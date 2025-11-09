Sôi nổi giải chạy Trang An Marathon 2025

Sáng 9-11, giải chạy Trang An Marathon 2025 chính thức khởi tranh tại Cố đô Hoa Lư – Ninh Bình, chào đón hơn 10.000 VĐV đến từ khắp các tỉnh, thành trong cả nước và hơn 15 quốc gia trên thế giới.

Cuộc đua năm nay thu hút đông đảo VĐV tham dự

Sự kiện do Công ty Cổ phần Vũ Media (VRace) phối hợp cùng Sở Văn hóa & Thể thao tỉnh Ninh Bình tổ chức, trở thành hoạt động thể thao thường niên lớn nhất trong năm của tỉnh, góp phần thúc đẩy phong trào rèn luyện thể thao, lan tỏa tinh thần sống khỏe – sống xanh và quảng bá hình ảnh vùng Di sản kép Thế giới Tràng An ra thế giới.

Không chỉ là một giải chạy, Trang An Marathon 2025 còn là lễ hội thể thao – du lịch quy mô lớn, thu hút đông đảo lượt VĐV, người thân và du khách đến Ninh Bình dịp cuối năm, tạo hiệu ứng tích cực cho định hướng phát triển du lịch thể thao bền vững mà tỉnh đang triển khai.

Trong ngày thi đấu chính thức, các VĐV tranh tài ở nội dung: marathon (42,195km), bán marathon (21,0975km), khám phá vùng đất di sản (10km) và trải nghiệm đường chạy di sản (5km). Với 4 cự ly - 4 cung đường khác nhau, các VĐV đã có những trải nghiệm tuyệt vời và có những lời khen cho giải chạy.

Toàn bộ 4 cự ly của giải đều được Liên đoàn Điền kinh Việt Nam đo lường, giám sát và xác nhận đạt chuẩn kỹ thuật, đảm bảo thành tích của vận động viên được công nhận chính thức.

Năm nay, giải chạy mang đến hàng loạt đổi mới ấn tượng, khẳng định nỗ lực không ngừng của Ban Tổ chức trong việc nâng tầm trải nghiệm cho VĐV. Bên cạnh đó, cơ cấu giải thưởng được mở rộng theo nhóm tuổi ở cự ly 42km, nhằm khuyến khích tinh thần thi đấu công bằng, đồng thời ghi nhận những nỗ lực của cộng đồng runner phong trào.

Ông Nguyễn Mạnh Cường – Phó Giám đốc Thường trực Sở Văn hóa & Thể thao tỉnh Ninh Bình cho biết: “Trang An Marathon không chỉ là sự kiện thể thao mà còn là cầu nối văn hóa – nơi mỗi sải bước trên cung đường Di sản là hành trình chinh phục giới hạn bản thân và lan tỏa vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa, con người Việt Nam. Đây cũng là hoạt động quan trọng trong chiến lược phát triển du lịch thể thao tại Ninh Bình, góp phần đưa hình ảnh Di sản kép Tràng An đến gần hơn với bạn bè quốc tế”.

Trong khi đó, đại diện 361º Sports – đối tác chiến lược của giải chạy, chia sẻ: "Chúng tôi tự hào khi được đồng hành cùng Trang An Marathon mùa giải 2025, để tiếp tục mang tinh thần dám dấn thân, dám vượt giới hạn đến với mảnh đất Di sản kép của Thế giới. Chúng tôi tin rằng, mỗi bước chạy trên cung đường này, không chỉ thể hiện sức mạnh thể chất, ý chí bền bỉ, mà còn là hành trình kết nối giữa bản sắc văn hóa Việt, vẻ đẹp của thiên nhiên và tinh thần chinh phục".

Trải qua 5 năm hình thành và phát triển, Trang An Marathon đã trở thành biểu tượng thể thao – văn hóa – du lịch của Ninh Bình, nơi thể thao và di sản giao hòa, lan tỏa hình ảnh Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới Tràng An đến bạn bè quốc tế.

