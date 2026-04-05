Szoboszlai: “Liverpool không có tinh thần chiến đấu”

Sau trận thua tan tác 0-4 trên sân Etihad, các cầu thủ Liverpool không quá sầu não khi rời sân. TNT Sports cho rằng The Reds không dồn hết sức vào cuộc chơi nên họ không quá thất vọng khi thua đối thủ truyền kiếp của mình.

Dominik Szoboszlai của Liverpool sau màn trình diễn kém cỏi ở tứ kết cúp FA.

Phóng viên TNT Sports đã phỏng vấn tiền vệ người Hungary, Dominik Szoboszlai của Liverpool về màn trình diễn kém cỏi của họ ở tứ kết cúp FA. Anh nói: "Tôi không biết. Khi bạn làm điều gì đó mà không có kết quả thì thật vô nghĩa. Chúng tôi đã có cơ hội nhưng lại bỏ lỡ, chúng tôi để thủng lưới một quả phạt đền dễ dàng. Chúng tôi thua 4-0. Chúng tôi không thể để thủng lưới nhiều như vậy. Không còn gì để nói nữa".

Dĩ nhiên, Etihad là một thách thức lớn lao, nhưng Liverpool chưa bao giờ thua bạc nhược như vậy. Thậm chí sau khi bị dẫn 4-0, nhiều khán giả trung thành của The Reds đã bỏ về khi trận đấu còn đến 30 phút. Szoboszlai nói: "Thật khó để giành chiến thắng ở đây. Sau khi bị dẫn trước 1-0, bạn vẫn còn niềm tin. Khi bị dẫn trước 2-0, đó là lỗi của chính chúng tôi khi để thủng lưới thêm một bàn nữa ở phút cuối cùng của hiệp hai. Khi bị dẫn trước 2-0, cơ hội càng ngày càng ít đi. Sau giờ giải lao, bạn ra sân và muốn chứng tỏ rằng mình có thể lật ngược tình thế, nhưng nếu để thủng lưới bàn thứ ba, từ đó trở đi sẽ không còn cơ hội nào để lật ngược tình thế nữa".

Về những gì còn thiếu, Szoboszlai nói: "Tinh thần chiến đấu không đủ mạnh, tâm lý không đủ mạnh. Thành thật mà nói, không ai trong chúng tôi thi đấu hết sức mình. Đây là thời điểm khó khăn nhưng chúng tôi phải đoàn kết. Thứ Tư tới sẽ có một cơ hội khác, nhưng chúng ta phải tự nhủ rằng mình không muốn kết thúc mùa giải như thế này".

Tại sao tâm lý lại không mạnh mẽ?

Dominik Szoboszlai giải bày: "Đấy là một câu hỏi hay. Tôi không biết. Thành thật mà nói, thật khó để tìm từ ngữ thích hợp. Chúng tôi rất muốn chiến thắng này. Thua 4-0 trước Man City chẳng bao giờ là điều tốt đẹp".

Szoboszlai tin rằng Liverpool sẽ nỗ lực phục hồi phong độ ở Champions League giữa tuần: "Chúng ta phải quên đi càng nhiều càng tốt và càng sớm càng tốt, và chỉ cần tiếp tục chiến đấu không ngừng. Tôi luôn nói rằng khi chiến đấu không ngừng thì chúng ta thắng, khi không làm được điều đó thì chúng ta thua. Bạn phải chiến đấu, làm việc chăm chỉ, luôn ở bên nhau và đó là điều chúng ta đôi khi thiếu".

