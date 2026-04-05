Tham vọng lập “cú ăn bốn” của Arsenal giờ chỉ còn hai

Vừa mới để thua Man.City trong trận chung kết Cúp Liên đoàn Anh trước kỳ nghỉ quốc tế, Arsenal lại để vuột mất một danh hiệu tiềm năng khác khi để thủng lưới ở phút 85 và thua 1-2 trước Southampton - đội bóng đang đứng thứ 7 tại Championship.

Bị dẫn trước bởi bàn thắng của Ross Stewart ở phút 35, Arsenal tung Viktor Gyokeres vào sân - người vừa ghi bàn giúp Thụy Điển giành vé dự World Cup hôm thứ Ba - và tiền đạo này đã gỡ hòa ở phút 68. Tuy nhiên, Southampton vẫn tiếp tục tỏ ra nguy hiểm trong các pha phản công và Shea Charles, một cựu sản phẩm của học viện Man.City, đã dứt điểm thành công từ trong vòng cấm để ấn định chiến thắng lịch sử. “Đánh bại đội bóng được cho là mạnh nhất châu Âu hiện nay là một cảm giác tuyệt vời”, Stewart nói.

Quyết định tung ra đội hình yếu của HLV Mikel Arteta đã phản tác dụng tại sân vận động St. Mary's. Giờ đây, Arsenal chỉ còn Premier League và Champions League là mục tiêu tranh giành. HLV Mikel Arteta của Arsenal thừa nhận đội bóng đang trải qua giai đoạn khó khăn, nhưng điều mà ông không muốn làm là chỉ trích đội hình của mình: “Tôi yêu các cầu thủ của mình và những gì họ đã làm trong 9 tháng qua. Giờ tôi phải làm gì đây? Chỉ trích họ vì chúng tôi đã thua trận đấu này theo cách mà họ đã cố gắng và cống hiến hết mình? Có lẽ một số người trong số họ thậm chí không cần phải có mặt ở đây hôm nay. Không, tôi sẽ không làm vậy! Tôi sẽ bảo vệ họ hơn bao giờ hết. Nếu ai đó phải chịu trách nhiệm thì đó là tôi…”.

Thêm một đòn giáng mạnh vào Pháo thủ trước trận tứ kết lượt đi Champions League sắp tới gặp Sporting Lisbon, trung vệ người Brazil, Gabriel Magalhaes đã phải rời sân vì chấn thương đầu gối trái giữa hiệp 2. Anh được nhìn thấy sau đó với đá chườm lên đầu gối. “Tôi nghĩ cậu ấy cảm thấy có gì đó. Tôi không biết chính xác đó là vấn đề gì, chúng tôi sẽ phải đánh giá tình hình. Nhưng khi một cầu thủ yêu cầu được thay người thì đó rõ ràng không bao giờ là một tin tốt”.

Arsenal sẽ đối đầu với Sporting Lisbon - đội được đánh giá là yếu nhất còn lại của giải - ở tứ kết Champions League trong vòng 10 ngày tới, và đang dẫn đầu Premier League với khoảng cách 9 điểm khi CLB đang tìm kiếm danh hiệu đầu tiên kể từ năm 2020. Arsenal đã về nhì ở giải đấu quốc nội trong 3 mùa giải gần đây, và bị loại ở bán kết Champions League năm ngoái.

“Khi tôi nói khó khăn, chúng ta sẽ phải thi đấu ở tứ kết Champions League và giai đoạn nước rút của giải đấu quốc nội”, Arteta nói thêm. “Đây là một giai đoạn khó khăn nhưng tôi tin rằng nhiều giai đoạn khác còn khó khăn hơn nhiều. Vì vậy, hãy đứng lên, chịu trách nhiệm và thể hiện như chúng ta đã làm suốt mùa giải”.

Ở trận tứ kết còn lại vào thứ Bảy. Chelsea đánh bại đối thủ hạng 3 Port Vale với tỷ số 7-0. Thi đấu mà không có tiền vệ người Argentina, Enzo Fernandez vì lý do kỷ luật, Chelsea vẫn đủ sức đánh bại Port Vale tại Stamford Bridge nhờ các bàn thắng của Jorrel Hato, Joao Pedro, Tosin Adarabioyo, Andrey Santos, Estevao và Alejandro Garnacho. Ngoài ra còn có một bàn phản lưới nhà. Chelsea đã 8 lần vô địch FA Cup, lần gần nhất là năm 2018.

Đội hình bán kết sẽ được hoàn thiện vào Chủ nhật khi West Ham tiếp đón Leeds United, sau đó sẽ diễn ra lễ bốc thăm vòng bán kết.

