Thể thao TPHCM sẵn sàng bứt phá

Là chủ nhà của Đại hội Thể thao toàn quốc lần X - 2026, TPHCM hướng đến mục tiêu cạnh tranh ngôi đầu toàn đoàn. Đó là áp lực thành tích nhưng cũng là động lực để các vận động viên (VĐV) thành phố nỗ lực bứt phá trên sân nhà.

Chủ động chuẩn bị

Đăng cai Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 (diễn ra từ ngày 14-11 đến 12-12-2026), TPHCM đảm nhận hai nhiệm vụ quan trọng: tổ chức thành công ngày hội thể thao lớn nhất cả nước và giữ vững tốp đầu huy chương.

Tuyển thủ A Tiêu của đội tuyển cử tạ TPHCM tập luyện chuẩn bị cho Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X - 2026. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Tại kỳ đại hội năm 2022, TPHCM giành 128 HCV, 119 HCB, 143 HCĐ, xếp nhì toàn đoàn. Thành tích ấy là nền tảng để thể thao thành phố hướng đến mục tiêu cao hơn, nhất là khi lần này có lợi thế thi đấu trên sân nhà.

TPHCM tham gia đại hội gồm 1.885 thành viên, với 432 huấn luyện viên (HLV) và 1.453 VĐV, thi đấu 777 nội dung thuộc 46 môn. Bên cạnh các đợt tập huấn trong nước và quốc tế, ngành thể thao thành phố chú trọng ứng dụng khoa học, y học thể thao nhằm nâng cao chất lượng huấn luyện và thi đấu.

Trao đổi với phóng viên Báo SGGP, ông Nguyễn Nam Nhân, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao TPHCM, cho biết: “Có khoảng 290 VĐV đang tập trung tại các đội tuyển quốc gia. Họ được rèn luyện và tích lũy kinh nghiệm qua nhiều giải đấu trong nước, quốc tế. Ở giai đoạn nước rút, chúng tôi đặc biệt chú trọng giúp VĐV duy trì thể lực, ổn định tâm lý và đạt phong độ tốt nhất khi tranh tài”.

Ngoài mục tiêu nằm trong nhóm 2 đoàn dẫn đầu đại hội, TPHCM phấn đấu giành ngôi nhất toàn đoàn ở 16 môn, phân môn thế mạnh như thể dục dụng cụ, judo, lặn, aerobic, đua thuyền, vovinam, bóng ném bãi biển, taekwondo...

Tăng tốc cho ngày hội lớn

Bên cạnh mục tiêu huy chương, thành phố hướng đến xây dựng lực lượng kế cận, tạo nền tảng phát triển lâu dài. “Đại hội là cơ hội để VĐV trẻ tranh tài, tích lũy bản lĩnh và trưởng thành. Chúng tôi kỳ vọng TPHCM sẽ có thêm những gương mặt kế cận, đủ sức đóng góp cho các đội tuyển quốc gia. Hiệu quả chuẩn bị lực lượng cần được đánh giá qua cả thành tích trước mắt và tiềm năng phát triển lâu dài”, ông Nguyễn Nam Nhân nhấn mạnh.

Đội tuyển Muay TPHCM xếp hạng nhì toàn đoàn tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X - 2026.

﻿Ảnh: THƯ NGUYỄN

Tại Nhà tập luyện thể thao Phú Thọ (phường Phú Thọ), đội tuyển cử tạ TPHCM đang tăng cường độ tập luyện, tập trung hoàn thiện thể lực và kỹ thuật trước ngày tranh tài. HLV Huỳnh Hữu Chí cho biết, đội đặt mục tiêu giành ít nhất 4 HCV, giữ vững vị trí trong nhóm 3 đơn vị cử tạ mạnh nhất cả nước. Dự kiến tham gia 11/15 nhóm nội dung, ban huấn luyện đặc biệt quan tâm đến thể trạng, khả năng hồi phục và tâm lý để VĐV đạt điểm rơi phong độ tốt nhất.

Trên sàn tập, tuyển thủ A Tiêu (hạng 65kg) miệt mài hoàn thành giáo án. “Tôi đang nỗ lực trong giai đoạn nước rút, đạt phong độ tốt nhất để giành huy chương cho TPHCM”, A Tiêu chia sẻ.

Ở môn bắn cung, TPHCM có 36 VĐV ở cả nội dung cung một dây và cung 3 dây, kết hợp giữa kinh nghiệm và sức trẻ. Những gương mặt như Nông Văn Linh, Trần Nhật Hoàng, Bế Thu Thủy, Lê Thùy Phương Nhi... được kỳ vọng đóng góp vào thành tích chung của đoàn.

Đội hiện chia thành hai nhóm tập luyện tại Nhà tập luyện thể thao Phú Thọ và sân Lam Sơn (phường Vũng Tàu). Việc thường xuyên tập luyện tại sân Lam Sơn, địa điểm tổ chức các nội dung bắn cung của đại hội, giúp VĐV làm quen với hướng gió, thời tiết và điều kiện thi đấu thực tế.

Bên cạnh chuyên môn, ban huấn luyện chú trọng ổn định tâm lý, giúp các cung thủ tự tin trước cuộc tranh tài. “Được khoác lên mình màu áo TPHCM, tôi luôn nỗ lực hết sức để mang về thành tích tốt nhất cho đơn vị”, VĐV Bế Thu Thủy bày tỏ.

Thể thao TPHCM đã ghi nhận những kết quả tích cực ở các môn thi đấu sớm. Tại môn bóng bàn ở Hải Phòng (tháng 8), TPHCM xếp nhì toàn đoàn với 3 HCV ở các nội dung đôi nam nữ, đôi nữ và đồng đội nữ. Môn muay diễn ra vào tháng 10 tại phường Đông Hòa, thành phố tiếp tục đứng nhì toàn đoàn với 3 HCV, 1 HCB và 4 HCĐ.

NGUYỄN ANH