Thomas Tuchel tuyên bố đã thấy một tuyển Anh mong muốn

HLV Thomas Tuchel cho biết chiến thắng hủy diệt 5-0 trước Serbia chính là chuẩn mực cho những màn trình diễn trong tương lai của đội tuyển Anh, thúc giục đội bóng “tuyệt vời” của mình hãy lấy đó làm tiêu chuẩn phải duy trì trên đường đến World Cup 2026.

Tam sư cuối cùng đã có màn trình diễn thật sự ấn tượng dưới triều đại của nhà cầm quân người Đức, khi hủy diệt Serbia 5-0 ngay tại Belgrade. Các bàn thắng của Harry Kane, Noni Madueke, Ezri Konsa, Marc Guehi và Marcus Rashford đã đưa tuyển Anh tiến gần hơn đến vòng loại World Cup năm sau. Tam Sư đang dẫn đầu Bảng K sau năm chiến thắng liên tiếp, ghi 13 bàn thắng và không để thủng lưới. Họ cần tối đa năm điểm trong ba trận đấu cuối cùng để giành vé tham dự giải đấu tại Mỹ, Canada và Mexico.

Bị chỉ trích vì màn trình diễn mờ nhạt trong bốn trận đầu tiên, HLV Tuchel cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy đội tuyển Anh thể hiện một màn trình diễn sôi động như ông đã hứa hẹn sau khi kế nhiệm Gareth Southgate: “Tôi đã nói rồi! Đúng vậy, bạn cần một chút tin tưởng vào những gì chúng tôi đang làm… Hôm nay là một chiến thắng vang dội trước một đối thủ khó chơi trong một môi trường khó khăn. Không hề có thái độ tiêu cực nào trên sân. Đối với tôi, đó là tinh thần đồng đội ở dạng thuần túy nhất. Sau đó, chúng tôi đã chơi bóng ở đẳng cấp cao. Các cầu thủ đã chơi xuất sắc. Công lao thuộc về họ, họ đã chơi tuyệt vời. Đó chính là tiêu chuẩn và là thước đo của tập thể này”.

Sau hai lần về nhì tại Giải vô địch châu Âu dưới thời Southgate, Tuchel - cựu HLV của Bayern Munich và Chelsea - được giao nhiệm vụ giành danh hiệu lớn đầu tiên cho đội tuyển Anh kể từ World Cup 1966. Nỗ lực ấn tượng của Tam sư tại sân vận động Rajko Mitic đầy thù địch đã chứng minh rằng Tuchel đang đi đúng hướng, mặc dù còn nhiều thử thách khó khăn hơn đang chờ đợi.

Harry Kane rất ấn tượng với cách tuyển Anh triển khai tấn công trước Serbia ngay từ đầu.

“Tôi rất vui mừng cho đội bóng và ban huấn luyện. Chúng tôi đã có một tuần tuyệt vời từ đầu đến cuối. Chúng tôi vừa chứng minh được những gì tôi đã thấy hàng ngày trong trại huấn luyện này và điều này khiến tôi rất hạnh phúc”, Tuchel nói thêm. “Chúng tôi đã chơi với cường độ cao, rất nhiều nỗ lực trong phối hợp đồng đội và chúng tôi đã thể hiện được chất lượng của mình. Chúng tôi đã ngăn Serbia không có cú sút trúng đích nào... Thật đáng xem! Tôi rất chắc chắn rằng tất cả mọi người, ban huấn luyện và cầu thủ đều cảm nhận được ý nghĩa của điều này”.

Đội trưởng đội tuyển Anh, Kane - người vừa ghi bàn thắng quốc tế thứ 74 - rất ấn tượng với cách tuyển Anh triển khai tấn công trước Serbia ngay từ đầu. “Hôm qua tôi đã nói rất nhiều về cách chúng tôi muốn chơi, tấn công chủ động và quyết liệt, và tôi nghĩ chúng tôi đã thể hiện được đẳng cấp của mình hôm nay”, tiền đạo 32 tuổi nói. “Chúng tôi đã ghi được năm bàn và chơi khá thoải mái. Serbia là một đội bóng mạnh, và chúng tôi đã khiến họ thi đấu tầm thường tối nay”.

Đáp lại những lời chỉ trích về phong độ kém cỏi của đội tuyển Anh ở bốn chiến thắng trước, Kane nói thêm: “Chúng tôi cảm thấy mình đã có một màn trình diễn tốt vài ngày trước. Tôi biết đó không phải là màn trình diễn mà mọi người đều mong đợi, nhưng chúng tôi đã làm những gì cần phải làm. Chúng tôi có thể tự hào về bản thân. Đây là một hành trình tuyệt vời và chúng tôi đang ở một vị trí tuyệt vời”.

