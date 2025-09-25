Từ Liverpool đến Wrexham: Các ông chủ Mỹ đang thâu tóm bóng đá Anh?

Hãy tưởng tượng: Tom Brady, Snoop Dogg, Rob McElhenney, Ryan Reynolds cùng ngồi trong một phòng, rồi Joel Glazer, Stan Kroenke và John W. Henry bước vào. Chưa đầy một năm nữa, khung cảnh này hoàn toàn có thể diễn ra trong một cuộc họp Hội đồng Premier League.

Bản đồ bóng đá Anh đang thay đổi, và sự thay đổi này có thể mang tính địa chấn hơn bạn nghĩ. Sân nhà của Manchester United, Arsenal, Liverpool, và thậm chí cả Sheffield United hay Millwall, đã trở thành những bất động sản thể thao được săn đón nhất hành tinh. Và ở làn sóng "săn đất" này, các ông chủ Mỹ đang đi tiên phong.

Khi Malcolm Glazer hoàn tất thương vụ mua lại Manchester United với giá 790 triệu bảng (1,06 tỷ USD) vào tháng 5-2005, tỷ phú người New York này đã trở thành chủ sở hữu người Mỹ đầu tiên tại Premier League. Hai thập kỷ sau, 11 câu lạc bộ (CLB) tại Premier League thuộc sở hữu phần lớn của các cá nhân, gia đình hoặc tập đoàn đầu tư tư nhân Mỹ.

Xuống hạng thấp hơn, EFL Championship (giải hạng nhất Anh, cấp độ thứ hai và là giải đấu cung cấp đội bóng trực tiếp cho Premier League), 9 CLB cũng có chủ sở hữu chính là người Mỹ, bao gồm cả Wrexham. Ngay cả Gillingham, đội đang dẫn đầu League Two (hạng tư), cũng nằm dưới sự sở hữu của Mỹ.

Hiện trạng sở hữu tại Premier League ra sao?

Có 20 CLB tại Premier League và chỉ ba trong số đó - Brentford, Brighton và Tottenham Hotspur - được sở hữu hoàn toàn bởi các cá nhân hoặc nhóm người Anh. Bốn CLB thành công nhất trong lịch sử bóng đá Anh - Liverpool (Fenway Sports Group), Manchester United (gia đình Glazer), Arsenal (Kroenke Sports & Entertainment) và Chelsea (Clearlake Capital/Todd Boehly) - đều có chủ sở hữu chính là người Mỹ. Các đội khác có sở hữu Mỹ bao gồm Aston Villa, Bournemouth, Burnley, Crystal Palace, Everton, Fulham và Leeds United. Ngoài ra, các ngôi sao thể thao (J.J. Watt với Burnley) và ngôi sao Hollywood (Will Ferrell với Leeds, Michael B. Jordan với Bournemouth) cũng tham gia với tư cách là các nhà đầu tư thiểu số.

Ngay cả Manchester City cũng có đầu tư từ Mỹ: dù Sheikh Mansour bin Zayed al Nahyan của Abu Dhabi là chủ sở hữu chính. Silver Lake, một tập đoàn đầu tư tư nhân Mỹ, sở hữu 18% cổ phần CLB. Ngoài ba CLB do người Anh sở hữu, năm đội khác - Newcastle United (Ả Rập Xê-út), Nottingham Forest (Hy Lạp), Wolves (Trung Quốc), West Ham (Anh/Séc) và Sunderland (Pháp/Thụy Sĩ/Uruguay) - là không có sự tham gia của sở hữu Mỹ.

Có nhiều chủ sở hữu Mỹ ở EFL không?

Hẳn bạn không thể bỏ qua các ngôi sao Hollywood Rob McElhenney và Ryan Reynolds tại Wrexham, nhưng còn rất nhiều CLB khác ở Championship có chủ Mỹ. Rapper nổi tiếng Snoop Dogg trở thành đồng chủ sở hữu của Swansea City vào tháng 7 - CLB xứ Wales này được mua lại bởi các doanh nhân Mỹ Brett Cravatt và Jason Cohen vào tháng 11-2024 - trong khi huyền thoại NFL Tom Brady là một phần của nhóm sở hữu tại Birmingham City. Ipswich Town, Millwall, Norwich, Portsmouth, Sheffield United và West Brom nâng tổng số CLB tại Championship có chủ sở hữu chính là người Mỹ lên con số chín.

Vậy ảnh hưởng của các ông chủ Mỹ lớn có thể thay đổi Premier League?

Về mặt số lượng, hiện có 11 CLB do Mỹ sở hữu tại Premier League 2025, và mọi thay đổi luật lệ đều cần 14/20 CLB bỏ phiếu tán thành. Điều khoản này được thiết kế để đảm bảo các CLB lớn không thể áp đặt thay đổi có hại cho các CLB nhỏ.

Hơn nữa, các ông chủ Mỹ không phải lúc nào cũng có chung quan điểm. Một nguồn tin thân cận cho biết: "Các CLB do Mỹ sở hữu không hành động theo cùng một bước. Không có nỗi sợ rằng các ông chủ Mỹ đang cố gắng Mỹ hóa Premier League. Đơn giản là để điều hành một CLB hiệu quả, họ phải gắn kết với cộng đồng địa phương và cổ động viên theo cách của họ."

Sự phản đối kịch liệt đối với kế hoạch Super League thất bại đã cho thấy người hâm mộ Anh sẵn sàng bảo vệ các giá trị cốt lõi của bóng đá. Mọi động thái thay đổi cấu trúc giải đấu chắc chắn sẽ lại vấp phải làn sóng kháng cự...

Nhưng khi sự hiện diện và ảnh hưởng của Mỹ ngày càng lớn, trung tâm quyền lực của bóng đá Anh chắc chắn sẽ tiếp tục dịch chuyển về phía Tây, vượt qua Đại Tây Dương.



LONG KHANG