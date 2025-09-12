Tchouameni: "Tuyển Pháp không nghĩ đến chuyện 'phục thù' Tây Ban Nha"

Từ buổi lễ khánh thành sân vận động ấm áp tại quê nhà, Aurelien Tchouameni của Real Madrid đã chia sẻ với tờ Marca về những cuộc đụng độ giữa Pháp và Tây Ban Nha. Anh cũng chia sẻ suy nghĩ về tài năng huấn luyện của Xabi Alonso.

Tchouameni trong màu áo tuyển Pháp

Vừa trở về CLB sau loạt trận quốc tế, Aurelien Tchouameni đã bắt đầu một hành trình đầy xúc động trở về ngôi nhà thời thơ ấu của anh ở Artigues-près-Bordeaux. Sự kiện đó là gì? Một buổi lễ trọng đại khánh thành sân vận động của CLB thời thơ ấu, giờ đây tự hào mang tên anh.

Giữa không khí lễ hội, tiền vệ của Real Madrid đã dành cho Marca một cuộc phỏng vấn độc quyền, chia sẻ những góc nhìn chân thực về cuộc sống ở Kền kền trắng và đội tuyển quốc gia Pháp. Mặc dù loạt trận quốc tế mang lại 2 chiến thắng quan trọng, nhưng đó cũng là một nỗi buồn xen lẫn tiếc nuối đối với Tchouameni, người đang bị ảnh hưởng bởi những tranh cãi quanh việc bị đuổi khỏi sân trong trận Iceland.

Chuyển sang đấu trường quốc tế, Tchouameni vẫn giữ vững lập trường, bất chấp khởi đầu hoàn hảo của Pháp với 2 chiến thắng quan trọng. "Chúng ta không thể cho rằng mọi chuyện đã xong xuôi, nó sẽ không dễ dàng vì có những đối thủ mạnh trong bảng đấu", anh cảnh báo. Đánh giá của anh chỉ ra một chặng đường đầy thử thách phía trước cho Pháp, đội bóng nằm trong bảng đấu có Iceland, Ukraine và Azerbaijan.

Khi được hỏi về đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha, ngôi sao của Real Madrid đã công khai bày tỏ sự ngưỡng mộ. "Rõ ràng họ là một trong những đội tuyển quốc gia vĩ đại, một trong những đội tuyển mạnh nhất", Tchouameni khẳng định, "nhưng họ không phải là duy nhất. Dù sao đi nữa, chúng tôi sẽ từng bước tiếp cận họ".

Và bất chấp những ký ức cay đắng về việc bị loại khỏi Euro và Nations League dưới tay La Roja, Tchouameni nhanh chóng bác bỏ mọi ý niệm về một nhiệm vụ trả thù. "Tôi không coi đó là sự trả thù, và bất kỳ ai ở Pháp cũng vậy", anh tuyên bố dứt khoát. "Mỗi kỳ World Cup đều có câu chuyện riêng. Cả đội đều mơ ước được nâng cao chiếc cúp, nhưng điều đó đã không xảy ra. Chúng ta phải hướng về phía trước".

Chuyển sự chú ý sang Real Madrid, Tchouameni bày tỏ sự hài lòng sâu sắc với sự phát triển không ngừng của mình. Mặc dù không còn được Ancelotti huấn luyện trực tiếp, tiền vệ này thừa nhận tầm ảnh hưởng ngày càng tăng của những nhân vật như Xabi Alonso trong giới huấn luyện. "Thành thật mà nói, tôi hài lòng với sự tiến bộ của mình. Đúng là mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp với tôi dưới thời Carlo Ancelotti. Ông ấy mang đến cho tôi và đội bóng những ý tưởng mới mẻ. Tuy nhiên, tôi thực sự tin rằng phong độ của mình đã được cải thiện đáng kể kể từ đầu năm 2025, và tôi đã cảm thấy mạnh mẽ dưới thời Carlo ngay cả trước đó".

"Dù sao đi nữa, trọng tâm trước mắt là mỗi trận đấu sắp tới, đóng góp cho các đồng đội và không ngừng phấn đấu để phát triển bản thân", cầu thủ người Pháp khẳng định. Sau đó, anh tiếp tục ca ngợi người thầy hiện tại của mình, Xabi Alonso. "Có những khác biệt giữa Carlo và Xabi, đó là điều bình thường, mỗi người có ý tưởng và phong cách riêng, nhưng không thể phủ nhận cả hai đều là những HLV tuyệt vời".

HOÀNG HÀ