với lượng khán giả lên tới 78.126 người nhưng lại thiếu sự nhiệt tình, điều mà ông tin nếu họ làm tốt hơn, đội có thể tạo nên một màn trình diễn ấn tượng khác.

“Chúng tôi chỉ có một ngày rưỡi tập luyện để đối đầu một đội bóng được đào tạo bài bản, và chúng tôi đã làm rất tốt”, Tuchel nói với ITV. “Chúng tôi đã có thể dẫn trước 5-0 trong hiệp một. Chúng tôi đã không thể ghi bàn thứ 4 và thứ 5. Nhưng sân vận động im lặng. Chúng tôi đã làm tất cả để giành chiến thắng nhưng chúng tôi lạu không nhận được chút năng lượng nào từ khán đài”.

Khi được hỏi liệu ông có mong đợi nhiều hơn từ người hâm mộ đội tuyển Anh hay không, Tuchel - nổi tiếng với lối nói thẳng thắn - trả lời: “Đúng vậy! Còn gì tuyệt vời hơn 20 phút, 3 bàn thắng và cách chúng tôi tấn công xứ Wales. Nếu sau đó bạn chỉ nghe thấy tiếng cổ động viên xứ Wales trong nửa giờ đồng hồ, thì hơi buồn một chút, vì tôi nghĩ đội tuyển này xứng đáng nhận được sự ủng hộ nồng nhiệt hôm nay”.

HLV Thomas Tuchel đã công kích người hâm mộ Anh vì bầu không khí “im lặng” tại Wembley.

Khi được yêu cầu giải thích thêm về những bình luận của mình, nhà cầm quân người Đức tiếp tục: “Tôi chắc chắn 100% rằng chúng tôi đã có sự cổ vũ tuyệt vời xuyên suốt thời gian qua của vòng loại. Chúng tôi đã có sự cổ vũ tuyệt vời tại Serbia. Chúng tôi sẽ có sự cổ vũ tuyệt vời nhất tại Latvia vào thứ Ba tới. Chỉ là hôm nay chúng tôi đã dẫn trước 3-0, sau 23 phút, chúng tôi đã giành bóng liên tục và tôi tự hỏi ‘tại sao mái nhà vẫn còn trên sân vận động? Chuyện gì đang xảy ra vậy?’ Chỉ vậy thôi, không có gì to tát cả”.

“Sự cổ vũ của người hâm mộ có thể giúp chúng tôi lấy lại năng lượng và nhịp độ trong hiệp 2. Hôm nay thì không như vậy. Nhưng không vấn đề gì. Chúng tôi sẽ làm mọi thứ để tiếp tục truyền cảm hứng. Không vấn đề gì cả. Như tôi đã nói, tôi thực sự nghiêm túc. Tôi chắc chắn chúng ta sẽ làm được. Mọi việc đều do chúng ta quyết định. Nhưng hôm nay tôi chỉ hơi thất vọng một chút”.

Đoàn quân Tuchel đã tạo nên dấu ấn vào tháng trước với chiến thắng ấn tượng 5-0 trước Serbia tại Belgrade, và vẫn chưa để thủng lưới bàn nào sau 5 trận vòng loại toàn thắng. Tam sư đang dẫn trước 7 điểm so với Albania khi còn 3 trận đấu nữa, và hơn 8 điểm so với Serbia (đội còn một trận chưa đấu). Nếu Serbia không thắng Albania vào thứ Bảy, tuyển Anh chỉ cần giành chiến thắng trước Latvia tại Riga vào thứ Ba tới sẽ sớm đảm bảo đủ điều kiện tham dự World Cup với tư cách là đội đầu bảng.

VIỆT TÙNG