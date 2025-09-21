Thomas Frank hài lòng với 'màn trình diễn hay nhất mùa giải' của Tottenham

HLV Thomas Frank của Tottenham

Tottenham bị dẫn trước 2-0 tại sân vận động Amex trước khi họ giành lại được một điểm nhờ bàn thắng của Richarlison và bàn phản lưới nhà của Jan Paul van Hecke. Đây là lần đầu tiên Tottenham tránh được thất bại trong trận đấu sân khách mà họ bị dẫn trước từ hai bàn trở lên kể từ tháng 12-2022 (2-2 trước Brentford), sau khi đã thua cả 15 trận đấu như vậy trước đó.

Và Frank tin rằng đội bóng của mình xứng đáng giành chiến thắng. Ông nói với Sky Sports: “Tôi nghĩ chúng tôi đã chơi cực kỳ mạnh mẽ. Tôi rất hài lòng với màn trình diễn chung. Đây có thể là màn trình diễn hay nhất của chúng tôi trong mùa giải. Chúng tôi đã chiếm ưu thế ít nhiều trong suốt trận đấu và tạo ra đủ cơ hội. Có lẽ chúng tôi không tạo ra đủ 3 hoặc 4 cơ hội lớn, nhưng với số lượng quả tạt đã thực hiện, đối với tôi, nếu có người chiến thắng thì đó phải là chúng tôi".

“Điều tôi thích ở các cầu thủ là tinh thần. Năm ngoái, đội bóng này đã đến đây, dẫn trước 2-0 rồi thua 2-3, giờ chúng tôi bị dẫn 2-0 và đang tiến gần hơn đến 3 điểm. Thể lực của các cầu thủ rất tốt. Chúng tôi đã chơi vào giữa tuần và hôm nay lại tiếp tục thi đấu cho thấy họ đang sung sức và mạnh mẽ.”

Trong khi đó, đây mới chỉ là lần thứ 3 Brighton đã không thể giành chiến thắng trận sân nhà tại Ngoại hạng Anh, nơi họ đã dẫn trước từ hai bàn trở lên (hòa 2-2 với Southampton vào tháng 4-2022 và hòa 2-2 với Wolves vào tháng 10-2024).

Khoảnh khắc đen tối của Van Hecke đánh dấu pha phản lưới nhà thứ 20 của Brighton kể từ khi bắt đầu mùa giải Ngoại hạng Anh đầu tiên 2017-18. Chim mòng biển đã để thủng lưới nhiều hơn bất kỳ đội nào khác ở Premier League trong khoảng thời gian đó.

Mặc dù có một số điểm tích cực, HLV Fabian Hurzeler tin rằng đội của ông đáng lẽ phải "tàn nhẫn" hơn. Ông nói với Sky Sports: "Trong những khoảnh khắc chúng tôi để thủng lưới, thời điểm đã không tốt. Tôi nghĩ cách chúng tôi để thủng lưới là khá kém may mắn. “Nhìn chung, tôi hài lòng với màn trình diễn. Chúng tôi đã tạo ra nhiều cơ hội, có khá nhiều khoảnh khắc chuyển đổi trạng thái tốt, đặc biệt là trong hiệp 2 và chúng tôi đã có thể kết thúc trận đấu sớm hơn. Cuối cùng, có rất nhiều điều không may mắn.

“Đôi khi chúng tôi cần phải tàn nhẫn hơn. Phải ổn định hơn trong một số khoảnh khắc. Nhưng chúng tôi phải nhìn thấy những điểm tích cực. Chúng tôi đã chứng kiến ​​hai đội chơi rất năng lượng và quyết liệt, vì vậy nhìn chung đây là một trận đấu cân bằng. Cuối cùng, chúng tôi đã kiểm soát được thế trận, để thủng lưới quá dễ dàng nhưng năng lượng và quyết liệt là tốt, vì vậy tôi hài lòng”.

Kết quả các trận đấu chiều thứ Bảy:

Liverpool – Everton 2-1

Brighton – Tottenham 2-2

Burnley – Nottingham Forest 1-1

West Ham – Crystal Palace 1-2

Wolves – Leeds 1-3

HOÀNG HÀ