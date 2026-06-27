Thắp lửa phong trào futsal cơ sở

Mô hình đào tạo bài bản

Câu lạc bộ futsal Thái Sơn Nam TPHCM (thường gọi là CLB Thái Sơn Nam) là một trong những trung tâm đào tạo futsal hàng đầu cả nước, cung cấp nhiều tuyển thủ cho đội tuyển futsal Việt Nam tham dự các giải đấu quốc tế. Hiện CLB duy trì các tuyến đào tạo trẻ với khoảng 20 cầu thủ nam lứa tuổi 14-15, khoảng 20 cầu thủ nam lứa tuổi 17-18 và đội nữ gồm 25 cầu thủ.

Được định hướng phát triển song hành giữa thể thao thành tích cao và thể thao phong trào, CLB Thái Sơn Nam nhanh chóng khẳng định sức hút mạnh mẽ. Riêng trong đợt tuyển sinh tháng 6, CLB thu hút 3.720 em đăng ký, trong đó khoảng 2.000 em đến từ các phường, xã trên địa bàn TPHCM. Chứng kiến sự quyết tâm của các cầu thủ trẻ tại buổi tuyển chọn, ông Nguyễn Bảo Trung, Phó Giám đốc điều hành CLB futsal Thái Sơn Nam, chia sẻ: “Chúng tôi rất vui khi thấy futsal vẫn giữ được sức hút mạnh mẽ, đặc biệt là với giới trẻ. Chúng tôi hy vọng buổi tuyển chọn này sẽ phần nào chắp cánh cho những ước mơ của các em bay xa”.

Các cầu thủ trẻ CLB Thái Sơn Nam tập luyện tại Nhà thi đấu phường Chánh Hưng. Ảnh: ANH TRẦN

Tuy nhiên, số lượng đăng ký đông đồng nghĩa với sự cạnh tranh rất lớn. Để đáp ứng tiêu chuẩn đào tạo chuyên nghiệp, CLB chỉ tuyển khoảng 30 gương mặt xuất sắc nhất. Các tiêu chí được đặt ra nghiêm ngặt, từ kỹ thuật, tư duy chiến thuật đến thể lực và phẩm chất đạo đức. Lộ trình đào tạo kéo dài 4 năm với chương trình bài bản, kết hợp giữa rèn luyện chuyên môn và học văn hóa.

Môi trường đào tạo bài bản là yếu tố thu hút nhiều cầu thủ trẻ gắn bó với CLB Thái Sơn Nam. Nguyễn Việt Anh Đức (18 tuổi, ngụ phường Bình Thạnh) cho biết lý do gia nhập CLB từ năm 2024 là vì được tập luyện trong môi trường chuyên nghiệp, phù hợp với lứa tuổi. “Sắp tới tham gia giải U20, tôi sẽ cố gắng đạt thành tích tốt nhất”, Đức chia sẻ. Trong khi đó, Nguyễn Thị Kim Ngân (22 tuổi, ngụ phường Bình Trưng) cho hay, futsal mang đến cho mình những trải nghiệm khác biệt. “Futsal có nhịp độ nhanh, đòi hỏi cường độ vận động cao. Mục tiêu của tôi là được thi đấu cho đội chuyên nghiệp và tham gia các giải lớn”, Kim Ngân nói.

Theo ông Nguyễn Bảo Trung, thành công của một CLB không thể tách rời sự phát triển của phong trào futsal ở cơ sở. Chỉ khi ngày càng nhiều trường học, địa phương và CLB duy trì sân chơi thường xuyên, futsal mới có điều kiện phát hiện và bồi dưỡng những gương mặt triển vọng. Tuy nhiên, theo ông Trung, thách thức lớn nhất hiện nay là nhiều địa phương thiếu đội ngũ chuyên môn và nguồn kinh phí ổn định để duy trì hoạt động. “Nếu không làm tốt công tác đào tạo cầu thủ trẻ và phát hiện tài năng từ phong trào, futsal sẽ thiếu lực lượng kế cận chất lượng”, ông Trung nhấn mạnh.

Hơn 10 năm qua, CLB Thái Sơn Nam là địa chỉ đào tạo nhiều tuyển thủ futsal Việt Nam tham dự World Cup, các giải châu Á, Đông Nam Á và SEA Games. Trong mỗi đợt tuyển sinh, những tuyển thủ quốc gia như Phạm Đức Hòa, Hồ Văn Ý, Châu Đoàn Phát... đều trực tiếp giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm và động viên các cầu thủ trẻ theo đuổi đam mê.

Thúc đẩy phong trào thể thao trong cộng đồng

Không dừng ở đào tạo vận động viên, CLB Thái Sơn Nam còn đóng vai trò quan trọng trong việc góp phần xây dựng và phát triển phong trào futsal tại địa phương. CLB thường xuyên phối hợp phường Chánh Hưng tổ chức các giải đấu học đường, tiêu biểu là các giải dành cho lứa tuổi U13, tạo sân chơi cho học sinh, đồng thời phát hiện, bồi dưỡng tài năng từ sớm. Minh chứng là tại Đại hội Thể dục thể thao TPHCM 2026, khởi tranh tại Nhà thi đấu phường Chánh Hưng vào tháng 4 vừa qua, môn futsal quy tụ 13 CLB đại diện các phường, xã trên địa bàn thành phố. Dù là sân chơi phong trào, giải đấu vẫn có chất lượng chuyên môn cao khi nhiều địa phương đầu tư lực lượng, có cả các cầu thủ chuyên nghiệp tham gia thi đấu, góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn và tạo sức lan tỏa cho phong trào.

Ông Nguyễn Minh Cảnh, Trưởng đoàn futsal phường Phước Long, bày tỏ: “Chúng tôi rất vui khi phong trào futsal tại TPHCM ngày càng phát triển với nhiều sân chơi được mở rộng. Tham dự đại hội không chỉ để thi đấu mà còn là dịp giao lưu, học hỏi, thúc đẩy phong trào thể thao tại địa phương đi lên”. Trong khi đó, huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Khang của CLB futsal phường Minh Phụng cho biết: “Dù lực lượng còn trẻ và kinh nghiệm chưa nhiều, nhưng được sự quan tâm của lãnh đạo phường, chúng tôi đã cố gắng thể hiện hết khả năng để tích lũy trải nghiệm cho các em”.

Từ một mô hình đào tạo bài bản, CLB futsal Thái Sơn Nam đang từng bước lan tỏa niềm đam mê futsal, góp phần đưa môn thể thao này trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống thể thao cơ sở của TPHCM.

NGUYỄN ANH - QUỐC CƯỜNG