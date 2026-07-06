WORLD CUP 2026

Trận Mexico - Anh bị hoãn một giờ do thời tiết xấu

SGGPO

Trận đấu vòng 16 đội World Cup 2028 giữa đồng chủ nhà Mexico và Anh đã bị hoãn một giờ do thời tiết xấu. Đây là trận thứ 2 liên tiếp trận đấu tại sân Azteca bị hoãn một giờ do thời tiết, sau trận vòng 32 đội khi Mexico thắng chung cuộc 2-0 trước Ecuador.

Trận Mexico - Anh bị hoãn một giờ do thời tiết xấu

Lệnh trú ẩn tại chỗ đã được ban hành một giờ trước giờ khai trận dự kiến ​​lúc 6 giờ chiều giờ địa phương (7 giờ ngày 6-7, theo giờ Việt Nam), và sau đó vào lúc 5 giờ 10 phút chiều, xác nhận được đưa ra rằng trận đấu sẽ được dời sang 7 giờ tối. Thông báo này đã bị những người hâm mộ có mặt trong sân vận động la ó dữ dội. Một tuyên bố của FIFA cho biết: “Do điều kiện thời tiết bất lợi tại Mexico City, bao gồm cả nguy cơ sét đánh gần sân vận động, trận đấu vòng 16 đội World Cup 2026 giữa Mexico và Anh bị hoãn đến 7 giờ tối giờ địa phương. Sự an toàn và an ninh của tất cả mọi người là ưu tiên hàng đầu của FIFA. Chúng tôi cảm ơn tất cả người hâm mộ vì sự thông cảm và hợp tác”.

Trước đó, tiếng sấm vang vọng trên nóc sân vận động, kèm theo đó là những tia chớp lóe lên khi mưa và mưa đá trút xuống. Giới truyền thông và khán giả được yêu cầu ở trong nhà cho đến khi cơn bão tan. Khán giả tìm nơi trú ẩn dưới mái che của sân vận động Azteca, trong khi lực lượng an ninh và các nhân viên khác trú ẩn dưới các vọng lâu và bất kỳ nơi trú ẩn nào khác mà họ có thể tìm thấy.

Tất cả điều này diễn ra sau khi có các cuộc thảo luận vào thứ Sáu về việc liệu trận đấu có nên được dời lên sớm hơn trong ngày để tránh những cơn bão này hay không. Có lúc tưởng chừng như trận đấu sẽ bắt đầu lúc 12 giờ trưa giờ địa phương - sớm hơn 6 giờ so với kế hoạch - nhưng sau các cuộc thảo luận thêm, giờ khai cuộc vẫn được giữ nguyên như dự kiến.

Một quy định của FIFA nêu rõ tạm dừng trận đấu trong 30 phút nếu phát hiện sét đánh trong phạm vi khoảng 12 km, và mỗi lần sét đánh sẽ đặt lại đồng hồ đếm ngược.

LINH SƠN

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Trận Mexico - Anh bị hoãn một giờ do thời tiết xấu

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