Sau 7 năm lưu lạc, Ruben Loftus-Cheek trở lại đội tuyển Anh với một nhiệm vụ

Sau khi Adam Wharton rút lui khỏi đội tuyển Anh mới nhất vì chấn thương, HLV Thomas Tuchel đã gọi một cái tên quen thuộc. Nhưng Ruben Loftus-Cheek có thể mang lại gì cho Tam Sư?

Việc triệu tập Adam Wharton và Elliot Anderson vào đội hình mới nhất của Anh trước các trận vòng loại World Cup 2026 gặp Andorra và Serbia dường như cho thấy Thomas Tuchel đang hướng tới tương lai. Tuy nhiên, khi Wharton buộc phải rút lui sau chấn thương háng trong chiến thắng của Crystal Palace trước Aston Villa, Tuchel đã quyết định quay ngược thời gian để thay thế.

Ruben Loftus-Cheek đã gần bảy năm không khoác áo đội tuyển Anh. Vào tháng 11-2018, khi mới 22 tuổi, anh vào sân từ băng ghế dự bị trong chiến thắng 3-0 trước Mỹ. Để hình dung sự khác biệt của thời kỳ đó, những cầu thủ khác góp mặt trong trận giao hữu ấy bao gồm Alex McCarthy, Michael Keane, Harry Winks, Fabian Delph, Dele Alli, Jesse Lingard và Wayne Rooney.

Loftus-Cheek từng là thành viên của đội tuyển Anh lọt vào bán kết World Cup 2018, nhưng anh đã bỏ lỡ 18 tháng thi đấu do đứt gân Achilles vào mùa hè năm 2019 và chưa chơi một trận quốc tế nào kể từ đó. Tuy nhiên, anh từng làm việc dưới quyền Tuchel tại Chelsea từ tháng 1-2021 đến tháng 9-2022, và giờ đây, ở tuổi 29, Loftus-Cheek trở lại đội tuyển Anh dưới sự dẫn dắt của chiến lược gia người Đức, với cơ hội bất ngờ để chứng minh mình là giải pháp cho một vấn đề kéo dài.

Câu hỏi “Ai nên đá cặp với Declan Rice?” vẫn chưa có lời giải. Nó từng là chủ đề thảo luận chính trong hành trình của Anh đến chung kết Euro 2024, khi Trent Alexander-Arnold, Conor Gallagher và Kobbie Mainoo đều được thử nghiệm với mức độ thành công khác nhau dưới thời HLV Gareth Southgate, nhưng cả ba cái tên này đều không có mặt trong đội hình mới nhất của Tuchel. Hiện tại, Anderson, Wharton và Jordan Henderson dường như là những lựa chọn hàng đầu của Tuchel, nhưng Loftus-Cheek giờ đây có cơ hội để khẳng định vị trí của mình.

Vậy ngoài sự quen thuộc, việc Tuchel triệu tập cựu cầu thủ Chelsea này có ý nghĩa với đội tuyển Anh không? Loftus-Cheek đã chơi 46 trong 100 trận của Tuchel tại Chelsea, với 23 lần đá chính, ghi một bàn và có bốn kiến tạo. Tuy nhiên, dấu ấn của anh tại Chelsea rõ nét nhất khi cầm bóng. Trong thời gian Tuchel dẫn dắt, không cầu thủ Chelsea nào (tối thiểu 20 trận) thực hiện nhiều hơn 2,8 lần rê bóng mỗi 90 phút của Loftus-Cheek, và cũng không ai trung bình nhiều hơn 5,6 lần mang bóng tiến xa (ít nhất 10 mét) mỗi 90 phút.

Anh chủ yếu chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm dưới thời Tuchel, dù đôi khi được yêu cầu đá hậu vệ phải hoặc thậm chí trung vệ trong thời gian ngắn. Trận gặp Andorra tại Wembley là thời điểm tròn ba năm kể từ khi Tuchel bị Chelsea sa thải, nhưng ông và Loftus-Cheek đã tái hợp tại St. George’s Park.

Loftus-Cheek rời Chelsea vào cuối mùa 2022-23 để gia nhập Milan. Như Scott McTominay đã chứng minh trong năm qua, các tiền vệ Premier League có thể tỏa sáng tại Serie A, và Loftus-Cheek đã trở thành một trụ cột tại San Siro. Được ký hợp đồng để thay thế Sandro Tonali (chuyển đến Newcastle), Loftus-Cheek ghi 10 bàn trong 40 trận ở mùa đầu tiên dưới thời Stefano Pioli, chỉ đứng sau ba cầu thủ khác của Milan trong mùa 2023-24.

Không chỉ là những bàn thắng, khả năng rê bóng của Loftus-Cheek luôn nổi bật. Trong mùa đầu tại Serie A, chỉ có đồng đội Tijjani Reijnders (60,3%) có tỷ lệ rê bóng thành công cao hơn anh (58,8%) trong số những người thực hiện ít nhất 50 lần rê bóng. Pioli thường sử dụng anh ở vai trò tiền vệ công, điều này giúp tăng mối đe dọa ghi bàn.

Mùa trước, số bàn thắng của anh giảm hẳn, với không bàn nào trong 28 trận, dù đó là một mùa giải gián đoạn cho cả Milan. HLV Paulo Fonseca dẫn dắt đến cuối tháng 12 trước khi bị thay bằng Sérgio Conceição, và họ sử dụng Loftus-Cheek khác nhau. Fonseca thường xếp anh chơi cao như Pioli, nhưng Conceição chủ yếu đặt anh ở vị trí sâu hơn. Anh đá chính năm trận đầu dưới thời Fonseca, nhưng sau thất bại trước Liverpool ở vòng đầu Champions League, anh chỉ đá chính sáu lần nữa, cùng chín lần vào sân từ ghế dự bị. Dưới thời Conceição, anh chỉ ra sân tám lần, phần lớn vì chấn thương, nhưng đã đá chính bốn trận cuối mùa.

Dù hai mùa giải khác biệt, Loftus-Cheek luôn nằm trong top 75% tiền vệ trung tâm tại năm giải đấu hàng đầu châu Âu về số lần mang bóng tiến xa. Anh đứng top 91% về số lần chạm bóng trong vòng cấm đối phương mùa 2023-24 và top 84% mùa 2024-25, với sự sụt giảm nhẹ có thể do vai trò sâu hơn. Mùa trước, anh cũng nằm trong top 85% về tỷ lệ thắng tranh chấp tay đôi.

HLV Massimiliano Allegri đã để Loftus-Cheek đá chính cả ba trận đầu mùa này, và anh đã ghi bàn trong chiến thắng 2-0 trước Lecce, đánh đầu từ quả đá phạt của Luka Modric. Chiều cao của anh cũng là một lợi thế mà Tuchel có thể tận dụng, đặc biệt trong các tình huống không chiến.

Do thay thế Wharton, có thể Tuchel xem anh là tiền vệ trung tâm hơn là số 10, nơi cạnh tranh khốc liệt với Jude Bellingham, Cole Palmer, Morgan Rogers, Phil Foden và Eberechi Eze. So với các lựa chọn tiền vệ trung tâm khác trong đội hình Anh, Loftus-Cheek chơi ít phút nhất (1.031) mùa 2024-25, với ít chạm bóng (55,6) và chuyền bóng (41,7) mỗi 90 phút, nhưng anh có độ chính xác chuyền bóng cao nhất (90,6%) và tỷ lệ thắng tranh chấp (58,1%). Anh cũng tạo 1,4 cơ hội từ bóng sống mỗi 90 phút, chỉ kém Henderson (1,6).

Một màn trình diễn ngắn trước Andorra có thể không đủ để Loftus-Cheek thuyết phục Tuchel, nhưng với sự hiểu biết của ông về anh, việc thể hiện tốt trong tập luyện có thể là đủ. Trong buổi họp báo hôm thứ Tư, Loftus-Cheek chia sẻ: “Tôi nhớ khi Tuchel đến Chelsea, ông ấy nói với tôi về việc chơi hậu vệ cánh phải. Tôi nói ‘không, không, không’. Nhưng tôi vẫn chơi. Tôi đã chơi nhiều vị trí dưới thời ông ấy. Ông ấy đánh giá cao thể lực của tôi, nên tôi quen làm việc với ông ấy. Ông ấy biết tôi, và nếu tôi chơi tốt, có lẽ tôi sẽ có cơ hội.”

Đây là cơ hội đầu tiên của Loftus-Cheek để tỏa sáng cho Anh kể từ 2018. Anh sẽ khao khát đảm bảo đó không phải lần cuối, và có thể đưa tên mình vào kế hoạch của Tuchel cho World Cup mùa hè tới.

HỒ VIỆT