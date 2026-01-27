Thái Sơn và Văn Thuận chính thức gia nhập CLB Ninh Bình

CLB Ninh Bình đã chính thức chào đón 2 tân binh trong giai đoạn đăng ký bổ sung, thay đổi lực lượng giữa mùa bóng. Đó là những bản hợp đồng được đánh giá chất lượng là Thái Sơn và Văn Thuận, những cầu thủ vừa cùng U23 Việt Nam giành Huy chương Đồng châu Á 2026.

Thái Sơn và Văn Thuận sớm gia nhập CLB Ninh Bình trong kỳ chuyển nhượng giữa mùa bóng. Ảnh: FBNV

Cả hai cầu thủ trên đã xác nhận việc họ chia tay Thanh Hóa trong thời điểm hiện nay, thay vì chờ đến cuối mùa bóng. Trên trang cá nhân, Văn Thuận xúc động chia sẻ: “9 năm trôi qua, em lớn lên ở đây – cả trong bóng đá lẫn trong cuộc sống. Từ những buổi tập đầu tiên, những lần chấn thương tưởng chừng muốn bỏ cuộc, cho đến ngày được thi đấu tại V-League... tất cả đều gắn liền với hai chữ Thanh Hóa.

Em xin gửi lời cảm ơn HLV Popov – người đã tin tưởng, trao cho em cơ hội để trưởng thành và có được niềm tin như ngày hôm nay. Em cũng mong mọi người sẽ hiểu cho quyết định và lý do em rời CLB… Chúc đội bóng luôn vững mạnh và gặt hái thêm nhiều thành công. Sắc vàng xứ Thanh sẽ mãi là một phần ký ức đẹp nhất trong sự nghiệp của em”.

Cùng chia tay Thanh Hóa trong thời điểm hiện nay là tiền vệ Thái Sơn, cầu thủ vốn được xem là thủ lĩnh nơi khu trung tuyến của Thanh Hóa. Thái Sơn chia sẻ: “Vậy là phải nói lời tạm biệt ở nơi đây. Hành trình gần 10 năm gắn bó với đội bóng quê hương không chỉ đơn giản là một chặng đường thể thao, mà đó là một phần thanh xuân của em ở nơi này.

Văn Thuận chia tay Thanh Hóa sau nhiều năm gắn bó. Ảnh: FBNV

Em xin chân thành cảm ơn đến Ban Lãnh Đạo CLB Đông Á Thanh Hóa, các thầy Ban Huấn Luyện, cùng toàn thể các Anh Em Cầu Thủ đã luôn tin tưởng, sát cánh bên nhau qua từng buổi tập, từng trận đấu, từng khoảnh khắc thăng trầm. Và đã luôn dìu dắt, hỗ trợ em không chỉ trong sân mà còn cả trong cuộc sống… Cảm ơn vì đã có những kỷ niệm thật đẹp đẽ. Mãi tự hào vì là một phần của nơi này”.

Cầu thủ còn lại cũng sẽ chia tay Thanh Hóa để gia nhập Ninh Bình là Ngọc Mỹ, nhưng khả năng đến hết mùa bóng 2025-2026, Ngọc Mỹ mới trở thành người của đội Cố đô Hoa Lư.

Sự xuất hiện của Thái Sơn và Văn Thuận sẽ giúp lực lượng của Ninh Bình thêm mạnh ở giai đoạn hai với bộ khung gồm nhiều tuyển thủ quốc gia như Văn Lâm, Hoàng Đức, Đức Chiến, Quốc Việt, Ngọc Quang… và sẵn sàng hướng đến ngôi vô địch V-League ngay trong mùa đầu thăng hạng.

Vào cuối tuần này V-League 2025-2026 sẽ trở lại với loạt trận của vòng 12, Ninh Bình sẽ có chuyến làm khách nhiều thử thách trên sân Hàng Đẫy trước CAHN, đội đang xếp theo sau họ trên bảng xếp hạng.

CAO TƯỜNG