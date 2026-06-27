Sôi nổi giải chạy “Hành trình theo chân Bác”

Ngày 27-6, phường Phú Lợi phối hợp cùng Công ty Honda Việt Nam tổ chức giải chạy “Hành trình theo chân Bác”, thu hút hơn 500 đoàn viên, thanh niên, học sinh tham gia.

Lãnh đạo phường, đại diện các đơn vị, doanh nghiệp tặng quà cho các vận động viên, đoàn viên thanh niên

Hoạt động thiết thực chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 và hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày TP Sài Gòn - Gia Định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch UBND phường Phú Lợi Đoàn Đình Hữu cho biết, giải chạy nhằm lan tỏa cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lý tưởng, khơi dậy tinh thần xung kích, tình nguyện và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ.

Bí thư Đảng ủy phường Phú Lợi Lê Thanh Long phát động giải chạy "Hành trình theo chân Bác"

Các vận động viên đã chinh phục cung đường dài 2,5km với tinh thần đoàn kết, trung thực và quyết tâm, góp phần lan tỏa lối sống năng động, rèn luyện sức khỏe trong đoàn viên, thanh thiếu niên.

Giải chạy được tổ chức tại Trung tâm Văn hóa Bình Dương (đường 30-4)

Dịp này, Honda Việt Nam trao tặng 50 triệu đồng để thực hiện công trình thanh niên tại phường Phú Lợi, tương ứng 100.000 đồng cho mỗi vận động viên hoàn thành đường chạy. Ban tổ chức cũng trao giải cho 20 “Thủ lĩnh học đường” xuất sắc ở các nội dung nam và nữ, ghi nhận những cá nhân có thành tích nổi bật tại giải.

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