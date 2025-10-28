Slot tìm kiếm câu trả lời cho cuộc khủng hoảng ở Liverpool

Liverpool được dự đoán sẽ biến cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh thành một lễ đăng quang kéo dài mùa này, nhưng thay vào đó, nhà vô địch lại thấy mình sa lầy trong một cuộc khủng hoảng bất ngờ sau thất bại gây sốc mới nhất.

Liverpool đột nhiên trông yếu đuối hơn bất kỳ lúc nào dưới triều đại của Arne Slot.

The Reds đã bị đánh bại 2-3 tại Brentford vào thứ Bảy, khiến họ phải nhận thất bại thứ 4 liên tiếp tại Premier League. Ngay sau thất bại đầu tiên trước Manchester United tại Anfield kể từ năm 2016, Liverpool đột nhiên trông yếu đuối hơn bất kỳ lúc nào dưới triều đại của Arne Slot. Liverpool đang loay hoay ở vị trí thứ 6 sau 4 trận thua trong 9 trận đầu mùa, với đội á quân Arsenal đã giành lấy ngôi đầu bảng. Liverpool đã thua nhiều trận Ngoại hạng Anh mùa này bằng cả chiến dịch vô địch của họ.

Đây là một sự sa sút đáng kể sau khi đội bóng của Slot giành chức vô địch một cách dễ dàng ở mùa giải trước, bỏ xa đội xếp thứ hai Arsenal 10 điểm và giành chức vô địch sớm 4 vòng đấu. Được tiếp sức bởi khoản chi tiêu 446 triệu bảng (593 triệu đô la) trong giai đoạn cuối mùa giải, Liverpool khởi đầu chiến dịch với tư cách là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch Anh lần thứ 21.

Nhưng quyết định cải tổ đội hình vốn đã dày dạn kinh nghiệm của Liverpool đã phản tác dụng. Họ đã hai lần phá vỡ kỷ lục chuyển nhượng vào mùa hè với những bản hợp đồng bom tấn, chiêu mộ tiền vệ Florian Wirtz của Bayer Leverkusen và tiền đạo Alexander Isak của Newcastle. Slot cũng mang về Hugo Ekitike, Giorgi Mamardashvili, Milos Kerkez và Jeremie Frimpong, trong khi Trent Alexander-Arnold, Luis Diaz, Darwin Nunez và Jarell Quansah rời khỏi Anfield trong số những sự ra đi đáng chú ý nhất.

Đã có những lời cảnh báo sớm về việc cuộc cải tổ của Slot sẽ không diễn ra suôn sẻ khi Liverpool bị Crystal Palace đánh bại trên chấm luân lưu trong trận Siêu cúp Anh. Mặc dù The Reds đã thắng 7 trận đầu tiên trên mọi đấu trường mùa này, nhưng họ hiếm khi gây ấn tượng và cần đến những bàn thắng muộn để giành chiến thắng trong 6 trận đấu đó.

Phơi bày điểm yếu

Palace đã tự tay giáng cho Liverpool một liều thuốc độc với bàn thắng muộn trong chiến thắng 2-1, qua đó cuối cùng đã phơi bày những điểm yếu trong đội hình của Slot. Những thất bại trước Galatasaray và Chelsea tiếp nối trước khi Man United thoát khỏi khủng hoảng để giành chiến thắng 2-1 tại Anfield. Vào thời điểm Brentford trừng phạt hàng phòng ngự lỏng lẻo của Liverpool, khiến nhà vô địch rơi vào hỗn loạn, Slot ngày càng tỏ ra bối rối bên đường biên.

Những vấn đề của Slot lan rộng khắp đội hình, với Wirtz dường như hoàn toàn mất tập trung, trong khi bản hợp đồng kỷ lục của Anh quốc, Isak, chỉ ghi được 1 bàn sau 8 lần ra sân. Mohamed Salah đã mất hút kể từ cuối mùa giải trước và Slot đã 2 lần loại anh khỏi đội hình chính trong mùa giải này nhằm mục đích khơi nguồn cảm hứng cho tiền đạo người Ai Cập.

Virgil Van Dijk và Mohamed Salah không dẫn dắt đội bóng mùa này

Frimpong và Kerkez đã gặp khó khăn ở vị trí hậu vệ cánh, và ngay cả đội trưởng Virgil van Dijk cũng thi đấu dưới sức khi Liverpool bị tấn công dồn dập bằng những đường bóng dài. Cái chết thương tâm của Diogo Jota trong một vụ tai nạn xe hơi vào cuối mùa giải qua cũng đã gây ra những ảnh hưởng tiêu cực. Nhưng điều đáng lo ngại nhất đối với người hâm mộ Liverpool là việc Slot thừa nhận rằng ông không có câu trả lời cho áp lực mà hàng phòng ngự đang sụp đổ của mình phải chịu đựng từ chiến thuật trực diện của đối thủ.

"Các đội dường như có một lối chơi nhất định khi đối đầu với chúng tôi, đó là một chiến thuật rất tốt, và chúng tôi vẫn chưa tìm ra câu trả lời. Bạn thậm chí không thể cạnh tranh, điều mà chúng tôi không làm được vào lúc này, đơn giản là vì chúng tôi để thủng lưới quá nhiều", Slot nói. "Chắc chắn cũng liên quan đến việc nếu bạn thay đổi quá nhiều trong mùa hè, thì tôi nghĩ không có gì ngạc nhiên khi mọi chuyện có thể diễn ra như thế này. Nhưng tôi không ngờ lại thua 4 trận liên tiếp, nói rõ ra là vậy".

Liverpool chỉ là nhà đương kim vô địch thứ tư thua 4 trận liên tiếp. Đây cũng là lần đầu tiên họ thua bốn trận liên tiếp tại giải đấu kể từ tháng 2-2021. Hậu vệ trái Andrew Robertson của Liverpool không hề đưa ra lời bào chữa nào cho những khó khăn trước chuyến làm khách của Palace tại Anfield ở Cúp Liên đoàn vào thứ Tư.

"Trong thời điểm khó khăn, cách duy nhất để thoát khỏi nó là làm việc chăm chỉ hơn nữa, chạy nhiều hơn một chút và chăm sóc bản thân tốt hơn một chút," Robertson nói. "Kết quả không đủ tốt trong năm, sáu trận gần đây. Chúng tôi là những người duy nhất có thể giúp chúng tôi thoát khỏi tình trạng này. "Chúng tôi cần bắt đầu chơi tốt hơn và cần thể hiện sự ổn định hơn nữa".

Rooney chỉ trích Salah và Van Dijk

Phát biểu trên BBC, cựu cầu thủ Manchester United Wayne Rooney cho rằng hai đội trưởng chủ chốt của Liverpool đang thiếu phản ứng và năng lực lãnh đạo. "Không ai lường trước được điều này, và họ đã bị ảnh hưởng rất nhanh. Nó đã giáng một đòn mạnh vào họ, và họ đang phải vật lộn để thoát khỏi tình trạng sa sút. Hiện tại, HLV và các đội trưởng cần tìm ra giải pháp nhanh chóng. Virgil Van Dijk và Mohamed Salah đã gia hạn hợp đồng, nhưng tôi không thấy họ dẫn dắt đội bóng mùa này".



Hơn nữa, Wayne Rooney tin rằng thái độ của họ đang kìm hãm toàn đội: "Ngôn ngữ cơ thể nói lên rất nhiều điều, và tôi thấy một số cử chỉ của họ hơi khác so với những năm trước. Họ là hai cầu thủ chủ chốt của đội bóng, và nếu ngôn ngữ cơ thể của họ không ổn, điều đó sẽ ảnh hưởng đến tất cả mọi người. Có thể tôi sai, nhưng nếu tôi là một người hâm mộ hoặc HLV Liverpool, tôi sẽ rất lo lắng".

HOÀNG HÀ